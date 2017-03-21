«Образовательная» блокировка «РосКомСвободы» в учебных заведениях Москвы: апелляция

Басманный районный суд г. Москвы не стал долго разбираться в правомерности механизма контент-фильтрации в образовательных и культурных учреждениях Москвы и за одно заседание, к слову, весьма интересное на выступления ответчиков, вынес решение в пользу оператора связи МГТС, столичных департаментов (Департамента информационных технологий и Департамента образования) и ООО “Безопасный Интернет». «РосКомСвобода» совместно с «Центром защиты цифровых прав» , естественно, запустили процесс обжалования данного решения суда.

Решение по делу было оглашено судьёй Каркиной Ю.В. на заседании 22 февраля 2017 г., однако в полном объёме судом ещё не изготовлено. Не дожидаясь изготовления мотивированного решение, которое затягивается уже на три недели, «РосКомСвобода» 15 апреля 2017 г. подала краткую апелляционную жалобу. После получения полной и мотивированной версии решения, юристы Центра защиты цифровых прав подготовят развёрнутые возражения на него. Как сообщает помощник судьи, решение в полном объёме будет изготовлено в 20-ых числах марта.

Напомним, что судебное разбирательство по поводу образовательной блокировки сайта «РосКомСвободы» назрело ещё в прошлом году, когда администрация проекта начала получать от пользователей сайта жалобы на недоступность сайта в образовательных учреждениях Москвы. Читатели информационного ресурса «РосКомСвободы» сообщили о том, что вместо сайта rublacklist.net оператор связи ПАО «МГТС» выводит «заглушку» с сообщением о наличии материалов экстремистского и террористического характера.При этом в отношении сайта нет ни одного судебного решения о признании материалов, размещённых на нём, экстремистскими или призывающими к террористическим действиям.

Очень удивившись таким голословным заявлениям оператора связи, команда «РосКомСвободы» решила разобраться в сложившейся ситуации и при содействии Центра защиты цифровых прав направила внесудебные запросы в ПАО «МГТС», Департамент информационных технологий г. Москвы и Департамент образования г. Москвы. В результате «заглушку» заменили на сообщение о том, что ресурс не соответствует законодательству о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию.

В Федеральном законе от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» приводится несколько законных оснований для ограничения распространения информации среди детей (в том числе с помощью контент-фильтрации интернет-трафика), однако ни одно из них не относится на сайту «РосКомСвободы». Поэтому юристы Центра защиты цифровых прав опять обратились с претензиями к МГТС и столичным департаментам, потребовав восстановления доступа к сайту в образовательных и культурных учреждениях г. Москвы. Поскольку все без исключения адресаты проигнорировали требования «РосКомСвободы», прикрываясь государственным контрактом (заключён между ПАО «МГТС» и Департаментом информационных технологий г. Москвы в пользу Департамента образования г. Москвы), который по мнению оппонентов априори гарантирует законность всех их действий в рамках данного контракта, пришлось обращаться в суд.

Иск был подан против Департамента информационных технологий г. Москвы, Департамента образования г. Москвы, ПАО «МГТС» и ООО «Безопасный интернет» (последний из ответчиков является «сортировщиком» веб-сайтов на безопасные и небезопасные для московских детей и молодёжи). Судебное разбирательство прошло в одно заседание, не считая подготовительного. В ходе этого судебного заседания руководитель Центра защиты цифровых прав адвокат Саркис Дарбинян задал оппонентам множество вопросов, чтобы выяснить, кто же всё-таки принимает решение о фильтрации сайтов в образовательных и культурных учреждениях Москвы. Выяснилось — бот! Об этом в своём отзыве на иск сообщило ООО «Безопасный интернет».

Безапелляционное решение о блокировке сайта «РосКомСвободы» принял бот, над которым ни человек, ни российское правосудие невластно.

Все процессуальные ходатайства, заявленные адвокатом в целях выяснения обстоятельств по делу и всесторонней оценки содержания сайта «РосКомСвободы», были отклонены судом. Даже от осмотра сайта суд отказался, мотивировав это отсутствием компьютера и интернета в суде. Подробнее о всех перлах судебного заседания можно почитать тут (одно заявление представителя ДИТа «Закон Яровой и так всех нас уже защитил» чего стоит).

Складывается такое ощущение, что суд первой инстанции решил от греха подальше сильно не погружаться в дела столичных госорганов. Посмотрим, как Мосгорсуд отнесётся к обжалованию решения бота и захочет ли вникать в обстоятельства дела о неправомерной контент-фильтрации.

Апелляционная жалоба по образовательной блокировке Роскомсвободы

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