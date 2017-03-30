Летом начнёт работу интернет-сервис «Списанные книги» для бесплатного бронирования списанных из библиотек изданий

В отделе общественных связей Дирекции культурных центров пообещали к лету 2017 года запустить интернет-сервис «Списанные книги», на котором жители города Москвы смогут забронировать себе до десяти изданий, списанных из библиотечных фондов:

«В настоящее время активно дорабатывается интернет-сервис «Списанные книги», где москвичи смогут найти издания, которые подлежат списанию. Это продолжение акции «Списанные книги», которая была реализована в 2016 году. Но тогда списки просто были опубликованы, и уточнить их можно было, позвонив по телефону в библиотеку. Сейчас процесс будет автоматизирован. Запуск портала планируется к лету этого года».

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Чтобы воспользоваться сервисом, читателю нужно будет зарегистрироваться, выбрать и положить в «корзину» сайта не более десяти книг по разным отраслям знания. В интернет-портале будет более 40 категорий, по которым предлагаются издания: научная, историческая, общественно-политическая, классическая литература и другие. Спустя некоторое время читатель получит уведомление о готовности заказа в личном кабинете или по электронной почте. В течение трех дней москвичу нужно будет приехать за ожидающими его книгами в библиотеку, пояснили в отделе общественных связей.

«Читатели смогут забронировать как художественную литературу, так и учебную, в том числе справочники. Также будут доступны научные труды, например, книги по психологии Льва Выготского и Бориса Величковского», – отметили в дирекции.

Сама акция по раздаче списанных книг начинается 23 апреля 2017 года. «Основная цель стартующей в апреле акции — продлить книгам жизнь. Каждая библиотека стремится к тому, чтобы исключить процесс утилизации, ведь книга — это ценность, передаваемая из поколения в поколение. Более того, изучение общественного мнения показало, что сдача списанных библиотечных документов в утиль, а тем более их уничтожение оценивается людьми крайне отрицательно», — отметили в пресс-службе Минкультуры.

Согласно февральскому приказу, отдавать читателям можно будет «дефектные, устарелые по содержанию или ветхие книги» через вышеупомянутый интернет-сервис. В основном это будут известные научные труды, русская классика и переводная литература 50–60-х годов — не будучи востребованными в течение пяти лет, такие книги подлежат списанию.

Было бы неплохо, если бы московскую инициативу подхватили библиотеки всей страны.

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