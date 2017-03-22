Космический интернет от Илона Маска стал ещё ближе

В конце февраля и начале марта представители SpaceX провели две важные встречи, которые можно назвать «административным стартом» грандиозной программы Илона Маска по созданию сети спутников, которые обеспечат Землю «космическим интернетом». Первая встреча состоялась с консультантом FCC по беспроводным сетям, и вторая — уже с самим председателем Федеральной комиссии по связи Аджитом Паем. Выложенные в свободный доступ документы раскрывают суть состоявшихся встреч, где представители SpaceX «обсудили достижения в области технологий запуска, производства космических аппаратов и наземных станций, которые дадут возможность создавать крупные группировки высокоинтеллектуальных спутников, способных обеспечить жителям США и всего мира надёжный доступ к высокоскоростному широкополосному интернету по приемлемым ценам».

Напомним, в FCC со своим грандиозным проектом по запуску на околоземную орбиту более четырёх тысяч спутников гендиректор Tesla и основатель SpaceX Илон Маск обратился ещё в ноябре прошлого года. В предложении Маска для начала обозначен запуск восьмисот спутников, с помощью которых будет создан орбитальный массив цифровых коммуникаций, покрывающий Соединённые Штаты, включая Пуэрто-Рико и Виргинские острова. Со временем выведенные на орбиту остальные спутники обеспечат высокоскоростной интернет глобального охвата. В предложении SpaceX сказано: «Система предназначена для обеспечения широкого спектра широкополосных и коммуникационных услуг для жилых, коммерческих, институциональных, правительственных и профессиональных нужд по всему миру».

Похоже, дело сдвинулось с мёртвой точки и теория постепенно начинает перерастать в практику — пока на административном уровне. В США получение поддержки столь серьёзного государственного ведомства, как FCC, говорит о многом. Это означает, что к проекту Маска североамериканские власти относятся со всей серьёзностью. Кроме того, несмотря на очевидные разногласия с политикой нынешнего Президента США, основатель Tesla Motors остаётся членом совета при Белом доме, а значит имеет дополнительные рычаги влияния на политику администрации Президента Дональда Трампа, что ещё более увеличивает шансы на воплощение амбициозных проектов SpaceX.

Аджит Пай, назначенный президентом Трампом на должность председателя FCC в январе текущего года, является активным сторонником политики свободных и открытых рынков, способствующей развитию конкуренции, – говорится в его биографии на сайте FCC. Выступая на прошлой неделе в Питтсбурге, Пай особо подчеркнул важность доступа в интернет для всех американцев. И это как раз именно то, что должен помочь обеспечить новый проект компании SpaceX. Пай также известен как ярый противник ненужных ограничений, тормозящих либерализацию системы лицензирования в сфере спутниковых технологий.

Илон Маск впервые озвучил идею создания универсальной сети интернета в космосе ещё в 2015 году, и изначально он усматривал в этой идее возможность предоставления доступа во всемирную сеть будущим поселенцам на Марсе, а также тем, кто сегодня не имеет возможности доступа в интернет на Земле. Предложения, связанные с реализацией проекта, как мы уже писали выше, были оформлены в ноябре прошлого года. Группировка, состоящая из 4425 спутников, по предложению SpaceX, позволит обеспечить «полное и непрерывное глобальное покрытие» интернетом. Цель создания системы состоит в формировании универсальной службы беспроводного доступа в интернет пользователям по всему миру и, потенциально, в космосе.

Спутники будут располагаться на различных высотах и с различными углами наклона, что позволит обслуживать территории на различных широтах. В проекте описан также процесс возвращения на Землю спутников, отслуживших свой 5-7-летний срок эксплуатации. В этом разделе компания SpaceX приводит расчёты для спутников, которые выйдут на орбиту уже в 2019 году и потребуют замены к 2024.

Мечта о спутниковой сети, охватывающей весь мир, становится всё более близкой к реализации, особенно с развитием 5G-технологий, произошедшим всего за несколько лет. Всё это подстегнёт спрос на новые устройства и новый спрос на передачу данных. Несмотря на колоссальные затраты, которые возникнут при воплощении в жизнь проекта по «раздаче космического интернета», многие компании начали вкладывать свои усилия в разработку похожих программ — например, конкурент SpaceX Boeing, а также британский проект OneWeb. Бизнес-риск создания подобной спутниковой сети значителен, и по некоторым подсчётам может составить не менее 6 миллиардов долларов с неизбежным ростом затрат каждого проекта по мере увеличения масштабов, но если появится победитель этой конкурентной гонки, который станет неотъемлемой частью сотовых сетей, легко представить, как вернутся эти деньги. Впрочем, столь же легко, как он станет банкротом, если проект в итоге «не выстрелит».

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