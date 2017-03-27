Помощник Президента РФ Игорь Щеголев рассказал о желании властей взять Рунет под жёсткий контроль

Помощник президента России Игорь Щеголев заявил о необходимости защиты критической и некритической информационной инфраструктуры, допуске правительств к управлению интернетом, регулировании больших пользовательских данных и возможности замедления скорости доступа к сайтам компаний, нарушающих российские законы.

По мнению Щеголева, российский сегмент интернета в целом уязвим, что было подтверждено во время «цифровых учений». Он заявил о необходимости защиты критической и некритической информационной инфраструктуры:

«Были учения, они показали на техническом уровне, что она существует. Угроза не гипотетическая, она практическая. Это показывают и события последних лет, когда целые страны внезапно на несколько дней отключались от Интернета. Был случай Северной Кореи, был случай Сирии. Есть материалы, подтверждающие, что по меньшей мере в одном из этих случаев это было результатом целенаправленного воздействия». Россия — слишком большая страна и экономика, чтобы позволить себе жить с этой угрозой».

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Рассказывая о том, как целые страны вдруг внезапно оказывались отключёнными от интернета, в качестве аргументации помощник Президента почему-то приводит художественный фильм «Сноуден», где показано «как это делается». Спасибо, что не посоветовали обратиться к сказкам, песням, поговоркам.

Примечательно, что ранее подобное утверждение Германа Клименко о возможном отключении России от интернета опроверг вице-президент международной корпорации по управлению доменными именами и IP-адресами ICANN Михаил Якушев. По его словам, это невозможно технологически: «…ну разве что только уничтожением всех без исключения российских электростанций и уголовным преследованием всех, кто захочет все-таки пользоваться электричеством». Но поскольку чиновникам законы физики не писаны, а мнение профессионалов их интересует мало, работа по созданию соответствующих систем и написанию законов продолжается.

«Цифровые учения», о которых говорит Щеголев, прошли в РФ в июле 2014 года. Силовые ведомства, включая Федеральную службу охраны и Министерство обороны, специалисты госоператора «Ростелеком» и Координационного центра национального домена сети «Интернет» под руководством главы Минкомсвязи Николая Никифорова оценивали состояние защищенности и стабильности функционирования Рунета «в случае негативного целенаправленного воздействия».

При этом Щеголев утверждает, что изолировать Россию от внешнего интернета власти не собираются:

«У нас нет задачи сделать так, чтобы интернет был автономен, чтобы мы были отключены от внешнего мира. В случае целенаправленного внешнего воздействия, которое не будет бесконечным, а будет длиться какое-то время, внутри страны наш интернет должен сохранять работоспособность. Такая задача стоит. А отключать страну от интернета в целом и чтобы все происходило только у нас внутри, задачи нет».

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Нынешняя модель управления глобальным интернетом, по словам Щеголева, является «нелегитимной» и нуждается в реформе, которая бы усилила роль правительств в принятии решений, и Россия будет добиваться изменения системы управления интернетом в мире. С осени прошлого года права администрирования доменных имен и IP-адресов перешли от Корпорации по управлению доменными именами и IP-адресами (ICANN) к ее «дочке» — Public Technical Identifiers (PTI). ICANN формально находилась под управлением Минторговли США, а новая структура — это некоммерческая корпорация по обеспечению общественных интересов, зарегистрированная в штате Калифорния.

«До этого хотя бы можно было предъявить претензии правительству США, если что-то происходило. А сейчас это некая автономная или некоммерческая организация, которая просто работает по американскому праву. И американские чиновники могут сказать: «Мы здесь ни при чем. Идите в суд в Калифорнии и судитесь с этими ребятами», — посетовал Щеголев.

Вывод структур интернета из под контроля американского правительства — это лучший способ добиться, чтобы интернет завтрашнего дня остался свободным, объяснял ранее глава совета директоров ICANN Стивен Крокер. Щеголев же считает, что изменения не сняли вопрос нелегитимности существующей системы. «Все время будут возникать вопросы, как управляется интернет, что с ним происходит. Страны будут вынуждены искать технические и юридические решения, которые их в этой ситуации защищают», — отметил он.

При этом, по словам Щеголева, Россия может надавить на международное сообщество с помощью разработанного Минкомсвязью законопроекта о российском сегменте интернета. «Зарубежные коллеги будут понимать, что в мире идут процессы, которые, может быть, заставят их задуматься над тем, чтобы все-таки провести настоящую реформу международного управления интернетом», — объяснил он.

В рамках закона, напомним, предлагается создать специальную «Государственную информационную систему обеспечения целостности, устойчивости и безопасности функционирования российского национального сегмента сети «Интернет» (ГИС), куда юридические лица и индивидуальные предприниматели, использующие IP-адреса и автономные системы, а также владельцы точек обмена трафиком должны будут предоставлять информацию об объектах критической инфраструктуры.

По словам консультанта ПИР-центра Олега Демидова, с помощью ГИС государство сможет вмешиваться в политику маршрутизации трафика операторов, что, в свою очередь, теоретически позволит властям заблокировать тот или иной трансграничный интернет-трафик. По сути речь идет о том, чтобы создать условия для строительства системы аналогичной китайской, где так называемый Золотой щит» позволяет фильтровать интернет-трафик, поступающий извне, считают источники на телекоммуникационном рынке.

Щеголев уверен, что принятый прошлым летом «пакет Яровой» в целом правильный, поскольку «он направлен на защиту от терроризма, и многое будет зависеть от того, как он будет реализовываться, от тех подзаконных актов, которые будут приниматься правительством. Если будут минимизированы объемы хранения трафика, исключено дублирование тех сведений, которые будут накапливаться в разных системах, то его исполнение отрасли вполне под силу».

Также, по его мнению, на способы реализации «пакета Яровой» может повлиять новый законопроект, который готовится властями — о больших пользовательских данных (Big Data). Пока, по словам Щеголев, ещё нет конкретных предложений об их защите со стороны государства, которое пока «не понимаете как их защищать, какие механизмы будут для этого применяться», но судя по всему, зарегулировать и эту часть интернета властям уже не терпится.

Напомним, возглавляющая подгруппу «Интернет+Общество» при рабочей группе, которую курирует сам же Щеголев, гендиректор InfoWatch Наталья Касперская предложила отдать Big Data россиян (в том числе поисковые запросы, информация о местонахождении, контакты, переписка пользователей, фото- и видеоматериалы) в собственность государства. Налицо острое желание властей законсервировать как можно больше трафика на территории России, а также получить как можно больше рычагов давления на иностранные компании, но как это сделать — пока не совсем понятно. Видимо, для этого была придумана новая инициатива, оформляемая в красивую упаковку «защиты Big Data российских граждан».

В разрабатываемом сейчас законе о «больших пользовательских данных» может появиться возможность для пользователей запретить использование данных о себе операторам связи и другим компаниям, говорит Щеголев.

«Пользователи, когда подписывались под пользовательскими соглашениями, понимали, что их данные нужны для того-то и того-то. Но с течением времени их стали использовать по-другому. У людей должно быть понимание, что о них собирается и для каких целей это используется. Должна быть возможность сказать: «Для этого я готов такие-то данные предоставлять и готов, чтобы они таким образом использовались, а для этого не готов. Поэтому, будьте любезны, эти данные обо мне больше не используйте», — рассказал Щеголев. По его словам, они выступают не за введение запрета на подобную практику, а за то, «чтобы у пользователя появилось больше возможностей влиять на судьбу тех данных, которые о нем получены».

Помощник президента отметил, что с развитием промышленного интернета и интернета вещей объем данных, по которым можно будет однозначно вычислить человека, с которым эти данные связаны, будет увеличиваться. Эти данные не всегда могут быть квалифицированы напрямую как персональные, но часть из них «находится на грани, в серой зоне», которая пока не отрегулирована.

Под персональными данными понимают любую информацию, которую можно соотнести с конкретным физическим лицом. Оборот таких данных регулируется в России с 2007 года. В частности, с 1 сентября 2015 года закон требует хранить обработанные персональные данные россиян на территории России.

Операторы связи и интернет-компании, в свою очередь, оперируют понятием «большие данные», или big data, под которыми понимается анализ больших объемов обезличенной информации о пользователях. Представители «Ростелекома», мобильных операторов «большой тройки», интернет-компаний «Яндекс» и Mail.Ru Group ранее называли big data одним из направлений своего роста.

Идея ограничивать доступ к отдельным сайтам Щёголеву кажется «вполне здравой» и он сравнивает это «быстрым и эффективным диалогом с крупнейшими интернет-компаниями». По его словам, в диалоге их [иностранные компании] убедить исполнять российское законодательство, решения судов не получается, а «полная блокировка — это слишком радикальный способ», замедление трафика «может быть, отрезвит мировых гигантов, которые всячески стремятся злоупотреблять своим монопольным положением на нашем рынке и не спешат исполнять решения российских властей».

Помощник президента, который уверен, «что американское или другое государство внедряется в наши сети и подсматривает за нашими гражданами» также крайне положительно оценивает политику «импортозамещения», несмотря на очевидную её пробуксовку. Злоупотребления российских спецслужб в результате воплощения в жизнь всех регулирующих интернет законов Щеголев исключает, поскольку «ни в одном случае не слышал, что кто-то в нашем государстве намерен допускать злоупотребления со стороны наших спецслужб по отношению к нашим гражданам». В этом моменте придётся сделать вид, что мы ему поверили.

Амбициозные заявления помощника Президента РФ говорят о том, что даже нынешний уровень зарегулированности интернета, и без того ставший проблемой для множества отраслевых российских компаний, IT-бизнеса, а также нарушающий свободу слова и получения информации, всё равно кажется властям недостаточно сильным. Наступление на свободу Рунета будет продолжаться, причём делаться это будет под самыми красивыми предлогами: борьбы с суицидами, защиты личных данных россиян, усиление устойчивости внутренней Сети, и так далее.

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