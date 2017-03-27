WhatsApp не должен стать убежищем террористов, — глава МИД Британии

По мнению министра иностранных дел Соединённого Королевства Эмбер Радд (Amber Rudd), шифрование, применяемое в современных приложениях для обмена короткими сообщениями, таких как WhatsApp, полностью неприемлемо, поскольку мешает работе спецслужб. Эмбер Радд на этой неделе встретится с технологическими компаниями, где обсудит детально этот вопрос.

Напомним, недавно в Вестминстере произошёл теракт, в результате которого погибло четыре человека и ранено несколько десятков. Террорист Халид Масуд (Khalid Masood), по сведениям британских властей, пользовался WhatsApp. Поскольку в большинстве мессенждеров, в том числе и в WhatsApp, применяется сквозное шифрование, переписку прочитать невозможно, в том числе и правоохранительным органам. Пресс-секретарь популярного мессенджера сказала, что компания была «ужасе от нападения» и готова сотрудничать со следствием.

Выступая на одном из английских телешоу, Эмбер Радд сказала:

«Это совершенно неприемлемо. Не должно быть места, где могли бы скрываться террористы. Нам нужно убедиться, что такие организации, как WhatsApp и множество других, не предоставляют секретных местечек для общения террористов друг с другом. Раньше можно было вскрыть конверт или прослушать телефон, имея на это юридические основания, но в нынешней ситуации необходимо сделать так, чтоб наши разведывательные службы могли попасть в такие приложения, как зашифрованный WhatsApp».

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Ей возразил лидер лейбористов Джереми Корбин (Jeremy Corbyn), заявивший, что у власти уже есть «огромные полномочия», а также о необходимости соблюдать баланс между «правом знать» и «правом на неприкосновенность частной жизни».

Компания WhatsApp, принадлежащая Facebook и насчитывающая миллиард пользователей по всему миру, ранее заявляла, что защита частной коммуникации является для неё одной из «основных ценностей».

Тим Кук (Tim Cook), исполнительный директор Apple, который также использует оконечное шифрование, ранее заявил, что было бы «неправильным» для правительств заставлять Apple «делать дыры» в продуктах. Но Радд сказала: «Я бы попросила Тима Кука подумать о других способах помощи правительству, которые бы позволили разобраться в подобных ситуациях».

Призыв госпожи Радд к изменению политики мессенджеров поддержал директор Европола Роб Уэйнрайт (Rob Wainwright), сказав, что «необходимо применять более последовательную форму перехвата сообщений до того, как террористам удастся вторгнуться в нашу жизнь».

По мнению экспертов, расшифровывать передаваемые мессенджерами данные невозможно, поскольку технология WhatsApp такова, что прочитать переписку может лишь тот, кто в ней участвует. Старший редактор MIT Technology Review Уилл Найт (Will Knight) допускает использование спецслужбами «бэкдоров», которые помогают для извлечения ключей, необходимых для дешифрования сообщений. Но в этом случае бэкдоры могут быть использованы преступниками или враждебными правительствами. Профессор Кембриджского университета Росс Андерсон (Prof Ross Anderson) отмечает, что если компании будут сотрудничать [с властями] и постараются умолчать об этом, специалисты в области технологий выяснят это достаточно быстро, к тому же преступники или террористы просто перейдут на любую другую службу обмена короткими сообщениями, основанную за рубежом.

Обвинять применение технологии шифрования мессенджерами и другими электронными службами обмена сообщениями сейчас модно среди правительств разных стран, независимо от уровня демократии в обществе. Всё никак не подберут ключей к шифрованию для воплощения в жизнь «пакета Яровой» российские силовики, и объяснение их стремлений всё то же — «борьба с терроризмом». Чуть ли не в пособничестве джихаду обвинял применяющие end-to-end шифроввание мессенджеры министр внутренних дел Франции Бернар Казнёв. Периодическим блокировкам подвергаются в Турции все популярные мессенджеры и социальные сети. В КНР из популярных мессенджеров работает только WeChat, остальные — запрещены.

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