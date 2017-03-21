Все произведения братьев Стругацких официально выложены в свободный доступ

Пожалуй, к единственно правильному решению пришли Мария и Андрей Стругацкие, выложившие на официальном сайте писателей все произведения своих отцов, включая непубликовавшиеся ранее. Творчество братьев Стругацких ещё со времён СССР стало неотъемлемой частью нашей культуры, и множество произведений обоих гениев даже во времена тогдашнего книжного дефицита передавались из рук в руки, зачитывались до дыр, расходились на цитаты. Поэтому сложно назвать момент, когда творчество Братьев стало по-настоящему общественным достоянием, и с приходом в Россию эры интернета книги Стругацких уже в электронном виде свободно распространялись среди пользователей Рунета.

В 2014 году, уже после смерти последнего из братьев, Бориса Натановича Стругацкого, наследники писателей решили убрать книги из свободного доступа, объяснив это борьбой с пиратством. На сайте осталась только библиография Стругацких, а полные тексты произведений было рекомендовано приобретать на ресурсе «Литрес», продающего электронные книги, а также на любом другом «официальном» интернет-магазине. К сожалению, стереотип о том, что распространять книги в интернете можно только на платной основе, до сих пор превалирует в среде многих правообладетелей, хотя многие молодые авторы изначально творят под свободной лицензией, что никоим образом не бьёт по их издательской деятельности.

В итоге потомки легендарных писателей-фантастов пришли к выводу, что будет «несправедливо, когда одни платят за книгу, а другие берут её бесплатно», и выложили произведения своих отцов в свободный доступ. Об этом сын Бориса Стругацкого Андрей сообщил в своём Facebook:

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В одной старой песенке пелось: «И в борьбе с зелёным змеем побеждает змей!».

Вот так же и у нас: попытались мы бороться … Опубликовано Андреем Стругацким 19 марта 2017 г.

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Аркадий Стругацкий умер в 1991 году, Борис — в 2012-м. Родственники писателей отмечали, что в последние годы жизни Борис Натанович активно обсуждал с издателями проблему пиратского распространения электронных книг и даже подписал открытое письмо российскому президенту в защиту авторских прав писателей. Тем не менее перед смертью он не оставил точных распоряжений насчет электронных версий своих произведений.

Книги Стругацких считаются классикой научной фантастики. Всего братья вместе написали более 30 произведений, в том числе романы и повести «Понедельник начинается в субботу», «Пикник на обочине», «Трудно быть богом», «Обитаемый остров» и другие. По книгам Аркадия и Бориса сняли два десятка фильмов, включая «Сталкер» Андрея Тарковского.

Теперь книги Стругацких в открытом доступе официально. Прокрутите страничку вниз и увидете ссылки для скачивания https://t.co/hmq0OsGlc3 — Оленька♉ (@tula71rus) March 21, 2017

Ну и вот вашему вниманию ещё и такой раритет:

Для ценителей, так сказать.

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