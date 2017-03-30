Влияние «групп смерти» на подростковый суицид минимально, — МВД России

Заместитель начальника главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД России Вадим Гайдов косвенно подтвердил опасения РосКомСвободы, что в российских средствах массовой информации, а также одиозными политиками и сомнительными организациями целенаправленно распространяется дезинформация относительно влияния «групп смерти» на статистику подростковых суицидов.

В прошлом году, по словам Гайдова, было выявлено около 5 тысяч ссылок на суицидальную тематику. Все они были заблокированы совместно с Роскомнадзором, и лишь 1% подростковых суицидов в России связан с «группами смерти» в социальных сетях:

«Основные причины самоубийств — неразделенная любовь или конфликты в семье, 1% самоубийств связан с влиянием закрытых групп на сайтах».

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Напомним, весной прошлого года в «Новой газете» появился материал журналистки Галины Мурсалиевой о так называемых «группах смерти», в котором утверждалось, что утверждала, что в социальных сетях существуют сообщества, администраторы которых призывают подростков к суицидам. По данным издания, с ноября 2015 по апрель 2016 года более сотни детей, которые состояли в группах, покончили с собой.

Позже в той же «Новой газете» вышел другой материал на ту же тему, где выводы Мурсалиевой были подвергнуты жёсткой критике. Примерно к таким же выводам пришли множество блогеров и независимых журналистов, которые назвали статью о «группах смерти» манипуляривной и предвзятой.

Вполне ожидаемо тему, поднятую Мурсалиевой, подхватили самые одиозные политики России вроде Елены Мизулиной и Ирины Яровой, а также детский омбудсмен Анна Кузнецова, Павел Астахов и так далее. Звучали порой совершенно дикие выводы о заграничных кукловодах, которые якобы подталкивают российских детей к мыслям о самоубийстве.

В недавнем материале РосКомСвобода проследила за тем, как озвученная в феврале статистика о 720 добровольно ушедших из жизни несовершеннолетних постепенно превратилась в инструмент пропаганды, причём основанный на откровенном манипулировании и лжи — несколько региональных СМИ дошли до того, что объявили вышеназванные «группы смерти» виновниками гибели всех этих детей. Как видим, МВД РФ опровергает эти спекулятивные утверждения, а также косвенно подтверждает сделанные РосКомСвободой выводы.

Блогер hueviebin1 в своём ЖЖ достаточно аргументированно изложил мысль о том, что запрограммировать кого-либо через интернет, даже человека с неокрепшим подростковым сознанием, практически невозможно. Вербовка занимает очень много времени, требует личных встреч, которые, кстати, под силу проследить силовикам. Поэтому утверждения о массовом программировании детей посредством каких-либо групп в соцсетях не имеют под собой реальной почвы.

Опасность же «суицидальной» медиа-истерии в том, что не имеющие моральных тормозов политики при поддержке ангажированных организаций, разъезжающих с «лекциями» по стране, сеют в обществе слепой страх, подталкивая к мысли об очередном закручивании гаек относительно интернета и фундаментальных человеческих свобод. Обыватель, напуганный якобы нависшей над его детьми опасностью, не замечает, как его мнением управляют не имеющие моральных принципов люди, и готов поддерживать любую инициативу, которая только на первый взгляд гарантирует ему и его семье какую-то защиту.

Между тем, спекуляции вокруг «групп смерти» не только наплодили в обществе массу фейковых историй, а также создали опасный прецедент подражания (сработал так называемый «эффект Стрейзанд»), но и закрутили государственный маховик по штамповке очередной кучки репрессивных и по сути бессмысленных законов, которые не столько послужат для поимки и наказания злоумышленников, сколько будут использованы для цензуры и давления на неугодные интернет-порталы.

Ещё раз призываем наших пользователей смотреть на эту проблему с «холодной головой», не впадая в истерию. С детьми необходимо выстраивать личный диалог, стараясь понять своего ребёнка, не давить на него морально, а также обязательно показать, что вы его любите. Благополучная семья — это лучшая защита от любых «синих китов» и чёрных мыслей.

UPD1. Вот случайно попался в ленте новостей очередной пример истерии вокруг «групп смерти» и опасных заданий:

В популярной жвачке нашли опасные задания на обертке https://t.co/wmKAzJgtIU pic.twitter.com/wXbYAVzsyz — В городе N (@vgoroden) March 30, 2017

UPD2. Гаситель лесных пожаров с помощью фотошопа и блюститель чиновничьей чести в социальных сетях Владимир Бурматов тоже решил сделать себе маленький пиар на «горячей» теме, участвуя в круглом столе, посвященном проблеме детских самоубийств, который недавно проходил в Челябинске. Депутат Бурматов является соавтором законопроектов, один из которых ужесточает ответственность за склонение к суициду, а второй предусматривает принятие мер по выявлению преступлений, связанных с доведением детей до суицида и профилактику суицидального поведения. Оба законопроекта внесены на рассмотрение в Государственную думу. Ответственность будет грозить, в первую очередь, администраторам так называемых «групп смерти» в социальных сетях.

«Сегодня деятельность организаторов так называемых «групп смерти» сконцентрирована в интернете, противодействовать ей надо там же», — убежден Владимир Бурматов. По его мнению, нужно создать условия силовикам, которые могли бы блокировать эти группы и привлекать к ответственности модераторов. Авторы законопроекта предлагают установить наказание за доведение детей до самоубийства сроком до восьми лет тюрьмы.

Кроме того, Владимир Бурматов предложил ввести в школах ставки психологов, которые помогут преодолеть первопричины детских суицидов. Народного избранника поддержали другие участники круглого стола, среди которых представители регионального министерства образования и вузов. А ведь стоило бы господам «заседателям за круглыми столами» всего лишь сделать запрос в челябинский Следственный комитет, и тогда б они узнали, что из 28 подобных трагических случаев только в двух из них можно говорить о склонении ребенка к суициду в интернете. Такие данные озвучил руководитель следственного управления СКР по Челябинской области Денис Чернятьев. Также, по его словам, формировать мнение, что основная причина детского суицида кроется в социальных сетях, не совсем правильный подход.

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