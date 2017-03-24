Эксперты и операторы связи ждут от правительства разрешение на тестирование «пакета Яровой»

Рабочая группа «Связь и IT» экспертного совета при правительстве просит Белый дом принять окончательное решение о целесообразности пилотных испытаний «пакета Яровой» до его вступления в силу. Такой пункт содержится в протоколе совещания группы 10 марта, направленного министру по вопросам «Открытого правительства» Михаилу Абызову. В случае положительного решения рабочая группа также предлагает правительству рекомендовать участие в испытаниях ФСБ и Минкомсвязь. Напомним, ранее против создания пилотных зон для тестирований технических требований «пакета Яровой» выступили представители ФСБ, по мнению которых сейчас уже существуют все технические возможности для реализации закона, а значит любые проверки его на прочность не нужны.

Предложение опробовать операторам способы сбора и хранения пользовательского интернет-трафика, содержания телефонных разговоров и sms с помощью тестирования в некоей «пилотной зоне» было выдвинуто в начале марта этого года рабочей группой «Связь и IT» на совещании в Правительстве под председательством вице-премьера РФ Аркадия Дворковича, в котором участвовали представители российских ведомств и сотовых операторов. По мнению уже одобривших эту идею представителей «Мегафона» и МТС, это позволит и операторам связи, и производителям оборудования получить информацию о технической возможности реализации этого закона, а также понять, насколько вообще приоритетны различные типы хранимой информации.

Между тем, снова оживились некоторые игроки IT-рынка, готовые продать свою ещё не разработанную продукцию для технического воплощения ещё не протестированного пакета «антитеррористических поправок» авторства Озерова-Яровой. Припасть к кормушке «пакета Яровой» в своё время высказывали желание холдинг GS Group (участники рынка связывают считают основного владельца холдинга Андрея Ткаченко совладельцем оператора спутникового телевидения «Триколор ТВ»), самым первым кандидатом на поставку соответствующего оборудования рассматривалась корпорация Ростех, вышеупомянутая ФСБ прошлым летом предложила «чуть-чуть доработать» уже используемую СОРМ, и вот недавно один из крупнейших в России IT-холдингов Inline Technologies Group купил 51% компании Aerodisk, которая разрабатывает системы хранения данных, рассчитывая удачно заработать на «пакете Яровой». Владелец одной из крупнейших IT-компаний полагает, что рынок систем хранения данных (СХД) будет стремительно расти, особенно после вступления в силу закона об обязательном хранении пользовательских данных россиян на территории РФ, а также в связи с вступлением в силу в июле 2018 года «пакета Яровой».

В сложившейся ситуации, когда ФСБ «агрессивно смотрит на поэтапность введения требований» и выступает против создания пилотных зон, а Правительство никак не может взять на себя ответственность запустить хоть какой-то из вариантов внедрения уж вставшего у всех костью в горле «пакета Яровой», операторы связи и эксперты рабочей группы стали невольными заложниками упрямства одних и нерешительности других. Операторы связи отметили, что готовы организовать пилотную зону на своих сетях при условии, что оборудование для пилота поставщики СОРМ (системы технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий) предоставят бесплатно, говорит куратор группы «Связь и IT» Ирина Левова. «Производители должны быть заинтересованы в оценке эффективности, доработке оборудования и устранении неполадок к моменту вступления закона в силу. Странно, что это не так»,— считает она.

Из протокола совещания следует, что производители «МФИ Софт» и «Специальные технологии» могут предоставить решения для реализации закона во II или III квартале этого года, однако готовы сделать это после того, как рабочая группа Минкомсвязи утвердит технические требования к оборудованию. Системы СОРМ-1 и СОРМ-2, используемые сейчас спецслужбами и правоохранителями для прослушивания телефонных переговоров и анализа трафика, отличаются от требований «закона Яровой».

«Вопрос расходов на создание пилотных зон еще обсуждается. Нам неизвестно о наличии оборудования, и мы надеемся, что сможем ознакомиться с проектом решения разработчиков в ближайшее время»,— заявил изданию директор по связям с государственными органами «Мегафона» Дмитрий Петров.

Может быть силовики, а вместе с ними и министерства боятся получить реальные результаты тестирования, поскольку всех их сдерживает обязательство перед Совбезом, Президентом и законодателями во что бы то ни стало воплотить в жизнь закон, ещё до принятия охарактеризованный многими экспертами как неконституционный и невыполнимый? Возможно, госведомства, ответственные за исполнение требований «пакета Яровой», таким нехитрым способом просто изо всех сил оттягивают момент внедрения всех его требований, который неизбежно обернётся крахом, а значит поставит в нелепое положение сразу всех участников этого действа. Кроме того, задача «сделать хорошо» бенефициарам неоднозначного закона, судя по всему, пока ещё не выполнена от слова «совсем».

.

.

Читайте также:

Жизнеспособность «пакета Яровой» проверят с помощью тестов

🔓

ФСБ не потерпит поблажек при внедрении «пакета Яровой»

🔓

«Прыжок веры» пакета Яровой

🔓

Абсурд сменился хаосом: власти только сейчас озадачились техническим исполнением закона о слежке

🔓

ФСБ открывает сезон монетизации пакета Яровой на базе СОРМ

.