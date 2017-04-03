Операторы решили опередить государство в регулировании «больших данных»

Создание саморегулируемой организации (СРО) в области Big Data под рабочим названием Ассоциация больших данных (АБД) обсуждают «Ростелеком», «Мегафон», МТС, «Вымпелком», Mail.ru Group и «Яндекс». Источники в нескольких компаниях, участвующих в переговорах, утверждают, что устав будущей организации может быть согласован в течение двух недель. Организация должна быть открытой для участников из других отраслей, включая банки и страховые компании.

Государство начало проявлять интерес к регулированию «больших данных», и все озвучиваемые им инициативы несколько пугают представителей бизнеса, особенно с учётом неудачных законов, принимаемых в последние пять лет для регулирования IT-отрасли. «Некоторые эксперты, которым важно показать свою приближенность к власти, даже предлагают передать все пользовательские данные государству», — пояснил один из менеджеров, участвующих в переговорах отраслевиков, намекая на высказанную гендиректором компании InfoWatch Натальей Касперской мысль относительно Big Data в ноябре прошлого года. Такой подход может осложнить приток инвестиций.

К Big Data относят информацию, которая генерируется как пользователем, так и техникой (например, показатели счетчиков, данные видеонаблюдения и геопозиционирования, нагрузки на сегменты сетей электроэнергии и базовых станций сотовых сетей). Неструктурированные данные огромных объемов и значительного многообразия анализируются для получения воспринимаемых человеком результатов. Такую аналитику можно использовать на транспорте, потребительском рынке, в электрогенерации, нефтегазовой отрасли, образовании, здравоохранении и финансовом секторе. McKinsey оценивала прирост мировой экономики от использования Big Data до $5 трлн в год. По мнению IDC, к 2020 году оборот «больших данных» достигнет $50 млрд в год.

Представители «Мегафона», «Ростелекома», «Яндекса» и Mail.Ru Group подтвердили ведение переговоров о создании АБД. МТС отказался от комментариев. Представитель «Вымпелкома» заявил, что оператор не рассматривает возможность участия в создании саморегулируемой организации, так как не видит «необходимости дополнительного регулирования в этой области».

«Формат СРО позволит участникам рынка находить оптимальный баланс между ответственным регулированием и ограничительными законодательными инициативами со стороны государства»,— уверены в Mail.Ru Group. «Наш опыт не уступает мировому, и российские технологические компании могут совместными усилиями эффективно и оперативно решать все вопросы по этой теме»,— добавили в Яндексе. Зарубежный опыт свидетельствует, что этот рынок способен регулировать себя, указывают потенциальные участники СРО. Например, в ЕС действует консорциум BDVA — Big Data Value Association, куда входят Orange, SAP, Siemens, Nokia, IBM, Telecom Italia и др. Китайская модель также подразумевает невмешательство основных регуляторов в деятельность организаций, обрабатывающих Big Data. Так, в стране работают государственный Data Centric Alliance (площадка для отраслевых обсуждений, определяющая технические стандарты) и НКО Big Data Union.

Относительно регулирования Big Data мнения у многих экспертов расходятся. Самыми крупными агрегаторами метаданных в России являются сервисы Liveinternet и Pluso. Основатель Pluso Евгений Гордеев пояснил алгоритмы обработки данных: «К примеру, банку интересно, какие клиенты и почему нуждаются в деньгах. Люди хотят сделать ремонт, купить автомобиль в кредит или уехать в отпуск, делают соответствующие запросы в Интернете… И банк сможет пролинковать их, проанализировать доход на карте и запрос и выдать персональное предложение по электронной почте или в личном кабинете. И это в дополнение к преследованию банальным таргетированием в соцсетях!» Такие кнопки стоят на почти четырёхстах тысячах доменов, ежемесячный охват составляет 250 миллионов браузеров. По оценкам Гордеева, ежедневно отслеживается около двадцати миллионов браузеров. Сервисами пользуются сайты средств массовой информации, брендовые магазины, нишевые сайты с ярко выраженной тематикой (например, порталы для будущих матерей) и многие другие.

Кнопки от Pluso поставить себе бесплатно может любой желающий, так он может раскрутить сайт и предоставить дополнительный сервис пользователям. Взамен компания-агрегатор получает массивы «больших данных» для обработки и последующей продажи. По мнению Гордеева, следить за людьми в Интернете — то же самое, что следить за движением людей на улицах. Это открытые данные, только следует уметь их правильно обрабатывать, и над этой проблемой бьются лучшие математики и аналитики мира. И уровень работы с такой информацией пока начальный, окончательный вариант предсказать сложно. Ведь роль играет не только пол и возраст пользователя, исследующего просторы Интернета (читай — потенциального клиента), но даже погода за его окном. Но уже сейчас компании довольно точно могут предположить, кто, где и в какое время в чём нуждается и что кто купит через определённый срок времени.

Технический директор «РосКомСвободы» Станислав Шакиров подтверждает, что пребывание в Интернете всегда регистрируется аналитикой и счётчиками сайтов:

«Все эти алгоритмы, к сожалению, легальны. Индустрия рекламы в Интернете живёт с помощью отслеживания пользователей».

.

От этого возможно защититься, используя блокираторы наподобие известного всем расширения для браузера AdBlock. Станислав Шакиров предлагает следующие выходы: блокировать JavaScript (не очень удобно, так как сейчас почти все сайты на нём) — этим пользуются несколько процентов пользователей; или воспользоваться расширением Privacy Badger, разработанным организацией Electronic Frontier Foundation, — он блокирует трекеры.

Исследователь Digital Security Александр Евстигнеев советует для веб-сёрфинга uBlock Origin, который имеет неплохую репутацию. Эксперт предупреждает: «Нужно учитывать, что некоторые из таких расширений, не позволяя другим собирать информацию, сами делают это и продают данные рекламным агентствам. Поэтому тут большое значение имеет доверие и репутация конкретного расширения».

Защитников прав пользователей волнует скорее не обилие таргетированной рекламы, а возможность попадания больших данных в руки злоумышленников или властей. Станислав Шакиров выразил надежду, что в России получится отрегулировать область Big Data (больших данных) без вмешательства государственного сектора. Хотя при высоком уровне взаимодействия государства и бизнеса это вряд ли возможно.

Евгений Гордеев настроен более индифферентно по этому вопросу: «Если Роскомнадзор захочет отчёта по обработке больших данных — это будет просто огромный объём ненужной информации. Миллион компаний собирает с миллиардов сайтов данные — кто будет их разгребать? Это нерелевантная история. Поведенческие данные, по сути, никому не нужны, если они деперсонализированы».

Ранее сотрудник «Лаборатории Касперского» Евгений Черешнев высказался против регулирования государством Big Data россиян, а позицию Натальи Касперской он считает «не просто неконструктивной, но и опасной для страны и, в долгосрочной перспективе, — всего человечества». По мнению Черешнева, «…люди в массе своей не понимают ценность своих данных. Лишь единицы понимают, что это не просто аналог золота, данные – это новая единая универсальная валюта, новая нефть, единственное, что представляет ценность в подключенном к Сети мире. Но это НЕ ДАЕТ ПРАВА ОБМАНЫВАТЬ людей, вовлекать в схемы по условно-легальному отъему данных и, тем более, призывать человечество к цифровому коммунизму, — заявляя, что данные человека должны принадлежать государству. Этот концепт ущербен в сути своей и в долгосрочной перспективе приведет к цифровому рабству, ничему иному». Также сотрудника «Лаборатории Касперского» считает, что необходимо создать технологию, которая защитит людей от тотального контроля над цифровой личностью, и большие данные принадлежат самим гражданам, а не государству или корпорациям.

Тем временем, США показали России, да и всему миру, не самый правильный пример по части регулирования метаданных пользователей, фактически «откатив назад» принятый ещё во время президентства Барака Обамы закон, защищающий Big Data простых американцев. Палата представителей Конгресса США приняла решение отменить норму, предписывающую интернет-компаниям обеспечивать максимальную безопасность личных данных пользователей. Новым документом Конгресс «выразил несогласие» с принятыми в 2016 году запретами на продажу пользовательских данных третьим лицам. Белый дом распространил заявление, согласно которому президент Дональд Трамп всемерно поддерживает отмену решения Федеральной комиссии по коммуникациям, принятым в президентство Барака Обамы. Поэтому судьба этого закона, собственно, уже предопределена.

.

.

Читайте также:

В США отменили закон, запрещавший провайдерам торговать пользовательскими данными

🔓

Большие данные принадлежат самим гражданам, а не государству и корпорациям

🔓

Спецслужбы способны узнать о вас любую информацию даже без прослушки, — учёные Стэнфордского университета

🔓

Касперская: «большие пользовательские данные» россиян необходимо признать собственностью государства

.