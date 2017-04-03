Региональное интернет-СМИ предложило заверять все публикуемые новости в Роскомнадзоре

На днях Общероссийский народный фронт (ОНФ) в Санкт-Петербурге организовал форум независимых (да ладно!) региональных и местных СМИ «Правда и справедливость», где обсуждались проблемы интернет-СМИ, защита авторских прав, развитие социальных сетей и мессенджеров, а также противодействие распространению социально опасной информации.

Часть проблем интернет-СМИ озвучил член Центрального штаба ОНФ, председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связям Леонид Левин:

«У интернет-СМИ есть свои вызовы — это развитие социальных сетей, мессенджеров, куда уходит аудитория, читая там новости и даже не заходя на сайт издания-первоисточника».

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Также, по его мнению, в стране «слишком большое количество СМИ, которые не готовят собственный контент и ограничиваются перепечатыванием новостей с других сайтов». В данный момент в Госдуме рассматривается законопроект о регистрации средств массовой информации, которым запрещается создавать интернет-СМИ с одинаковыми названиями, со словами, содержащими словосочетания, призывы к насилию. Кроме того, отметил Левин, будет запрещена регистрация СМИ тем, кто имеет не снятую или непогашенную судимость за преступления экстремистской направленности, за госизмену».

Особое внимание на себя обратил главный редактор ИА PenzaNews Павел Полосин, который предложил создать региональный совет по этике, который бы давал оценку поведению журналистов, должностных лиц и рассматривал случаи «явных нападок на власть». Кроме того, Полосин предложил очень похожий на уже существующий у «китайских товарищей» метод регулирования интернет-публикаций, который, напомним, запрещает интернет-изданиям Поднебесной публиковать новости без согласования с властями, — рамках борьбы с непроверенной информацией Полосин предложил упростить процедуру фиксации информации на сайте:

«Чтобы зафиксировать какую-то информацию, опубликованную на сайте СМИ, необходимо обращаться к нотариусу. В случае ее удаления с сайта у вас будет мало шансов доказать, что эта информация была на сайте. Нотариальное заверение обходится весьма дорого. Считаю, что это должны делать официальные органы – Роскомнадзор, который должен оказывать госуслугу, правоохранительные органы».

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Видимо, даже представитель Роскомнадзора Вадим Субботин был не готов к такому неистовому желанию «независимых» СМИ полностью сделать бессмысленным своё существование. Субботин отметил, что на сегодняшний день государство создало механизм, который, по его мнению, позволяет оказывать воздействие на распространение социально опасной информации: «Особенность российского подхода к регулированию Интернета заключается в том, что у нас создана высокоточная система, которая нацелена на конкретный противоправный материал, адресована конкретному владельцу интернет-ресурса, провайдера. Причем у владельца сайта или хостинг-провайдера есть несколько дней, чтобы оценить контент и удалить или заблокировать его. Мы на практике показали, что регулирование Интернета направлено лишь на противодействие распространению социально опасной информации».

Журналистов также волновали проблемы «защиты СМИ от недобросовестной конкуренции» со стороны социальных сетей и Telegram-каналов, и многие другие вопросы. В ответ замруководителя Роскомнадзора Вадим Субботин предложил использовать «метод перекрестного трафика», когда для размещения материалов используется не только сайт издания, но и соцсети. Также он напомнил, что Медиа-коммуникационный союз (МКС) работает над законопроектом о мессенджерах, который может коснуться в том числе и Telegram-каналов, — составленный МКС в 2016 году абсолютно регрессивный документ изначально включал в себя регулирование сразу двух сфер — мессенджеров и онлайн-кинотеатров. Но затем он был разделен на две части, и раздел о мессенджерах было решено отложить. На это могла повлиять критика законопроекта, которую высказывали участники рынка и отраслевые эксперты. Проект по онлайн-кинотеатрам принят в первом чтении.

Видимо, в России наметился ещё один тренд — отставание не только властей, но и отечественной журналистики от прогресса, а также уже неприкрытое желание угождать властям. Предлагаем на следующем форуме ОНФ организовать среди «независимых» интернет-изданий конкурс поклонов. Главный победитель получает приз — талоны на бесплатный VPN и пояс из собачьей шерсти.

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