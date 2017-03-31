Спецразрешение на герб: Прокуратура заставила убрать районную символику с череповецкого сайта

Против владельца ресурса cherra.su предпринимателя и политика Алексея Кощеева, местной прокуратурой возбуждено административное дело. Cherra.su, рассказывающий о проблемах Череповецкого района в остро-политическом ключе, до недавнего времени использовал в своём оформлении символику этого муниципального образования, в частности, его герб. Это вызвало претензии со стороны администрации района, которая подала на владельца сайта жалобу в районную прокуратуру.

Прокуратура, рассмотрев заявление чиновников, усмотрела нарушение требований Положения о гербе и флаге Череповецкого района и приняла решение возбудить против Кощеева административное дело. Позднее изображение герба был убрано с сайта cherra.su его администрацией.

«Справедливость не восторжествовала. Прокуратура Череповецкого района всё же решила поддаться давлению со стороны высокопоставленных чиновников районных властей и «узрела» нарушения во вполне безобидном и законном действии по размещению на нашем сайте Постановлений депутатов о флаге и гербе Череповецкого района», — прокомментировал ситуацию на своём сайте Алексей Кощеев.

Прокуратура настаивает на том, что для использования подобной символики необходимо специальное разрешение, хотя по факту герб и флаг Череповецкого района, как указывает Cherry.su, «размещен на сотнях сайтов, но это никогда не являлось поводом для претензий, да и не могло в принципе…». Сейчас прокуратурой готовятся соответствующие документы для передачи дела в суд.

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