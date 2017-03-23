Роскомнадзор напомнил операторам об усилении ответственности за «ненадлежащие» блокировки

24 марта вступает в силу федеральный закон от 22.02.2017 № 18-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», усиливающий ответственность операторов связи за неисполнение обязанностей по ограничению или возобновлению доступа к информации в интернете, о чём Роскомнадзор напоминает на своём официальном сайте.

Согласно документу, административный штраф для должностных лиц составит от 3 тыс. до 5 тыс. рублей; для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от 10 тыс. до 30 тыс. рублей; для юридических лиц – от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

В соответствии с п. 5 ст. 46 Федерального закона № 126-ФЗ «О связи» и п. 10 ст. 15.1 Федерального закона № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» оператор связи обязан осуществлять ограничение и возобновление доступа к информации в порядке, предусмотренном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи.

Законопроект «О внесении изменений в КоАП РФ», устанавливающий штрафы для операторов за недоблокировку сайтов, был внесён на рассмотрение Госдумы Правительством РФ в июне прошлого года. В окончательном, третьем чтении он был принят парламентариями в начале февраля 2017 года, затем одобрен Совфедом и подписан Президентом Путиным 22.02.2017 г.

Роскомнадзор ещё раз напомнил операторам связи и провайдерам рекомендации по ограничению доступа к информации, распространяемой в интернете, датированные июлем прошлого года, а также уведомил, что контроль за исполнением требований законодательства операторами связи осуществляется посредством автоматизированной системы контроля АС «Ревизор»:

«АС «Ревизор» фиксирует нарушения только в том случае, если доступ к запрещенному интернет-ресурсу может получить абонент – пользователь сети Интернет. Ресурс считается заблокированным, если АС «Ревизор» фиксирует страницу с информацией о блокировке, либо в случае отказа ответа («time-out»). Перенаправления («redirect») не воспринимаются системой как блокировка, так как запрещенный контент доступен (за исключением перенаправления на страницы с информацией о блокировке)».

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«Законодательство не обязывает операторов связи ограничивать доступ исключительно по IP-адресу, — напоминает Роскомнадзор. — Блокировка может осуществляться по URL или доменному имени. Однако, в случае блокировки по IP-адресу оператор связи обязан блокировать все IP-адреса запрещенного интернет-ресурса, а не только те, которые указаны в реестре, поскольку существует вероятность смены IP-адреса администрацией сайта на отличный от записи в реестре».

При выявлении АС «Ревизор» факта не ограничения доступа к запрещенным ресурсам составляется акт с протоколом мониторинга, которые передаются в территориальное управление Роскомнадзора. На основании полученных материалов составляется протокол об административном правонарушении с учетом объяснений и замечаний всех лиц, участвующих в его составлении.

Решение о привлечении к административной ответственности по ст. 14.1 ч.3 принимает суд. Оператор связи вправе приводить свои доводы при рассмотрении дела в суде. Обо всех изменениях в алгоритме работы АС «Ревизор» ФГУП «РЧЦ ЦФО» информирует операторов связи посредством уведомления в личном кабинете.

Как мы уже писали ранее, это ни что иное, как ещё один цензурный барьер, а также способ давления на мелких операторов и провадеров, которые физически не могут справиться с тем потоком ежедневно вносимых в Реестр ссылок, в которых и сам Роскомнадзор порой путается, гребя под одну гребёнку с «опасными» сайтами ещё и вполне безобидные ресурсы.

Не так давно, кстати, малые операторы выразили свой протест в связи с принуждением их платить штрафы исходя из данных АС «Ревизор» — на то, чтобы опротестовать их, уходит очень много времени, да и вся процедура достаточно непростая, усложняющая жизнь мелким операторам, которые не всегда могут себе позволить наём армии адвокатов, которые бы сидели в судах и больше ничем не занимались. К тому же, по мнению этих операторов, не все требования о блокировке сайтов, которые выдвигает Роскомнадзор, законны.

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