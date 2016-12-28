Анонимайзер как враг прокурора

Как уже неоднократно писала РосКомСвобода, различные анонимайзеры, прокси, VPN-сервисы и прочие инструменты туннелирования трафика в последнее время стали объектом пристального внимания властей. С начала этого года региональные прокуроры стали активно вводить новую запрещённую сущность — «сайты-анонимайзеры», а уже к осени процесс занесения Роскомнадзором подобных сайтов в реестр запрещённой на территории России информации по требованию (чаще всего) региональных прокуратур принял массовый характер. Вот некоторые наши публикации по этой теме о «proxy»-делах, инициированных региональными прокурорами:

rublacklist.net/16638 (Мурманск)

rublacklist.net/18737 (Ульяновская область)

rublacklist.net/19398 (Удмуртия)

rublacklist.net/20852 (Чечня и Ульяновск)

rublacklist.net/21999 (снова Ульяновск)

rublacklist.net/22701 (обзорный пост)

rublacklist.net/15703 (Дело «Анапский прокурор против VPN и РосКомСвободы»)

Журналисты и правозащитники также заметили, что в последнее время наблюдается все больше случаев обращения прокуратур разных регионов России в суды с исками об ограничении доступа к анонимайзерам. Как правило, прокуроры обосновывают свои требования тем, что при помощи таких сервисов пользователи интернета «могут получать доступ к экстремистским материалам». Издание CNews на основе картотеки РосКомСвободы reestr.rublacklist.net подсчитало, что только с начала ноября 2016 года Роскомнадзор заблокировал доступ к 27 сайтам-анонимайзерам.

Анонимайзеры сами по себе не содержат никакой запрещенной информации. При этом доступ к запрещенным материалам может быть осуществлен и посредством других инструментов, в том числе через обычную поисковую систему, поскольку удалить их из глобальной сети полностью пока не удается, – однако такая возможность не является основанием для закрытия доступа к поисковым системам. Аналогичным образом тот факт, что типографии теоретически могут печатать экстремистские материалы, не может служить основанием для их закрытия. Поэтому эксперты информационно-аналитического центра «Сова» пришли к заключению, что решения о блокировке анонимайзеров неправомерны.

Руководитель РосКомСвободы Артем Козлюк также указывает на неправомерность подобного рода решений. Когда Анапский городский суд Краснодарского края вынес решение о блокировке доступа к странице РосКомСвободы, посвященной анонимайзерам и другим способам обхода блокировок в интернете, проект избежал блокировки, разместив на указанной странице разъяснения Минкомсвязи. В них говорилось о том, что анонимайзеры в России не запрещены.

В любом случае блокировкой анонимайзеров власти не добьются эффекта, уверен Козлюк: пользователи интернета все равно найдут способ обхода блокировок. «Блокируя доступ к анонимайзеру, власти имеют дело с опытными пользователями, которые уже знают, что такое обход блокировок, и смогут найти другие способы», — уверен Артём Козлюк.

Блогер Олег Козырев в беседе с журналистами выразил мнение, что каждым своим действием власти лишь ухудшают ситуацию в Интернете: «Многим сайтам, особенно интернет-СМИ, стало тяжело выживать. Наша Сеть становится все менее конкурентоспособной в мировом пространстве, это разрушает в том числе значительную часть нашей экономики». По словам Козырева, прокуратура использует формальные причины, чтобы блокировать анонимайзеры, на самом деле большинство пользователей стали ими пользоваться, чтобы избавиться от навязчивой рекламы и дальнейшей спам-рассылки.

А вот что на самом деле расстраивает чиновников, отмечает эксперт, так это то, что «журналисты, политические деятели, оппозиция и правозащитники» с помощью анонимайзеров остаются вне их контроля. Но в любом случае, продолжил Козырев, блокировка приведет к ряду негативных последствий: «Люди все равно начнут искать другие пути обхода, а власти, в свою очередь, поняв бесполезность затеи, начнут придумывать еще более репрессивные механизмы запрета». Он напомнил, что уже сегодня ряд чиновников выступают за полное «исключение анонимности в Интернете», то есть чтобы вход туда осуществлялся только по идентификатору со всеми личными данными.

По сути, речь идет о создании аналога так называемого Великого китайского файрвола – фильтрации контента в КНР: «Это уже тотальный контроль в Сети, поскольку в этом случае пользователи будут вынуждены вбивать свои паспортные данные, которые в результате станут известны слишком многим».

В России анонимайзеры стали актуальны после того, как в конце 2012 г. Роскомнадзор создал список запрещенных сайтов, доступ к которым должен блокироваться всеми провайдерами. Анонимайзеры стали использоваться как средство обхода блокировок, при этом законодательство использование таких ресурсов не запрещает. Популярность анонимайзеров неуклонно росла вместе с тем, как Роскомнадзор расширял своё поле деятельности, блокируя сайты экстремистской направленности (или оппозиционные, но по надуманным поводам признанные экстремистскими), а также кино- и музыкальные торренты, и по состоянию на ноябрь текущего года Роскомнадзор заблокировал 74 ресурса-анонимайзера, позволяющие получить к ним доступ.

До недавнего времени блокировки анонимайзеров хотя и имели место, но были единичными случаями, и в основном относились к «эксцессам исполнителя»: уполномоченное ведомство блокировало некий ресурс, нарушающий законодательство, и вместе с ним блокировали адрес страницы, образующейся при заходе через определенный анонимайзер на данный сайт. Из российских анонимайзеров под блокировкой оказались jahproxy.com,iphide.info, anonimno.biz («Хамелеон»), Bigmama.com. Кроме того под блокировкой оказался отечественный конструктор анонимайзеров angryfox.info и скрипты для создания ссылок на заход на сайты через анонимайзер, расположенные на ресурсах katvin.com и 4seo.biz.

Из иностранных анонимайзеров под блокировкой оказались: megaproxy.com, unblockmyweb.com, vigoob.com, hidenseek.org, guardster.com, justunblockit.com, kproxy.com, 4everproxy.com, justproxy.co.uk, showvision.info, snoopblocker.net, aquaproxy.net, webanonymizer.org и webwarper.net. Также был заблокирован украинский анонимайзер anonim.com.ua.

По словам главы ведомства Александра Жарова, услугами анонимайзеров пользуются около 10% граждан, желающих «в любом случае получить необходимый им контент». Поэтому было принято решение блокировать все инструменты обхода запретов. Роскомнадзор уже потребовал от браузера Opera запретить режим, позволяющий пробиваться через блокировки. Опасаясь судебных исков, некоторые (но не все) сайты-анонимайзеры добровольно перестают предоставлять пользователям возможность попасть на заблокированные страницы.

Обоснования прокуратур относительно блокировок подобных сайтов, как правило, идентичны и словно написаны под копирку:

«Прокуратура N-ского района M-ской области в ходе проверки по противодействию экстремистской деятельности установила, что ряд интернет-ресурсов – «анонимайзеров» («a…m-d…p», «x…t.c…b» и др.) предоставляют возможность доступа к любым сайтам, ранее заблокированным в связи с размещением на них экстремистских материалов.

При этом пользователь имеет возможность просматривать информацию о неполноценности граждан по признаку их принадлежности к национальности, языку и религии, не оставляя данных о своем реальном местоположении и IP-адресе. Доступ на «анонимайзеры» свободный и бесплатный, предварительной регистрации либо введения логина и пароля не требуется. Вместе с тем законом запрещена деятельность физических или юридических лиц, направленная на распространение экстремистских материалов, а также их производство или хранение.

Очевидно, что обеспечение такой возможности в свободной форме способствует разжиганию межнациональной и межрелигиозной розни и вражды. В этой связи Прокурор N-ского района M-ской области направил в суд заявления о признании информации, содержащейся на 11 интернет-ресурсах — «анонимайзерах», запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

После вынесения соответствующих решений они будут направлены в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Российской Федерации для включения указателей страниц этих сайтов в «Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено»».

В прокурорских постановлениях различаются, пожалуй, только названия регионов, которые они представляют. И, как вы уже обратили внимание, названия и адреса сайтов там не упоминаются. В некоторых случаях прокуроры указывали на возможность получить через анонимайзер доступ к ресурсам с наркотиками и азартными играми. В ряде случаев суды выносили решения о запрете какого-либо сайта и одновременно просили заблокировать доступ к анонимайзеру, через который можно получить доступ к этому ресурсу.

Наибольшее число решений о блокировках доступа к анонимайзерам вынесли Железнодорожный суд Красноярска и Учалинский районный суд Уфы (Башкортостан). Эти суды приняли, в общей сложности, десять и шесть вердиктов по данной тематике соответственно (по одному решению на каждый анонимайзер). Октябрьский районный суд Ставрополя одним решением постановил заблокировать доступ сразу к 17 анонимайзерам.

Ряд анонимайзеров удостоились сразу нескольких судебных решений о блокировке доступа к ним. Так, Jahproxy.com был запрещен решениями Калининского районного суда Уфы, Кировского районного суда Саратова и Ульяновского районного суда Ульяновской области. Аналогичным образом Katvin.com был заблокирован решениями Ульяновского районного суда Ульяновской области, Железнодорожного районного суда Красноярска и Октябрьского районного суда Ставрополя.

Некоторые ресурсы, в отношении которых были вынесены судебные решения, избежали блокировок. Так, сервис Hideme.ru, предоставляющий платный доступ к VPN (иной способ обойти блокировки и анонимно работать в интернете), закрыл работу анонимайзера, сохранив свою основную услугу. Убрал анонимайзер со своего сайт и сервис 2ip.ru, предназначенный для измерения скоростей доступа в интернет.

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в интервью журналистам заявил, что в работе сайтов по обходу блокировок нет противоправных действий.

«Инструменты доступа блокировать неправомерно, потому что они не осуществляют противоправных действий сами по себе. Это похоже на то, как если бы вы выехали за рубеж и там получили бы доступ к ресурсам, запрещенным на территории РФ. Не в виртуальном пространстве, а именно на территории Российской Федерации. Это излишняя прыть в исполнении законов. Все, о чем мы говорим последний год с пьяной настойчивостью входит в нашу жизнь. Наверное, и это мракобесие пройдет. Невозможно вылечить общество с помощь таких запретов», — уверен Мариничев.

РосКомСвобода считает, что ограничение прав на анонимизацию и проксирование трафика для всех пользователей сети на территории страны означает массовое ограничение прав российских граждан, тем более, что даже такие государственные отраслевые ведомства, как Минкомсвязь и Роскомнадзор заявляли — обход блокировок не противоречит закону, а в законодательстве отсутствует какая бы то ни была информация о запретах на использование подобных технологий.

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