30.03.2017
«Пакет Яровой» заставит россиян предоставить властям список всех, кому они давали свой мобильник
В Минсвязи подготовили проекты изменений в Правила оказания услуг связи и передачи данных, обязывающих абонентов в договорах с операторами указывать всех, кто может воспользоваться их гаджетами

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Абонентам услуг связи придется раскрыть операторам полные персональные данные всех лиц, пользующихся их устройствами с идентификационными модулями (к таковым можно отнести, в частности, sim-карты). Соответствующий проект правил готовит Минкомсвязь в рамках исполнения требований «пакета Яровой». Изменения коснутся Правил оказания услуг телефонной связи, телематических услуг связи и передачи данных.

Согласно проектам документов, абоненты соответствующих услуг должны будут указывать в договорах со своими операторами персональные данные всех лиц, которые, по согласованию с этими абонентами, будут пользоваться этими устройствами. В отношении таких лиц необходимо будет указать фамилию, имя, отчество, адреса места жительства и реквизиты документов, удостоверяющих их личность.

Данное требование будет касаться лиц, которым абонент предоставит доступ к своим абонентским станциям с установленными в них идентификационными модулями или непосредственно идентификационным модулям (в случае сотовой связи), либо к своим абонентским устройствам с соответствующим сетевым адресом в случае услуг передачи данных. То есть абонент должен будет предоставить оператору персональные данные всех лиц, которые с его согласия звонят с его телефона или смартфона, выходят в интернет с его планшета или компьютера, мобильного роутера и так далее.

Кроме того, предлагаемые изменения в нормативные документы обяжут телекоммуникационных операторов направлять своим абонентам запросы от правоохранительных органов о предоставлении сведений о них самих и лицах, пользующихся принадлежащими их устройствами, а также об изменении таких данных.

Оператор должен направлять такие запросы абонентам в течение трех рабочих дней с момента их получения от правоохранительных органов. Ответы абонентов должны направляться операторами в правоохранительные органы также в течение трех рабочих дней. В случае отсутствия ответа абонента в течении 15 дней оператор должен будет прекратить оказание ему услуг связи.

«Мегафон» предупредил о возможных трудностях при реализации предложений Минкомсвязи обязать абонентов услуг связи вписывать в договоры с операторами всех возможных пользователей устройств связи и проверять актуальность их персональных данных:

«Мы изучаем текст, предварительно можно отметить, что предложенные новеллы будут труднореализуемы».

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Источники в двух федеральных сотовых операторах подтвердили, что Минкомсвязь действительно разработало такие предложения: «Непонятно, почему Минкомсвязи увязывает эти предложения с «законом Яровой», так как на совещаниях по реализации данного закона такие вопросы не обсуждаются. Кроме того, подобного рода предложения противоречат Закону «Об оперативно-розыскной деятельности» (ОРД), так как они возлагают на операторов связи обязанности по ОРД, которыми должны заниматься правоохранительные органы».

Согласно материалам обсуждения данных предложений, проекты нормативных актов вызвали возражения и других операторов связи. «Вымпелком» также назвал их «нереализуемыми», добавив, что услуги радиотелефонной связи носят «социальную значимость».

Оператор указывает на неоднозначность многих обстоятельств: как оператор будет направлять запросы абонентам, должен ли он требовать с абонентов копии документов о лицах, пользующихся их устройствами, кто будет проверять «достоверность» персональных данных о таких пользователях и т.д.

«Ростелеком», со своей стороны, указывает, что в случае принятия такого рода изменений абоненту придется сообщать персональные данные всех лиц, которые хотя бы раз воспользовались его устройствами.

Например, «соседка забежала позвонить», «подружка дочери позвонила и т.д.». Также непонятно, как быть с информацией о несовершеннолетних, которым родители дадут возможность воспользоваться их телефонами.

Особенно неурегулирован вопрос о предоставлении персональных данных фактических пользователей услуг связи, оказываемых в рамках открытой оферты, например, услуги международной и междугородней связи. Кроме того, непонятно, что делать оператору с абонентом после того, как из-за неподтверждения его персональных данных ему будет приостановлено оказание услуг связи.

Как РосКомСвобода и предполагала, «прыжок веры пакета Яровой» затягивается, принимая всё более причудливый вид. Если новая инициатива Минкомсвязи будет принята, операторам связи не позавидуешь, поскольку гнев абонентов обрушится первым на них.

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