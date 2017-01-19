365 дней одного Германа

Год назад, в начале января 2016 года, у Президента РФ Владимира Путина появился советник по вопросам интернета — председатель правления Института развития интернета, интернет-бизнесмен Герман Клименко. О том, какие же достижения за эти 365 или около того дней может записать в своё резюме Герман Сергеевич, попыталась разобраться РосКомСвобода.

В свою должность Клименко вошёл на теме «спасения отечественной IT-отрасли» — экспертами Института развития интернета (ИРИ) были разработаны «Программа развития интернета», а также восемь дорожных карт, основной задачей которых советник президента обозначил условное «спасение Яндекса»:

«…проблема самая главная заключается в том, что через пять лет, если мы сейчас ничего не сделаем, не то что не будет Яндекса, он будет. Просто интернет уже другой станет, он станет интернетом вещей. Если сейчас немедленно мы не договоримся со старыми отраслями, которые не идут нам навстречу, потому что, ну, у них там есть какие-то свои: ради здоровья детей в одном случае, ради образования детей, ради надежности строительства. Если мы немедленно не решим эти вопросы, но через пять лет мы не сможем гордиться нашими продуктами. Сейчас мы гордимся Яндекс, ВКонтакте, Mail…».

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Такие мысли высказывал советник Президента с самого начала своей деятельности, когда сразу после назначения в январе 2016-го дал большое интервью в эфире радио «Эхо Москвы» известному журналисту Александру Плющеву. Стоит заметить, что отчасти Клименко своё обещание весь этот год старался выполнять — в своих выступлениях советник Президента часто подчёркивал необходимость помогать отечественным компаниям, правда, не столько выцарапыванием из депутатов соответствующих послаблений в налоговой сфере, сколько давлением на иностранных конкурентов. Как и множество российских политиков, хотя он всячески подчёркивает свою аполитичность и приверженность теме экономики, Герман Клименко любит ссылаться на заграничный опыт, правда, при этом не приводит никаких чётких примеров, а также видит будущее:

«…Дело в том, что будущее, я его вижу. Рано или поздно Америка, Франция, Германия, да кто угодно, добьются того же, чего они добились от Скайпа. Если они этого добились от Скайпа, с какого, извини, несчастья это не должно добиваться?.. Это же очевидно, что так и будет. И если он [Telegram] откажется сотрудничать, его просто закроют, в Америке, в Германии. А выживет ли сам Телеграм, я не знаю».

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Прошёл год, Telegram, слава богу, пока живёт и даже время от времени выпускает обновления, какие меры были приняты или принимаются в отношении Skype — видит только Клименко, но не пресса и не представители отрасли.

Про западные сервисы, которые не выдают данные российским спецслужбам советник Президента высказывался вполне определённо: «Все страны хотят читать переписку террористов. Все страны хотят читать переписку убийц. …Почему Гугл отвечает в год на 32 тысячи запросов разного свойства американских и ни на одно наших? Приходит запрос по убийцам, по самоубийцам, по кому угодно, да? То есть, люди действительно делом занимаются. Но Гугл ни на один запрос не отвечает».

Подобный подход в духе «почему им можно, а нам нельзя?» со всеми возможными его производными, надо отдать должное Клименко — он был верен себе, использовался в течение всех 365-ти дней пребывания в своей должности советника Президента. Забегая вперёд, стоит сказать, что тема Google и борьба с ним пролегала красной линией в риторике Германа Сергеевича также в течение всего года.

В конце января прошлого года Клименко уже окончательно узрел будущее Telegram, к которому также, как и Google, давно испытывает особый интерес. Отвечая на вопрос: «Сколько Вы даёте Telegram?», он ответил: «Годика два, двушечку». Однако тут же Клименко отметил, что создатель мессенджера Павел Дуров «начинает сотрудничать»: «Он закрывает группы джихадистов, ещё что-то делает. Поэтому, возможно, он будет жить долго и счастливо».

В ситуации с вечной блокировкой торрент-трекера Rutracker.Org Клименко заявил, что на простом блокировании Рутрекера борьба государства с торрентами не закончится, при этом, сам он считает эту борьбу несвоевременной, но и за данный торрент-портал заступаться не готов, хотя недавно сам был владельцем другого торрент-трекера: «Вся эта история очень грустная, потому что никто не победил. Сам по себе подход к вечной блокировке технологически был неграмотно реализован. Как в армии, не отдавай приказы, если они не могут быть исполнены, потому что иначе потеряешь авторитет».

Когда в Госдуму в феврале был внесён законопроект «О новостных агрегаторах» и отрасль в основном подвергла его жёсткой критике, Герман Клименко занял осторожную позицию, заявив, что новостные агрегаторы не нужно обязывать перепроверять индексируемую ими информацию: «Что вас перепроверять? В конце концов, на вас лежит ответственность… Ведь у «Яндекса» все договора подписаны. Невозможно попасть в новостной агрегатор «Яндекса», не подписав с ним договор», и тут же поменял вектор, заявив, что понимает необходимость правого регулирования деятельности агрегаторов:

«Понятно, что государство стремится эти вещи какие-то образом стандартизировать. Сложно сопротивляться тому, что должны быть правила дорожного движения».

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В марте 2016-го в заочной полемике с создателем Telegram Павлом Дуровым советник Президента РФ по вопросам интернета рассказал о финансовых проблемах чисто гипотетических «террористов», что, по его мнению не даёт им возможности создать свой мессенджер: «…одна из особенностей терроризма — что он дешевый, на серьезные затраты никто не идет. Безусловно, код мессенджера открыт… На его основе люди пытаются поднять мессенджер, но это стоит колоссальных денег. Мы же не видим размножающихся мессенджеров тысячами, это непростая задача».

Комментируя введение в России электронного голосования на выборах, Герман Сергеевич снова разбудил в себе ясновидящего, который чутко воспринимает проблемы выборной системы и политически активных старушек: «Это кажется просто, но у нас страна огромная – это только постепенный путь. У нас есть бабушки, которые ходят на выборы. Мы будем к этому подбираться, сложно предсказать, но думаю, лет 10–15».

Как видно, уже к началу первого квартала прошлого года стало понятно — Герман Клименко и правда выступает не как интернет-омбудсмен или политик, он больше общественный спикер в области интернета, который озвучивает свои мысли как некие «глыбы», которые посылал своим читателям и почитателям известный персонаж романа Владимира Войновича — писатель Сим Симыч Карнавалов. Посыл их тяжеловесен, смысл двойственен, месседж рассчитан, видимо, на далёких потомков.

Когда речь заходила о применении административного ресурса в отношении иностранных компаний, особенно таких «монстров», как Google, — мы об этом уже выше упоминали, — советник Президента Клименко заметно оживлялся. К примеру, ударивший по кошелькам россиян, пользующихся платными услугами иностранных IT-компаний, «налог на Google» Герман Сергеевич одобрил — как административную меру поддержки отечественного интернет-бизнеса: «Все согласились, что история про регулирование работы иностранных компаний должна продолжаться, а про российские компании мы забываем».

Претензии правообладателей к торрент-трекерам Клименко видит в отсутствии деанонимизации пользователей. По его мнению, «основная претензия правообладателей ведь в том, что нельзя идентифицировать пользователя, поэтому они предъявляют претензии к площадке»:

«Самая серьезная проблема с интернетом — это анонимность. Все тактично молчат. Если кто выступит против анонимности, того тут же растерзают. Но процесс деанонимизации идет. Вот Facebook следит, чтобы пользователь был под своим именем. Если ты будешь не под своим именем и кто-то по этому поводу на тебя пожалуется в соцсеть, модераторы заблокируют тебя».

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При этом достаточно либерально противник анонимности в интернете Клименко относится к порно, делая в процессе рассуждений довольно-таки оригинальный вывод о пользе этого жанра:

«Я не являюсь лоббистом порно, но запрещать его не надо, потому что оно способствовало росту интернета».

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А вот к «суррогатным деньгам» советник Президента относится неожиданно отрицательно: «Криптовалюта – незаконное средство платежа, простите, во всех странах мира; на текущий момент времени все легенды о том, что они разрешены – фикция. Надо отдать должное тем, кто придумал «Биткоин», и кто придумал термин «Криптовалюта», мем-вирус в голову попал». Ранее Клименко сравнивал биткоин с фальшивомонетничеством. По его мнению, биткоин противоречит основным принципам независимого государства — контролю над границами и собственным денежным единицам.

Нельзя не заметить, как филигранно Герман Сергеевич за время своего годичного пребывания на государственной должности оттачивал мастерство красноречия, одаряя своих слушателей и читателей порой такими оборотами, настоящими перлами и словесными пассажами, что если бы в России ввели звание «почётный перлодел», господин Клименко был бы явно в первой десятке кандидатов.

В разгар «антимонопольных войн» Google vs ФАС России Клименко изначально занял прогосударственную и прояндексовскую позицию, называя принуждение Google к исполнению предписаний российских антимонопольщиков «сигналом для других компаний тоже вести себя на [российском] рынке цивилизованно», да и в целом относительно иностранных компаний у него далеко идущие планы — в очередной раз комментируя все прелести «налога на Google», Герман Клименко обозначил свой «рабоче-крестьянский» подход к этой проблеме:

«Я надеюсь, Google зацепим, а на наших не будет, зарубежников надо подоить, как коровочку».

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В конце апреля у властей появилась идея-фикс — создание государственного мессенджера для чиновников, и эту тему предложили оседлать Герману Сергеевичу и его ИРИ. Комментируя сотрудничество в этом вопросе с MailRu Group, Клименко выдал новое, сакраментальное: «Представьте, что вы сможете общаться в мессенджере с чиновником, и он вам будет отвечать», хотя речь, как следует из поставленной перед специалистами задачи, о создании «импортозамещённого» месендждера для государственных служащих с целью рабочего общения и передачи документов без боязни утечек. Но, в принципе, идея властей «импортозаместить» WhatsApp и почтовые сервисы Google и Yahoo сама по себе не очень внятно сформулирована. Зачем создавать альтернативу того, что уже существует и прекрасно работает, неясно.

Ещё одной красной нитью в жизни советника Президента по вопросам интернета проходят «телемедицинские страдания». Как известно, Герман Сергеевич является одним из активных лоббистов этой темы, которая то вносится на повестку дня, то снимается — чаще самим Минздравом. В своих интервью он описывал почти апокалиптичные последствия упущенных возможностей от невнедрения телемедицины в России, аргументируя это и отставанием от заграничных конкурентов, и заботой о «бабушках, которые померли из-за того, что не получили эту помощь — с Камчатки, с Сахалина — в нужный момент времени».

Экстравагантную идею централизованного сбора и контроля персональных данных россиян, взятых вахтёрами, охранниками, бизнес-центрами и т.п., выдвинутую рабочей группой Администрации Президента, смысл которой, похоже, был мало понятен и самим инициаторам, в Герман Сергеевич прокомментировал в таком же формате в мае прошлого года: «Сама по себе возможность узнать, кто получил права на обработку моих персональных данных [чисто гипотетическая баба Дуня на вахте чисто гипотетического НИИ — чего тут узнавать?], и желательно возможность прекращения такого разрешения, — хорошая идея. — Другой вопрос, что есть госуслуги. Я не думал над этой темой, но мне кажется, не надо создавать ничего отдельного, а просто доделать то, что есть».

Благополучно обозначив невнятными шагами и вялыми заявлениями свою позицию относительно, пожалуй, самого скандального законопроекта, который негативно повлияет на вверенную ему отрасль — «пакете Яровой», — советник Президента РФ по вопросам интернета Герман Клименко оживился лишь после того, как закон был уже принят, в частности, заявив, что антиконституционный и регрессивный закон о тотальной слежке «может быть, не так уж и плох по своей сути». Через прессу к нему обращался представитель «Мегафона», которому осталось только крикнуть «Клименко, ау!», но Герман Сергеевич отважился активно возникнуть на горизонте лишь в июле после заявления сенатора Белякова о намерении отложить дату, с которой операторы связи обязаны будут хранить все данные пользователях, на 2023 год. Клименко назвал это «пабликом на рейтинг»:

«Мне кажется, что это чисто паблик на рейтинг. Говорить о переносах или расширениях (закона) можно, только если вы понимаете проблему. На текущий момент так как все отдано в правительство, то мне кажется надо сперва поговорить с правительством как они видят эту историю».

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Порою создаётся ощущение, что если, по словам Германа Сергеевича, «все, что написано человечеством от начала времен, помещается на одной флешке», то именно его «глыбы» настолько тяжеловесны и проницательны, что для человечества понадобится прибрести второй внешний диск.

В августе вновь вспомнили о госмессенджере, и (sic!), в списке кандидатов оказался Telegram, которому, как вы помните, Герман Сергеевич отводил два года жизни.

Получив в конце августа задание Президента создать рабочую группу по blockchain в России, господин советник сразу показал большую заинтересованность и проявил недюжинный энтузиазм в этом вопросе: «Я отношусь к теме пессимистично-нейтрально. Но так как она постоянно всплывает, надо дать ей возможность дойти до какого-то конца: либо она нулевая, … либо нет».

Надо отдать должное, достаточно здраво отнёсся господин Клименко к идее введения в России штрафов для пользователей за скачивание «пиратского» контента, объяснив это технической неисполнимостью.

Когда власти в начале ноября 2016 года решили всерьёз взяться за Big Data, Клименко посоветовал выработать соответствующие подходы работы с ними, «чтобы избежать повторения ситуации с «пакетом Яровой»», напомнив, что при принятии антитеррористических поправок мнение интернет-бизнеса не учитывалось. По мнению Клименко, различным отраслевым организациям и интернет-бизнесу необходимо договориться на предмет работы с Big Data, чтобы донести свою позицию до государства. В случае с «пакетом Яровой», принятым без замечаний отрасли, как рассказал советник президента, игрокам пришлось «разгребать последствия». Надо же, какое мужество, спустя четыре месяца после принятия одного из самых кошмарных законов в отношении интернета!

После заявления главы комитета Госдумы по информполитике и информтехнологиям и связи Леонида Левина о возможном внесении законопроекта о телемедицине, Герман Сергеевич прогнозируемо оживился, преподнеся это событие чуть ли не как затмевающее любые неприятные последствия от всех «пакетов Яровых», «налогов на Google» и т.п.: «Главное достижение этого года — сдвинули дело поправок и закона с мертвой точки». Отсюда вывод — главные события года в России только те, законопроекты о которых долго и целеустремлённо выпрашивает Герман Сергеевич.

Появление словно вынутого из 1982 года документа под названием «Доктрина информационной безопасности», в котором большинство экспертов в области интернета увидели стремление к самоизоляции и регрессу, Клименко встретил прогнозируемо вяло, поскольку, как мы уже заметили, одним из первых брать на себя ответственность за отстаивание интересов интернет-сообщества Герман Сергеевич не очень любит. Правда, в своём комментарии прессе он всё же косвенно одобрил вписанные в Доктрину нововведения, заявив, что старая доктрина не учитывала принципиальных изменений, произошедших в мире, когда «в интернете 50% поисковых запросов — мобильные. У каждого гражданина есть смартфончик. Банки — в интернете, всё в интернете».

Окончание года советник Президента отметил шикарнейшим алармизмом в духе вышеупомянутой Доктрины, где «кругом враги» и всё время надо к чему-то готовиться:

«Наша страна должна быть готова к тому, что её отключат от мирового интернета».

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Правда, стоит заметить, что советник Президента России по вопросам интернета не совсем в курсе некоторых особенностей той отрасли, по которой он эти советы даёт. Вице-президент ICANN Михаил Якушев опроверг утверждение Клименко, заявив, что отключить Россию от интернета «невозможно технологически», а также что использование и развитие интернет-технологий в России будет продолжаться «независимо от каких-либо попыток «дестабилизации» этого использования, причем как «снаружи», так и «изнутри», поскольку сами эти технологии предусматривают возможность их максимально стабильной работы независимо от посторонних факторов».

Новый 2017 год начался для советника Президента РФ по вопросам интернета, который «далёк от политики» и его вотчина — «это экономика», увольнением большинства сотрудников Института развития интернета. На своих должностях останутся всего несколько человек, включая председателя совета ИРИ Германа Клименко (он также является советником президента по интернету), директора ИРИ Екатерину Рудых и заместителя гендиректора ИРИ Екатерину Лобанову. В качестве причины увольнений источники в ИРИ называют сокращение финансирования.

Институт развития интернета Германа Клименко сократит большинство сотрудников в связи с завершением развития интернета — RIP Новости (@riarip) January 18, 2017

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Итоги года, по нашему мнению, более чем исчерпывающие.

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В списке кандидатов на госмессенджер оказались Telegram и Slack

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