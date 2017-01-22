Английских студентов предупредили, что их интернет-переписка будет просматриваться властями

Один из самых престижных вузов Великобритании, Королевский колледж Лондона (King’s College London) предупредил студентов и сотрудников, что их электронные письма могут сохраняться и контролироваться в рамках программы правительства по предотвращению радикальных настроений в университетских городках. Сотрудников охватило беспокойство после того, как Королевский колледж Лондона (KCL) на страничке входа в сервис университетской электронной почты стал запрашивать согласие студентов и работников вуза на «сохранение и мониторинг» их электронных писем. Представитель профсоюза студентов KCL назвал это «нарушением доверия», добавив:

«Студенты, которые не совершали никаких преступлений, [почему-то] теперь рассматриваются в качестве подозреваемых».

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Введение обязанности принятия «превентивных мер» в университетах — весьма спорное явление, поскольку в среде академиков, профессоров, студентов и других сотрудников высших учебных заведений возникает риск создания культуры недоверия и ограничения жизненно важных дискуссий.

Уведомление при входе в сервис KCL гласит: «Эта система разрешена для использования только юзерам Королевского колледжа Лондона. [Корреспонденция] лиц, использующих эту компьютерную систему вне зависимости от их полномочий, подлежит записи и мониторинга.

«Закон о предотвращении терроризма» 2015 года обязывает принимать превентивные меры. Целью этой обязанности [возложенной на KCL] является помощь в предотвращении вовлечения людей в террористическую деятельность. Вам запрещается создавать, загружать, хранить или передавать незаконные материалы, либо непристойные, оскорбительные, дискредитирующие, угрожающие, дискриминационные или экстремистские материалы. Университет оставляет за собой право блокировать или контролировать доступ к такому материалу.

Любой, кто использует эту систему, прямо соглашается на такой контроль и сообщает, что если такой мониторинг выявляет возможные доказательства преступной деятельности, система может предоставить доказательства, собранные с помощью мониторинга, сотрудникам правоохранительных органов».

Совет по финансированию высшего образования Англии (HEFCE), отвечающий за контроль выполнения учебными заведениями своих обязанностей, не видит ничего предосудительного в действиях KCL, и указывает, что другие учреждения проводят ту же самую политику.

Представитель KCL в ноябре прошлого года напомнил, что в их вузе располагается Международный центр по изучению радикализма и политического насилия, и уверяет — университет не занимается «активным» мониторингом электронных писем, но он лишь уведомляет пользователей, что несёт такое обязательство и имеет полное право сделать это в случае необходимости. По его словам, Королевский колледж гордится разнообразием и активностью своего академического сообщества, и любой мониторинг будет являться частью обычного процесса соблюдения безопасности.

Один из студентов KCL, который одним из первых обратил внимание на эту историю, видит в процессе наблюдения за письмами студентов и сотрудников создание атмосферы страха и запугивания, особенно для участвующих в политических процессах или как-то проявляющих себя на этом поле людей внутри университетского городка. По его словам, это только породит паранойю среди студентов, заставит многих политически активных и студентов-мусульман цензурировать самих себя.

HEFCE сообщает, что хоть университеты достигли значительного прогресса в осуществлении необходимых мер безопасности, в августе 2016 года почти 50 учреждений не в полной мере соблюдали эти меры. Также, по их словам, провайдеры ввели обучение персонала процессам, мониторящим ситуацию с вовлечением людей в экстремистскую деятельность, а государственный министр по делам университетов и науки Джо Джонсон всячески приветствует достижения HEFCE, считая, что британские университеты должны играть ведущую в оказании помощи в предотвращении вовлечения в терроризм, в то же время сохраняя свободу слова в университетских городках.

Национальный союз студентов (NUS) осуждает любой систематический мониторинг электронных писем:

«Это ещё один пример того, как повестка о предотвращении терроризма и вовлечения в экстремизм на самом деле настраивая наши образовательные учреждения против их собственных студентов, насаждает культуру страза, ограничивает академически свободы и делают исламофобию привычным явлением».

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По словам Малии Буаттья, NUS глубоко обеспокоен последствиями, которые может принести систематический мониторинг сообщений в плане воздействия на студентов, в частности — темнокожих и студентов-мусульман, а также участвующих в политических кампаниях, исследованиях и подобной деятельности. Её поддержала генеральный секретарь Союза Университетов и Колледжей (UCU) Салли Хант, сказав, что университеты должны воздержаться от действий, которые создают культуру недоверия в университетском городке, фактически запрещая дебаты и дискуссии.

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