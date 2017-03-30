Глава УМВД по Мурманской области требует заблокировать новостное агентство FlashNord

Руководитель управления МВД по Мурманской области Игорь Баталов требует через суд заблокировать сайт информационного агентства FlashNord на территории России, сообщила официальный представитель Октябрьского районного суда Мурманска Инна Желонкина:

«Баталов в особом производстве требует признать статью „Генеральское дело“ порочащим честь, достоинство и деловую репутацию, а также запрещенной к распространению на территории РФ».

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Желонкина также назвала этот случай «уникальным в истории суда», поскольку Баталов в своем заявлении не указал название издания, а лишь сообщил о наличии статьи в интернете. Предварительное заседание суда запланировано на 17 апреля.

Сам Баталов пока эту информацию никак не комментировал. Официальный представитель УМВД по Мурманской области Марина Шихова сообщила, что комментарий будет согласован и направлен журналистам в течение дня.

Вертолетные поездки на рыбалку заставили генерала МВД пойти в суд, чтобы заблокировать FlashNord на территории РФ https://t.co/kkDkaVr1QA pic.twitter.com/SUNkgVAWlh — FlashNord (@flashnord) 30 березня 2017 р.

Статья «Генеральское дело», запрета которой требует глава областного УМВД, была опубликована на сайте агентства FlashNord в середине декабря 2016 года. В ней речь идет о материалах в отношении Баталова о фактах злоупотребления служебными положениями, которые в октябре областное управление ФСБ направило в Следственный комитет. После доследственной проверки СК отказал в возбуждении дела, но местная прокуратура не согласовала этот отказ.

Злоупотребление служебным положением со стороны Баталова, как утверждается в публикации агентства, выражалось в неоднократном использовании полицейского вертолета для полетов на рыбалку с друзьями на Кольский полуостров. Как отмечало агентство, среди друзей главы областного УМВД «была замечена женщина, очень похожая на губернатора Заполярья Марину Ковтун».

Российские интернет-СМИ часто попадают в поле зрения властей, и не всегда этот интерес имеет положительный окрас. В прошлом году «Ведомостям» пришлось удалить со своего сайта статью о доме главы «Роснефти» Игоря Сечина в Барвихе по решению суда, а информационный портал «Грани.Ру» из-за постоянного давления российских государственных органов вообще был вынужден покинуть доменную зону .RU из-за угрозы разделегирования доменного имени. К сожалению, силовые структуры и суды редко встают на сторону российских СМИ в разного рода спорных ситуациях, касающихся российских властей.

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