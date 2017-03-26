26.03.2017
Этих людей не существует: агрегаторы новостей игнорируют освещение всероссийской акции протеста
Правозащитники и блогеры обвиняют Яндекс и другие сервисы в цензурировании ленты новостей о происходящей масштабной митинговой активности в 100 городах по всей России

agregatoty blokiruyut novosti s akcii protesta

Не только официальными российскими СМИ была почти «не замечена» всероссийская акция протеста против коррупции, собравшая в разных городах страны тысячи участников, но и официально зарегистрированными в Роскомнадзоре новостными агрегаторами: Яндекс.Новостями, Рамблером и Новостями Mail.Ru. Вместо этого в топ почему-то были поставлены сомнительной актуальности события: 

Yandex cenzuriruyet top novostey

Rambler cenzuriruyet top novostey

MailRu cenzuriruyet top novostey

Из внесённых в Реестр новостных агрегаторов отчаянней всех оказалось только СМИ2:

SMI2 napisalo ob akciyah protesta

Правозащитники и блогеры обратили внимание на необъективность новостных агрегаторов, посчитав, что таким образом они стараются выполнить принятый прошлым летом закон «О новостных агрегаторах» 208-ФЗ, который обязывает проверять новости на достоверность, а также заключать новостные порталы договоры с агрегаторами.

Большинство претензий высказывается Яндексу, который, по версии Роскомнадзора, гораздо популярнее Google у российских пользователей.

Между тем, в социальных сетях тема сегодняшних акций протеста стала одной из самых популярных — в одном только Twitter она набрала больше 35 тысяч публикаций, уверенно держась на верхних строчках «твиттерского» топа.

Сегодня в крупнейших городах России прошли митинги против коррупции, собравшие большое количество граждан. Участники акций требуют расследовать факты, изложенные в фильме Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального «Он вам не Димон» о  премьер-министре Дмитрии Медведеве. В большей части городов акции не согласованы местными властями.

Уже накануне всероссийской акции Генеральная прокуратура РФ и Роскомнадзор потребовали её инициаторов на официальном сайте сообщить о том, что акция незаконна. Дело в том, что в большинстве городов акция была не согласована с властями, но организаторы всё равно утверждали, что мероприятия состоятся. Власти посчитали это нарушением закона.

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UPD. 
В российских агрегаторах новостей какие-то подборки новостей о масштабной митинговой активности стали появляться только после 17.00 по МСК.

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don but rks

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