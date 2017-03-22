Китай заблокировал «Одноклассники»

По сообщениям нескольких проживающих на территории Китая пользователей соцсети «Одноклассники», с середины марта этого года там блокируется доступ к сайту ok.ru, но при этом мобильное приложение работает нормально, а также пока есть доступ на odnoklassniki.ru.

Мы с помощью специальных сетевых инструментов проверили данную информацию: на текущий момент по данным сервиса BlockedInChina, доступ к российской социальной сети ограничивается в Пекине, Шеньчжэне, провинциях Хэйлунцзян и Юньнань, а также во Внутренней Монголии. Другой сервис, GreatFirewallOfChina также показывает, что на данный момент ok.ru в этих регионах заблокирован:

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Но одновременно с этим аналогичная проверка показывает, что домен odnoklassniki.ru блокировке в Китае не подвергается.

Первые сбои появились середине марта, и смена провайдера никак не влияет на доступность российского сайта — ok.ru всё равно блокируется. В техподдержке российского сервера пользователям сообщили, что с их стороны проблем нет и разбираться должны китайская сторона. При этом в Гонконге, где присутствует основная часть аудитории российской соцсети в Китае, «Одноклассники» работают, — сообщила пресс-служба сайта. Статистику по количеству китайских пользователей в компании не раскрыли.

Китай периодически блокирует крупные мировые и, в том числе, российские интернет-сервисы. Так, до сих пор под запретом в Поднебесной находятся Twitter и Facebook, хотя администрация последнего ведёт переговоры о введении местной предфильтрации ленты новостей для разблокировки сервиса на территории Китая, но минимум десяти миллионам китайских пользователей Великий Фаервол не мешает — например, в Twitter они выходят с помощью Tor. В декабре 2015 года блокировке подверглась Википедия, и она также коснулась вышеупомянутых Пекина, Шеньчжэня, провинций Хэйлунцзян и Юньнань, и Внутренней Монголии, а в начале уже 2016 года в этих же регионах был ограничен доступ к российской социальной сети ВКонтакте.

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