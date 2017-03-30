Минкульт предлагает блокировать сайты с «пиратским» контентом за два дня

Согласно идее, поддержанной отечественными кинематографистами, доступ к интернет-страницам с российскими фильмами, размещенными там без ведома правообладателя, будут ограничивать без суда за пару дней. Предложение может быть внесено в Госдуму в виде поправок к законопроекту о блокировке «зеркал» пиратских сайтов.

Продюсеры, среди которых Сергей Сельянов, Леонид Верещагин, Тимур Бекмамбетов, Федор Бондарчук, Сергей Мелькумов, Игорь Толстунов, Анатолий Максимов и Ренат Давлетьяров, пожаловались в Министерство культуры на несовершенство существующих мер в отношении пиратства. Верещагин, Сельянов и Толстунов подтвердили, что подписывали такое обращение.

По сведениям деятелей культуры, Минкульт прорабатывает «дополнительные меры защиты правообладателей национальных фильмов». Они могут быть оформлены в качестве поправок ко второму чтению законопроекта о блокировке «зеркал» в Госдуме.

Ведомство предлагает вариант, при котором правообладатель, обнаружив свой незаконно размещенный фильм в интернете, может написать письмо в Минкультуры. Министерство, подтвердив авторство, в течение дня выносит требование об ограничении доступа к странице с фильмом и направляет запрос в Роскомнадзор. Он «незамедлительно» и без суда направляет уведомление операторам связи о блокировке страницы сайта с фильмом и запрещает поисковикам давать ссылки на эти страницы.

Если правообладатель заметит повторное нарушение на сайте, он сможет в течение десяти дней подать иск в суд на постоянную блокировку сайта. Суд рассмотрит его «в упрощенном порядке». В течение 10 дней сайт может оспорить решение Роскомнадзора.

«Нужен более эффективный закон для борьбы с пиратством,— говорит Сергей Сельянов.— Кто-то возмущается, что наши предложения слишком жесткие, но когда принимали действующий закон о борьбе с пиратством, говорили то же самое, однако злоупотреблений им не было. Выдачу «Яндекса» и Google необходимо регулировать — сейчас для пиратов это даже не лазейка, а широкая столбовая дорога».

В Яндексе и Google не стали комментировать идею Минкульта. Минкомсвязь поддерживает замысел Министерства культуры, сообщил замглавы Минкомсвязи Алексей Волин.

Предложение Минкульта ставит под сомнение презумпцию невиновности, рассуждает директор по стратегическим проектам Института исследований интернета Ирина Левова:

«В описанном механизме отсутствует институт независимой экспертизы, которая могла бы вынести справедливое решение. Следующим логичным шагом станет введение уголовной ответственности для интернет-компаний, операторов связи и пользователей».

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Источник в Госдуме, знакомый с ходом подготовки законопроекта Минкульта, рассказал, что эта инициатива уже была рассмотрена на двух комитетах — по культуре и по информационной политике, и оба с ней не согласились, предложив компромиссные варианты. Чтобы внести такой законопроект как дополнение в правительственный законопроект о зеркалах, Минкульт должен будет согласовать его с правительством, отмечает собеседник в Госдуме.

Инициатива Минкульта нарушает принцип законодательства, которое защищает авторские права, считает другой парламентарий. «17 апреля законопроект о «пиратских зеркалах» уже прошел первое чтение. Понимая, что отдельным документом эта инициатива не пройдет, Минкульт хочет пролоббировать ее поправкой в уже существующем законопроекте»,— заключает он.

Законопроект по ограничению доступа на постоянной основа к «производным сайтам» («зеркалам») был внесён распоряжением премьер-министра Дмитрия Медведева в Госдуму в феврале 2017 года. Активным лоббистом этого закона, а также других «антипиратских» инициатив является министр культуры Владимир Мединский, который выступает за существенное ужесточение «антипиратского» законодательства, вплоть до наложения штрафов на пользователей за скачивание нелегального контента.

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