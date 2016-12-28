«Недогосударство» против «Скотобазы»: Regnum подаёт в суд на Марию Захарову за клевету

Агентство Regnum намерено обратиться в суд с иском о защите чести и достоинства к официальному представителю Министерства иностранных дел России Марии Захаровой. Поводом стало заявление Захаровой о задержании в Белоруссии журналистов Regnum: «Я хотела бы сказать, что мы разделяем то, что было сказано послом (России в республике Беларусь). Употребление таких слов, как «недонарод» или «недогосударство», в отношении Белоруссии и белорусов — конечно, недопустимо».

Однако в издании утверждают, что никогда не употребляли ни в отношении белорусского, ни в отношении какого бы то ни было народа слово «недонарод». А вот употребление слова «недогосударство» журналисты издания признают, только, подчеркивают они, речь шла об Украине «и тех, кто сознательно идут по ее пути» (речь о «русофобии», «государственном перевороте», майдане). По мнению журналистов, это является осознанной позицией «и многих других СМИ»:

«ИА REGNUM официально заявляет, что полностью разделяет точку зрения Марии Захаровой о недопустимости использования слов «недонарод» или «недогосударство» в отношении белорусов и Белоруссии. Однако слово «недонарод» НЕ употреблялось в публикациях ИА REGNUM ни в отношении белорусского, ни в отношении какого бы то ни было народа, и не могло употребляться в принципе, ибо это слово из нацистского словаря, а ИА REGNUM занимает последовательную антифашистскую позицию, что общеизвестно. Слово же «недогосударство» употреблялось автором ИА REGNUM ТОЛЬКО в отношении Украины и тех, кто сознательно идут по её пути, — к русофобии, майдану и государственному перевороту, то есть отрицанию и уничтожению собственной государственности. И это также является осознанной позицией ИА REGNUM, как и многих других СМИ и журналистов. Чтобы М. Захаровой стал понятен смысл употребления этого слова, поясняем: говорить, что слово «недогосударство» было употреблено в ИА REGNUM в отношении Белоруссии, — так же верно, как считать, что слово «скотобаза», употребленное недавно М. Захаровой, относится ко всем женщинам. Слово же «недогосударство» употреблялось автором ИА REGNUM ТОЛЬКО в отношении Украины и тех, кто сознательно идут по её пути, — к русофобии, майдану и государственному перевороту, то есть отрицанию и уничтожению собственной государственности. И это также является осознанной позицией ИА REGNUM, как и многих других СМИ и журналистов. Чтобы М. Захаровой стал понятен смысл употребления этого слова, поясняем: говорить, что слово «недогосударство» было употреблено в ИА REGNUM в отношении Белоруссии, — так же верно, как считать, что слово «скотобаза», употребленное недавно М. Захаровой, относится ко всем женщинам».

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Regnum при этом взывает к свободе слова, ссылаясь на слова Марии Захаровой, которая от имени МИДа РФ заявляла «о полной приверженности необходимости защиты как свободы слова, так и журналистов». По мнению редакции издания, госпожа Захарова, «пользуясь служебным положением, совершила акт сознательной диффамации [распространение не соответствующих действительности порочащих сведений], распространила очевидную и преднамеренную ложь, оклеветав журналистов ИА REGNUM и агентство в целом». В связи со всем вышеизложенным, инфоагентство подаёт в суд иск к официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой о защите чести и достоинства, нанесении вреда деловой репутации агентства.

Удивительна, конечно, позиция издательства, считающего свой безусловно хамский выпад в отношении одного государства допустимым, а в отношении другого — нет. К тому же, редакторы Regnum несколько лукавят, поскольку статья Дмитрия Алимкина (пишет под псевдонимом «Алла Бронь»), вызвавшая гнев белорусских властей, судя по контексту, относится всё же к Беларуси:

По отношению к кому писала «Алла Бронь» эти строчки? Кого Алимкин имел в виду в этом нагромождении эпитетов и отсылов к двух-трёхгодичной истории наших соседей?

Однако Regnum прав в одном — в условиях свободы слова каждый волен говорить и писать всё, что ему заблагорассудится, и наказывать за слова — заведомо нарушать право гражданина, прописанное в Конституции. Но здесь уже компетенция не Марии Захаровой, а руководства наших обеих стран, гарантами Конституции которых выступают Президенты.

В начале декабря власти Белоруссии возбудили дело по ст.130 УК Белоруссии (разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни) в отношении двух сотрудников российских СМИ. В частности, речь шла о материалах авторов Regnum Юрия Павловца (писал под псевдонимами Николай Радов и Павел Юринцев) и Дмитрия Алимкина. Оба были задержаны в Белоруссии и заключены под стражу.

Агентство Regnum обвинения в свой адрес, а также в адрес корреспондента Сергея Шиптенко, задержанного за материалы в интернете под псевдонимом «Артур Григорьев», назвали «инспирированными». «Редакция считает своих задержанных в Белоруссии авторов политическими заключенными», — говорилось в заявлении агентства.

Не так давно в Беларуси прошёл ещё один политически процесс — известный блогер Эдуард Пальчис был приговорён к одному году девяти месяцам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение и освобожден в зале суда. Власти посчитали некоторые публикации Пальчиса разжигающими расовую, национальную и религиозную вражду и рознь, другие — распространением порнографических материалов.

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