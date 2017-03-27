Роскомнадзор может получить новые полномочия и создаёт спецкомиссию по блокировке интернет-ресурсов

В постановлении Правительства РФ «О правовом регулировании единого реестра интернет-ресурсов, содержащих информацию, запрещённую к распространению в России» сказано о создании специальной межведоственной комиссии из экспертов, которые будут решать вопросы об отнесении публикуемой на сайтах информации к запрещённой и последующем закрытии страниц в интернете.

В пояснительной записке к документу указано, что в состав специальной комиссии войдут специалисты нескольких федеральных ведомств, которые по согласованию с представителями интернет-сообщества в особо сложных случаях будут решать вопрос об отнесении информации к разряду нежелательной для распространения.

Одновременно МВД, налоговая служба и Роспотребнадзор смогут в течение семи дней направлять в Роскомнадзор свои выводы относительно блокировки интернет-ресурсов. Ранее срок подачи результатов экспертизы не мог превышать одни сутки.

Правительство поручило Роскомнадзору утвердить единый порядок доступа к информации реестра со стороны уполномоченных органов, владельцев сайтов и операторов связи, а также выработать эффективное взаимодействие с ними.

Единый реестр интернет-ресурсов, содержащих информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено, был создан постановлением кабинета министров в 2012 году. Полномочия по созданию, формированию и ведению единого реестра были возложены на Роскомнадзор.

В последнее время власти предлагают существенно расширить полномочия Роскомнадзора. Так, в середине января этого года Минкомсвязь подготовило документ, который даёт Роскомнадзору право определять способ блокировки каждого сайта. Сейчас метод отключения определяет для себя каждый оператор связи. Заявлено, что изменение позволит защитить законопослушные ресурсы, оказавшиеся на одном сетевом адресе с нарушителем.

На днях Следственных комитет России предложил разрешить Роскомнадзору самостоятельно блокировать сайты. Такое предложение представители СКР выдвинули на заседании консультативного совета по вопросам оказания помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Помимо наделения Роскомнадзора новыми полномочиями в СКР предложили соответствующим ведомствам подготовить проект о создании центра мониторинга и реагирования на распространение запрещенной информации в интернете. В СКР выступили и за создание концепции обучения школьников и студентов комплексному противодействию угрозам интернета — подобные предложения недавно озвучивали детский омбудсмен Анна Кузнецова и одиозный депутат Ирина Яровая.

Речь тут, скорее всего, идёт об ещё большем усилении цензуры в Рунете с возможностью оперативного реагирования на информацию, которую власти посчитают запрещённой. Как мы уже писали ранее, на фоне массовой истерии, связанной с «группами смерти», начался очередной виток закручивания гаек. Причём сами власти признали тщетность пятилетнего опыта блокировок «вредной» информации, однако это не останавливает их в желании получить тотальный контроль над интернетом, в нарушение прав российских граждан, которые им гарантирует Конституция. Напомним, некоторые принятые якобы во благо граждан законы применяются на практике исключительно для борьбы с «неудобной» информацией в интернете. Так, недавняя массовая акция протеста, прошедшая во многих крупных городах России, была проигнорирована не только официальными средствами массовой информации, но также долгое время не попадала в топы новостных агрегаторов. Кроме того, интернет-трансляция в YouTube была брутально прервана силовиками, вся техника с грубым нарушением закона была изъята, а участникам трансляции «шьют» неповиновение органам правопорядка.

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