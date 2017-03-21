Роскомнадзор не разрешает СМИ публиковать никнейм Антона Носика

СМИ использовало комментарий блогера Антона Носика с указанием его никнейма (dolboeb) в «Живом журнале» и было обвинено Роскомнадзором в использовании нецензурной лексики. Никнейм Носика в социальной сети написан латиницей, но напоминает нецензурное слово. Журналисты, ссылаясь на ГОСТ, доказывают, что в такой транслитерации это слово не имеет отношения к мату. Об этом «Эксперт-Урал» сообщил в Facebook:

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Какое прочтение написанных латиницей слов может считаться допустимым и приводить к возможности их трактовки как нецензур… Опубликовано АЦ «Эксперт» и журнал «Эксперт-Урал» 20 марта 2017 г.

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Публикация с заголовком «В России две напасти: внизу — власть тьмы, а наверху — тьма власти» вышла в журнале 6 марта. В ней, помимо остальных, был использован комментарий блогера Антона Носика с указанием его ника. Роскомнадзор счел это административным правонарушением — якобы публикацией мата.

Согласно отчёту Роскомнадзора по итогам 2015 года, первое место среди нарушений, допускаемых средствами массовой информации, занимало использование нецензурной брани — сорок семь предупреждений из 149-ти было связано с этим нарушением. Правда, порой борьба за чистоту литературного языка у властей принимает весьма курьёзные формы. В декабре 2016 года издание The New Times получило предупреждение за использование якобы нецензурного слова, в котором одна буква была заменена троеточием. Подобные предупреждения за использование обсценной лексики в своих публикациях уже получали журнал «MAXIM», «Новая газета», Colta, а также множество региональных изданий.

Решение, которое кроме как курьёзным не назовёшь, принял в сентябре прошлого года Роспатент, отказавший в госрегистрации товарного знака с выражением «Ёшкин кот», признав его матерным. Само выражение обрело популярность в странах бывшего СССР после выхода фильма Владимира Меньшова «Любовь и голуби», где у героя фильма Василия Кузякина в исполнении популярного артиста Александра Михайлова это выражение выполняло роль мягкого ругательства. Но в суде апелляции к фильму не помогли, поскольку ведомство посчитало, что заявленное обозначение противоречит общественным интересам, поскольку часть общества может воспринимать его как оскорбительное выражение, содержащее непристойную брань.

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