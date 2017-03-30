В США отменили закон, запрещавший провайдерам торговать пользовательскими данными

Палата представителей Конгресса США приняла решение отменить норму, предписывающую интернет-компаниям обеспечивать максимальную безопасность личных данных пользователей. Новым документом Конгресс «выразил несогласие» с принятыми в 2016 году запретами на продажу пользовательских данных третьим лицам.

Документ поддержали 215 конгрессменов, 205 проголосовали против. Чтобы закон вступил в силу, его должен подписать президент США. Белый дом распространил заявление, согласно которому президент Дональд Трамп всемерно поддерживает отмену решения Федеральной комиссии по коммуникациям, принятым в президентство Барака Обамы.

Согласно действующим правилам, интернет-провайдеры обязаны получать специальное разрешение пользователей для того, чтобы использовать данные об их местоположении, финансовом состоянии, медицинской информации и историю поисков в Интернете для целей рекламы и маркетинга.

«Это решение аннулирует правило Федеральной комиссии по связи под названием «Защита конфиденциальности Клиентов широкополосной связи и других телекоммуникационных услуг», которое требовало явного согласия в тех случаях, когда широкополосный провайдер предлагает клиентам финансовые стимулы в обмен на право провайдера использовать конфиденциальную информацию клиента», — говорится в документе.

Таким образом, от провайдеров теперь не требуется получать согласие на передачу пользовательских данных третьим сторонам. При этом они не смогут анализировать зашифрованный трафик, так что, если пользователь пользуется HTTPS-соединением, провайдер будет получать только информацию об основном домене.

Американские СМИ называют это решение «большой победой рекламодателей», но отмечают, что мелкие провайдеры могут улучшить свое положение на рынке, если откажутся от продажи подобных данных — к ним будут подключаться люди, заботящиеся о своей приватности.

Отмены закона активно добивались такие крупные игроки рынка коммуникаций как Verizon, AT&T и Comcast, которые утверждали, что компании, предоставляющие интернет-услуги, регулировались более жестко, чем, к примеру, Google или Facebook.

Закон, принятый при Бараке Обаме в октябре прошлого года, незадолго до избрания Дональда Трампа, должен был вступить в силу к концу этого года. Он предполагал обязанность интернет-провайдеров запрашивать у потребителей разрешение на использование их личных данных, таких как точные координаты, информация о финансах, здоровье, детях, номера социальных страховок, адреса посещаемых сайтов, использование приложений и содержание посланий. Более того, интернет-компании были бы обязаны предоставить пользователям право отказаться предоставлять и более открытую информацию, например, адреса электронной почты.

Решение Конгресса возмутило защитников прав пользователей интернета. «Сегодня конгресс в очередной раз доказал, что его больше заботят интересы финансирующих его корпораций, чем безопасность их избирателей», — заявила одна из руководителей правозащитной группы Fight for the Future («Борьба за будущее») Эван Грир. «Разгневаны представители всего политического спектра, и каждый законодатель, проголосовавший за то, чтобы отнять у нас право на защиту персональных данных, пожалеет об этом, когда придет день выборов», — сказала она. Активисты уже запустили кампанию, чтобы рассказать людям, кто именно из конгрессменов выступил за отмену закона. Многие эксперты предвидят очередной всплеск популярности VPN, анонимайзеров и Tor.

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