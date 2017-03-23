Минкомсвязь предлагает разрешить демонстрацию нацистской символики в науке и искусстве

Минкомсвязь РФ инициировало публичное обсуждение начала разработки проекта закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты в части совершенствования правового регулирования противодействия экстремистской деятельности».

Согласно законодательству Российской Федерации, говорится в проекте документа, правонарушением является любое публичное демонстрирование нацистской символики или атрибутики. Таким образом, не предусмотрено исключений для случаев публичного демонстрирования нацистской символики или атрибутики в произведениях науки, литературы, искусства, а также в просветительской, учебной и иной общественно полезной деятельности.

Законопроект предусматривает «уточнение определения правонарушений, связанных с публичным демонстрированием нацистской атрибутики и символики или символики либо атрибутики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, а также с цитированием трудов руководителей национал-социалистской рабочей партии Германии, фашистской партии Италии».

Авторы инициативы указывают, что закон о запрете на публичную демонстрацию нацистской символики или атрибутики не может эффективно применяться, так как сейчас по формальному признаку под него подпадает «любая кино- и телепродукция о Великой Отечественной войне».

Текста непосредственно самого законопроекта на regulation.gov.ru пока нет.

Как уже неоднократно писала РосКомСвобода, закон о запрете пропаганды нацизма и фашизма действительно имеет слишком шифровку трактовку, порой принимая совершенно абсурдные формы:

В марте 2015 года жительницу Смоленска оштрафовали за публикацию в ВКонтакте фотографию времён нацистской оккупации её города. На снимке изображён городской двор, на плац стоит строй немецких солдат, а над ними развевается знамя со свастикой. Публикация сопровождалась подписью: «Нашла тут фото своего двора». Каких-либо призывов к реабилитации нацизма или одобрительных комментариев относительно оккупантов Полина Петрусева не оставляла. Но, тем не менее, власти углядели в этом нарушение закона;

В сентябре 2015 года в Краснодаре девушку, которая опубликовала в социальных сетях картинки против нацизма, приговорили к штрафу в размере 1500 рублей. Поводом стала публикация в соцсети ВКонтакте трёх исторических картинок, включая брошенные советскими солдатами фашистские знамена на Параде Победы 1945 года на Красной площади и три карикатуры, высмеивающие нацизм. В одной из них высмеивается форма сотрудников почты России, якобы схожая с нацистской; на другой изображена пара домашних тапочек со свастиками, под которой написано «гестапочки». На третьей рядом располагаются советский флаг и красное знамя со свастикой, на каждом из флагов написано количество погибших на Восточном фронте;

Более шести лет находился в списке запрещённых на территории России мультфильм компании Disney «Лицо Фюрера» 1942 года из серии приключений Дональда Дака, высмеивающий нацизм и Адольфа Гитлера. В 1942 году этот мультфильм получил награду Киноакадемии в номинации короткометражных анимационных фильмов. Он занимает 22 место в списке 50 величайших анимационных фильмов, составленном в 1994 году историком кино Джерри Беком. По сути это антифашистский мультфильм, яркая антивоенная и антигитлеровская пропаганда — такая же, к примеру, как работы советских карикатуристов Куприянова, Крылова и Соколова, более известных как творческая группа «Кукрыниксы». Но это не помешало в 2010 году властям признать его экстремистским, причём эксперты его даже не видели, поскольку файл не открылся для просмотра. За публикацию этого мультфильма житель Камчатки Станислав Семёнов был осуждён на шесть месяцев лишения свободы условно, а летом 2016 года мультик был вынесен из списка экстремистских материалов;

В конце августа прошлого года Министерство культуры отозвало у Центра Рерихов прокатное удостоверение у фильма «Зов Космической эволюции», в котором рассказывается о семье Рерихов и рериховском движении. Данная мера принята на том основании, что в фильме демонстрируется нацистская символика. Кадры со свастикой, которые содержатся в фильме «Зов Космической эволюции», взяты из кинохроники 1930-х — 1940-х годов. Они сопровождают рассказ о Второй мировой войне. По мнению аналитического центра «Сова», демонстрирование нацистской символики в данном случае явно не преследовало целей пропаганды соответствующей идеологии;

Жителя Сочи за попытку продать немецкую каску, датированную 1940 годом, с изображением орла 3 рейха и свастики, привлекли к ответственности за публичную демонстрацию нацистской символики и объявление о продаже обязали удалить;

Другого сочинца недавно оштрафовали практически за похожий поступок — он попытался сбыть оккупационные дензнаки «рейх-карбованцы», имевшие хождение на территории оккупированной в марте 1942 года Украины. В объявлениях были отчётливо видны изображения орла Третьего рейха и свастики. В итоге приговором суда мужчина заплатит в госказну две тысячи рублей;

Питерская прокуратура обратилась к экспертам Санкт-Петербургского Госуниверситета (СПбГУ) с просьбой дать оценку — являются ли обозначения буддийских и индуистских храмов на Google Maps нацистской символикой. Эксперты нацизма в религиозных изображениях Востока, к счастью, не нашили.

Относительно инициативы Минкомсвязи в положительном ключе уже высказался информационно-аналитический центр «Сова»:

«Мы приветствуем инициативу Минкомсвязи. Центр «Сова» неоднократно указывал на то, что прописанный в российском законодательстве запрет на любую демонстрацию нацистской символики, независимо от контекста, абсурден. Однако прописать все необходимые исключения ведомству будет непросто, куда проще сделать пропаганду соответствующей идеологии обязательным условием для того, чтобы демонстрация экстремистской символики могла рассматриваться как незаконная. Отметим также, что мы считаем недопустимым запрет на цитирование каких бы то ни было текстов: оценке должны подлежать не цитаты а общая направленность того или иного высказывания. Напомним также, что Роскомнадзор еще в 2011 году выражал намерение создать межведомственную группу с целью устранения противоречий в законодательстве, связанных с демонстрацией нацистской символики».

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РосКомСвобода также поддерживает намерение Минкомсвязи уточнить требования законодательства, но считает, что необходимо ещё более чётко описать критерии, под которые подпадает «реабилитация нацизма», а также расширить рамки дозволенного использования вышеупомянутых изображений, чтоб под каток правосудия по ошибке не попадали люди, перепостившие, например, антигитлеровские произведения Кукрыниксов, где тоже используются символы Третьего рейха; разного рода любители истории; отчитывающиеся о своей деятельности в соцсетях волонтёры-поисковики; участники исторических реконструкций, коллекционеры и т.п.

Обсуждение данной инициативы заканчивается 4 апреля 2017 года.

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