Проект SAFE — защити себя от слежки

Специалисты нашей организации регулярно собирают и систематизируют информацию об общедоступных инструментах и практиках по обеспечению личной безопасности в сетевом пространстве. Цель “Проекта SAFE”— помочь пользователям сети “прокачать” защищенность в цифровом мире и повысить их грамотность относительно существующих киберугроз. Материалы проекта будут регулярно актуализироваться и дополняться. В планах команды также тестирование инструментов, в том числе их апгрейдов на соответствие заявленным параметрам защищенности.

“Проект SAFE” — удобный набор рекомендаций, написанных простым, понятным языком. Советы касаются не только инструментов, но и практик обеспечения безопасности данных и коммуникаций. По замыслу создателей, ресурс, кроме обычных пользователей компьютеров и сетей, может быть полезен в работе и тренерам в области цифровой безопасности.

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Станислав Шакиров, технический директор организации “РосКомСвобода”:

“Материалы, которые мы приготовили, предназначены для широкой аудитории, но сосредоточились мы на тех, за кем могут наблюдать спецслужбы и различного рода сетевые мошенники — упор на противодействие перехвату данных пользователей через административный ресурс давления на интернет-провайдеров или попыткам взлома со стороны криминальных элементов. В последнее время в России, в связи принятием «пакета Яровой», можно сказать, что это касается уже всех граждан. Наш проект сейчас актуален, как никогда, материалов, подобных нашим, очень не хватало в русскоязычном сегменте интернета”.

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Сергей Смирнов, специалист по информационной безопасности, участник проекта:

“Наша конкретная задача — увеличение количества полезной, практической информации о том, как защитить себя в современном “цифровом мире”. Цель — повышение уважения в обществе к базовым правам человека, таким, как неприкосновенность частной жизни, свобода слова, свобода убеждений. Попробуйте эти инструменты, научитесь ими пользоваться, и ваша жизнь в цифровом мире станет безопаснее. Насколько — зависит от рисков для вас и ваших усилий по преодолению этих рисков. Может быть, вы просто ощутите приятное чувство, что никто не прочтет вашу самую важную информацию. А может, новые знания сохранят вам свободу, благополучие, честное имя”.

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Сразу ответим на ряд вопросов, которые могут возникнуть в отношении нашего проекта:

Почему мы запустили такой портал?

Потому что была потребность в написании подобных материалов, а того, что было бы на русском — не хватало. Мы знаем, что в Рунете уже запущена пара хороших аналогичных нашему проектов, но будем стараться подавать материалы несколько иначе, более осмысленно и понятно нашим пользователям. А также планируем регулярно выпускать обновления наших мануалов, инструкций и обзоров, т.к. средства защиты постоянно развиваются и наращиваются новыми функциями и возможностями. По нашему замыслу, материалы нашего проекта могут использоваться как обычными пользователями, так и тренерами в области цифровой безопасности.

В какой степени помогут пользователям инструменты, описанные на нём? Для кого они?

Готовя материалы, мы ориентируемся и на пользователей-новичков в мире компьютерных сетей и стараемся, чтобы более продвинутые в сетевых технологиях тоже не скучали и нашли для себя что-нибудь полезное. Практически каждый из нас производит в сетевом пространстве действия, которые могут заинтересовать злоумышленников: проводим финансовые транзакции, ведём конфиденциальную личную или бизнес-переписку, обмениваемся личными фото и видео, храним в облачных системах документы, учимся, работаем, развлекаемся. Всё это может вызвать интерес для посторонних лиц с не всегда хорошими намерениями.

Какие перспективные сервисы по инфобезопасности для пользователей нам ждать в ближайшем будущем? (прогноз)

Регулярно появляются всё более дружелюбные для пользователей сервисы, чтобы удовлетворить наши разнообразные сетевые потребности, как то переписка, аудио- и видеосвязь, почта, облачное хранение документов, веб-серфинг, доступ к финансовым инструментам, образовательные сервисы и т.д. Большинство подобных сервисов испытывают одинаковый тренд — повышение защищенности действий пользователей, их взаимодействия и повышение уровня сохранения личных данных в неприкосновенности. Какие-то разработчики преуспевают в этом больше, какие-то в меньшей степени, а то и вовсе оставляют пользователей без защиты да ещё и передают их данные третьим лицам. Но вектор интереса пользователей задан — всё большее их число стремится выбирать такие инструменты и сервисы, которые внимательно относятся к защите данных и конфиденциальности при их передачи. Такие сервисы уже не удел гиков и зачастую не требуют сложных настроек. Из перспективных направлений можно отметить: всё большее использование сервисами шифрования на стороне пользователей (end-2-end), будет также появляться новый функционал, например, для шифрования электронной почты на мобильных устройствах, развитие систем туннелирования трафика для повышения безопасности взаимодействия, развитие альтернативных интернету защищенных систем, сетей и каналов взаимосвязи пользователей и передачи информации.

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Если у вас есть какие-то предложения или замечания по материалам нашего проекта, то ждём ваших откликов в комментариях или сюда: [email protected]

Enjoy!

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