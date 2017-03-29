LinkedIn будет платить «налог на Google»

Соцсеть LinkedIn, заблокированная на территории Российской Федерации, зарегистрировалась в Федеральной налоговой службе (ФНС) в качестве налогоплательщика. Тем самым она изъявила готовность платить 18% НДС с оказанных россиянам интернет-услуг. В списке ФНС уже 128 иностранных интернет-фирм. Все они начнут платить в России налоги ежеквартально начиная с 25 апреля. Это в числе прочих Google, Amazon, Apple, Alibaba, Netflix, GoDaddy, Microsoft и др.

Несмотря на то, что LinkedIn отказалась перенести данные российских пользователей на территорию РФ, из-за чего до сих пор остаётся заблокированной в России, она решила зарегистрироваться в ФНС, а ранее пообещала оставить русскоязычный интерфейс, несмотря на блокировку. В пресс-службе деловой соцсети заявляют:

«LinkedIn будет по-прежнему доступна на русском языке, и мы надеемся, что сможем восстановить сервис в России в будущем. Мы разочарованы действиями Роскомнадзора по блокировке LinkedIn, поскольку он лишает доступа к нашим услугам для пользователей в России. Мы считаем, что соблюдаем все применимые законы. Но, несмотря на переговоры с Роскомнадзором, мы не смогли достичь понимания, которое позволило бы снять блокировку».

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Соцсеть LinkedIn куплена компанией Microsoft, которая также зарегистрировалась в ФНС. Судьбу LinkedIn в России в пресс-службе Microsoft комментировать не стали.

«Налог на Google», предусматривающий уплату НДС иностранными компаниями с продаж своих электронных услуг, был принят летом прошлого года. Сервис для уплаты «налога на Google» ФНС запустила 1 января 2017 года — о его создании налоговая служба сообщила сразу после подписания законопроекта Президентом Путиным. Как и предупреждали эксперты, введение НДС на услуги иностранных компаний в первую очередь отразилось на российских потребителях — его оплата в конечном итоге легла на них.

По мнению главного аналитика Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Карена Казаряна, поскольку LinkedIn с лета прошлого года принадлежит Microsoft, то соцсеть вернется в Россию: «Microsoft умеет вести диалог и договариваться с российскими органами власти».

Социальная деловая сеть LinkedIn заблокирована в России с ноября 2016 года. Это было сделано по решению суда, который признал, что соцсеть нарушила требования закона о хранении персональных данных россиян только на территории России.

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