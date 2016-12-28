В Казахстане многодетного отца отправили за решётку из-за критики Владимира Путина в Facebook

В конце ноября в актюбинском городском суде начался процесс над местным жителем Санатом Досовым. Его обвиняли в разжигании межнациональной и межконфессиональной розни. На своей странице в социальной сети он несколько лет оставлял различные записи и комментарии с негативным отношением к Владимиру Путину, а также обращался к россиянам с требованием «остановить фашизм на своей земле», часто нелицеприятно отзываясь о представителях русской национальности.

В июле 2016 года один из пользователей соцсети обратился в МВД Казахстана с просьбой привлечь к ответственности критически настроенного по отношению к главе России жителя Актобе. Но Досовым заинтересовалась не МВД, а казахстанский аналог ФСБ — Комитет Национальной Безопасности (КНБ), сотрудники которого усмотрели в его высказываниях опасные для общества сведения и возбудили уголовное дело по статье 174 часть 1 УК Республики Казахстан.

46-летний Досов признал свою вину и просил суд о снисхождении в связи с тем, что у него на иждивении у него шесть детей, четверо из которых — несовершеннолетние.

Адвокат подсудимого не согласен с приговором и намерен обжаловать.

Санат Досов известен тем, что в 2003 году стал лучшим предпринимателем года. Кроме того он являлся председателем общественного объединения «Ихтияр», которое работало с мусульманами.

Напомним, в России прецедентов возбуждения дел за посты в Facebook пока ещё не было, в основном вынесенные приговоры касались другой социальной сети — ВКонтакте, владельцы которой подтвердили сотрудничество с силовиками. Недавно в Россию были перенесены серверы Живого журнала, и этот факт, по мнению многих специалистов в области интернета, станет ещё одним козырем в руках властей, поскольку теперь можно будет без особого труда доказать принадлежность того или иного «экстремистского» поста к реальному пользователю.

В Казахстане же время от времени происходят блокировки тех или иных социальных сетей, в том числе и Facebook, которые активисты и правозащитники связывают с проявлением цензуры.

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