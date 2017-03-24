Поклонская просит проверить на экстремизм высказывания режиссёра Алексея Учителя

Бывший прокурор Крыма, а сейчас — депутат Госдумы седьмого созыва Наталья Поклонская продолжает крестовый поход против российского кино, осмелившегося затронуть личность последнего императора Российской Империи Николая II и его романа с известной в конце XIX — начале XX века балерины Матильды Кшесинской. Поклонская считает, что фильм режиссёра Алексея Учителя провоцирует людей на экстремизм.

В СМИ попала информация из центрального аппарата МВД, что в данный момент у их сотрудников в производстве находится депутатский запрос Поклонской с просьбой провести проверку производства фильма «Матильда» на предмет соблюдения действующего законодательства и истребовать сценарий фильма для проведения экспертизы. Ранее парламентарий уже направляла свои запросы как минимум в два ведомства – МВД и Генпрокуратуру. По словам источника в ведомстве,

«Запрос в МВД является новым в том смысле, что ранее по инициативе Поклонской прокуратурой уже проводилась проверка фильма, но та проверка ограничилась исследованием трехминутного рекламного трейлера. По результатам исследования прокуратура нарушений законодательства не выявила. В новых запросах изменился как предмет проверки, так и её цели».

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Теперь, по его словам, речь идет не только о нарушении законодательства о противодействии экстремизму, но и о проверке законности расходования бюджетных средств, выделенных Фондом кино на создание кинокартины, и «кроме того, проверка касается не проморолика, а самого не вышедшего фильма».

Также источник в правоохранительных органах поведал об ещё одном депутатском запросе неугомонного парламентария. Поклонская на этой неделе направила официальный запрос руководителю управления по борьбе с экстремизмом МВД России по поводу высказываний режиссера Алексея Учителя и его адвоката Константина Добрынина. В заявлении Поклонская отметила, что Учитель и его адвокат Константин Добрынин ассоциировали ее в своих комментариях с организацией «Христианское государство — Святая Русь». Представители движения угрожали поджигать кинотеатры, которые будут показывать фильм «Матильда». После этого Учитель обратился с заявлением в Генпрокуратуру с просьбой оградить коллектив фильма «Матильда» от клеветы со стороны депутата Госдумы Натальи Поклонской, а также от «угроз и противоправных действий лиц экстремистской направленности».

В запросе Поклонской содержится просьба проверить якобы размещенные в сети Интернет высказывания режиссера и его адвоката, в которых, по её мнению, «содержится информация о совершении депутатом Госдумы действий, направленных на возбуждение розни и о том, что она спровоцировала «псевдорелигиозные организации» на экстремистские действия». Ясно, что автор ссылается на положение ФЗ «О противодействии экстремизму», согласно которому заведомо ложное обвинение лица, занимающего государственную должность, в совершении экстремистских действий само по себе является экстремизмом.

Напомним, бывший прокурор Крыма неровно дышит к личности убитого в 1918 году вместе с семьёй в Екатеринбурге Николая Романова. Она считает фильм нарушением права убитого императора на неприкосновенность частной жизни, и, кроме этого, нашла в нём нарушение целого ряда статей УК РФ, в том числе — «оскорбление представителя власти». Также бывший прокурор Крыма сослалась на многочисленную поддержку со стороны своих читателей, которые считают сомнительными исторические факты, изложенные в фильме «Матильда».

Адвокат Добрынин представляет в суде интересы режиссера Алексея Учителя. Сам Добрынин в настоящий момент является статс-секретарем, заместителем президента ФПА РФ, отвечающим за взаимодействие с госорганами, в том числе с парламентом. В прошлом он занимал пост заместителя председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству. Во время работы в Совфеде он стал известен публичной критикой ужесточения российского законодательства, был автором проектов законов о десталинизации.

Наталья Владимировна верит в святость Николая Александровича, поэтому любые выпады в его сторону, даже если они имеют историческую подоплеку, воспринимает очень болезненно. Когда же у неё спросили, читала ли она дневники Матильды Кшесинской, хранящиеся в Музее театрального искусства имени Бахрушина и опубликованные недавно в российской прессе, Поклонская ответила, что с их содержанием она не знакома.

В начале марта этого года депутат Поклонская заявила, что в Крыму напротив здания прокуратуры замироточил бюст последнего российского императора Николая Второго. По словам Поклонской, сотрудники ведомства позвонили ей из Крыма и рассказали о «чуде, которое не объяснят ни ученые, никто». Депутат утверждает, что необычное явление было замечено в столетнюю годовщину отречения императора от престола. Теперь, говорит Поклонская, к бюсту приходят люди с заболевшими детьми, «чтобы приложить их, чтобы исцелились».

Естественно, после этого заявления слова Поклонской «растащили на мемы», но вот РПЦ не поверила её словам. Симферопольская и Крымская епархия проверила бюст царя Николая II и иконы в стоящей рядом часовне и не обнаружила следов мироточения.

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