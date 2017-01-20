Маргарита Симоньян — «Это война»: Западные соцсети vs Russia Today

Мировые интернет-сервисы начали ограничивать доступ к телеканалу RT. Так, YouTube в России направил письмо телеканалу RT с просьбой предоставить подтверждение того, что ни телеканал, ни кто-либо из его сотрудников не находится в санкционных списках. В настоящее время телеканал занимается рассмотрением данного запроса, но главный редактор RT и агентства Sputnik Маргарита Симоньян уже заявила в своём твиттере, что «Это война»:

YouTube интересуется, не работают ли у нас люди из санкционного списка. Это война.https://t.co/lGMxtQMgPU — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 19 січня 2017 р.

Заодно отказался продлить контракт с RТ сервис Dataminr, который сотрудничает с Twitter:

И сегодня же мы узнали, что нас отключили от сервиса мониторинга Dataminr.https://t.co/H1nvuqNmlP — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 19 січня 2017 р.

.

Наконец, Facebook запретил телекомпании публиковать на её англоязычной страничке сообщения, включающие изображения, видео или ссылки до 21 января 2017 года. В уведомлении, которое поступило в компанию, указывается, что подобное решение было принято в связи с предполагаемым нарушением авторских прав на трансляцию пресс-конференции президента США Барака Обамы.

В Russia Today обвинения в нарушении отвергают и утверждают, что обладали всеми необходимыми правами на трансляцию. В данный момент Facebook разблокировал российскому телеканалу возможность размещать видео и картинки, но градус отношений между российскими властями и иностранными сервисами, похоже, всё-таки начал накаляться. Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что в ответ на «беспрецедентное давление», которому подвергается российский государственный телеканал Russia Today, ведомство может принять ответные меры против работающих в России американских СМИ. Он отметил, что «в России работают многие американские СМИ, в том числе телеканалы», против которых могут последовать «активные ответные меры» из-за действий «со стороны американских медиа и соцсетей».

Что касается ответной реакции, в Роскомнадзоре не пояснили, какие меры может применить ведомство. Вряд ли речь идет о запрете Facebook и YouTube на территории страны. Скорее всего, Роскомнадзор может ввести ограничения для американских СМИ в российских соцсетях, предполагает медиаэксперт Михаил Гуревич:

«На сегодняшний день из агрегаторов «Яндекс.Новости» или «Рамблер.Новости» уже изъяты зарубежные средства массовой информации, так как они, например, не обладают лицензией СМИ в России, соответственно. на них нельзя ссылаться как на СМИ, и агрегаторы не могут их использовать. Поэтому, с точки зрения закрытия банальных аналогов, уже эти действия предприняты и в полный рост используются. А так можно предположить: например, Россия запретит в «Одноклассниках» и «ВКонтакте» паблики ВВС или CNN, Fox News… уж не знаю, какие жертвы будут избраны для ответных, симметричных или асимметричных шагов. Или, например, российским пользователям запретят доступ к соответствующим средствам массовой информации, заблокировав их обычным путем, который Роскомнадзор использует по отношению ко многим другим СМИ. Здесь ничего нового не будет, более того, на самом деле понятно, что россияне не так сильно интересуются публикациями зарубежных СМИ просто по причине невладения иностранными языками. В этой ситуации, наверно, это будет слишком уж асимметричный шаг».

.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что сложившаяся ситуация с RT — «попытка снизить рейтинг телеканала». По её словам, данная проблема имеет ярко выраженную направленность в отношении России. Представитель МИД подчеркнула, что не только RT, но и другие телеканалы регулярно сталкиваются с попыткой блокировки по техническим причинам.

Ранее под блокировку в Турции и Латвии попадал сайт агентства Sputnik, созданного на базе МИА «Россия сегодня» (туда же входит и телеканал RT). МИД Латвии тогда пояснял, что регистрация доменного имени sputniknews.lv является нарушением условий постановления Совета ЕС относительно антироссийских санкций. В Турции блокировка сайтов или удаление контента, как правило, происходит из соображений «национальной безопасности». В данный момент Sputnik работает в Турции без каких-либо ограничений.

.

.

Читайте также:

Турция стала второй страной после Латвии, которая заблокировала сайт российского информационного агентства Sputnik

🔓

Из новостной ленты Яндекса исчезнут СМИ, которые не подписали специальное соглашение

🔓

Захарова подозревает ИГИЛ в удалении её поста в Фейсбук

🔓

В Facebook новая волна абсурдных банов. Среди заблокированных — организатор акции #ЯНеБоюсьСказать

.