Здравствуй, новый ЖЖ! Теперь со вкусом слежки

Пользователи LiveJournal обратили внимание, что администрация сервиса теперь требует заключать с ними соглашение, в котором есть некоторые пункты, вызывающие справедливое негодование ЖЖшников. Например, когда-то принадлежавший американской компании сервис теперь ссылается на статью 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которому составлен новый договор-оферта. Причём предлагается это независимо от того, где находится пользователь — например, украинские пользователи также заметили, что новое соглашение опирается исключительно на законодательство РФ. При заходе на ЖЖ из Европы происходит то же самое, т.е. варианты соглашения на всех языках содержат эту норму. Сбылись худшие опасения опытных ЖЖистов — вместе с серверами LiveJournal поменялись и правила пользования. Со всеми вытекающими последствиями. По большей части — негативными.

Скрин русскоязычного соглашения:

…скрин соглашения англоязычного:

Как видите, требования выполнять российское законодательство от перемены места входа в LiveJournal не меняются.

Напомним, о переезде серверов ЖЖ в Россию в конце декабря прошлого года предупреждал интернет-предприниматель и блогер Антон Носик. Тем самым данные российских пользователей были выведены «из-под защиты Первой поправки и законов штата Калифорния под прямой и бесконтрольный надзор всех здешних силовых ведомств, спецслужб и контролирующих органов, в юрисдикцию «пакета Яровой»». И вот недавно холдинг Rambler & Co приступил к передаче управления основными функциями «Живого журнала» из США в Россию. Управление американского LiveJournal перейдёт к российскому ООО «Суп Медиа», который сначала начнёт администрировать площадку, а затем и обрабатывать платежи. В ближайшее время платными функциями площадки будет заниматься американское подразделение. Перевод активов в российскую юрисдикцию повлечёт за собой ряд технологических и юридических издержек, однако стоимость обслуживания трафика при этом снизится в десять раз. В дальнейшем компания намерена увеличить «рекламопригодный» трафик на 35% за счёт незарегистрированных пользователей.

Но радость от «рекламопригодного» трафика вряд ли может коснуться обычных пользователей, когда дело касается безопасности личных данных, и здесь у ЖЖшников настроения в основном алармистские.

ЖЖ окончательно взят под контроль ФСБ. Грядет зачистка нелояльных блогеров https://t.co/zDHDsFejd0 — ௵_Надежда (@nadezdanba) April 4, 2017

Популярный блогер philologist дал достаточно полный анализ большинства пунктов нового пользовательского соглашения ЖЖ, которое принуждает всех пользователей отдать в распоряжение не просто администрации сервиса, но и российским спецслужбам все свои персональные данные. Фактически происходит тот же самый процесс, который в своё время коснулся ВКонтакте после передачи командой Павла Дурова социальной сети другим владельцам, и последствия, скорее всего, будут один-в-один такими же.

«В середине февраля, — напоминает philologist, — главным редактором Живого Журнала стал Алексей Королев, работавший до этого в должности заместителя директора вещания на пропагандистском телеканале RT. Наконец, сегодня, после часового перерыва всем пользователям ЖЖ в ультимативной форме было предложено подписать новое соглашение. Особо примечательны в нем следующие пункты…» Далее блогер перечисляет и анализирует самые спорные из них:

«1.1. <…> Использовать Сервис вправе только физические лица, достигшие 14-летнего возраста.

Это, я так понимаю, ответ на участие школьников в недавних акциях протеста в Москве и регионах?

5.1. Технические данные, передаваемые Сервису программным обеспечением Пользователя, а также иные данные, передаваемые Пользователем Сервису, будут доступны Администрации и могут использоваться последней по своему усмотрению незапрещенными законом способами, в том числе для таргетинга демонстрируемой Пользователю рекламы.

То есть любые наши данные могут использоваться как и где угодно.

6.1.1. Администрация оставляет за собой право удалить Аккаунт и Блог если доступ к Блогу не осуществляется Пользователем более 6 месяцев подряд или был ограничен в течение того же срока в связи с нарушением Соглашения.

То есть стоит вам, к примеру, не дай Бог заболеть или уехать в продолжительную командировку или на стажировку в другую страну, где нужна полная погруженность в ваше занятие и нет времени на соцсети, администрация ресурса через полгода удалит ваш блог, даже если вы вели его десять и более лет.

6.3. Администрация обращает внимание Пользователя, что в соответствии с ч. 3 ст. 10.1 Федерального закона Российской Федерации № 149-ФЗ Администрация обязана независимо от волеизъявления Пользователя хранить и предоставлять по законным запросам уполномоченных органов;

6.3.1. информацию о фактах приема, передачи, доставки и (или) обработки голосовой информации, письменного текста, изображений, звуков, видео- или иных электронных сообщений Пользователей и информацию о совершивших перечисленные действия Пользователях — в течение одного года с момента окончания осуществления таких действий;

То есть любому менту или чинуше предоставят по первому требованию любую информацию о вас — все ваши подзамочные посты, личные сообщения и т.д. и т.п.

7.4. Администрация обращает внимание Пользователя, что если доступ Блогу (странице Блога) составит более трех тысяч пользователей сети «Интернет» в течение суток, на Пользователя будут распространяться требования ст. 10.2 Федерального закона Российской Федерации № 149-ФЗ.

То есть если раньше администрация ресурса сопротивлялась этому идиотскому закону и даже скрыла количество подписчиков у тех блогеров, у кого оно превышало 2500, то теперь в проскрипционный список будут заносить всех более-менее читаемых блогеров уже автоматически.

9. Размещая Контент, Пользователь:

9.1.3. Обязуется отмечать Контент, не допустимый в соответствии законодательством РФ для распространения среди детей (от 0 до 18 лет), как материал для взрослых, используя функциональность Сервиса.

Представляете, что теперь под каждым постом с ненормативной лексикой или с какими-то намеками на эротику или насилие (понимать это можно очень широко) надо ставить маркировку: 18+. Это же наверняка будет касаться постов с упоминанием алкоголя и курения и т.п. Открывается широчайший простор для произвола и цензуры. Сетевые мизулины найдут крамолу почти в любой записи. Напомню, что госпожа Мизулина, которая пересела из депутатского в сенаторское кресло, к примеру, два года назад предлагала поставить маркировку 18+ на фильмы «Хоббит» и «Властелин колец», поскольку в них содержатся сцены насилия.

9.2. Пользователю запрещено:

9.2.7. размещать рекламу и/или политическую агитацию, если иное специально не установлено отдельным соглашением между Пользователем и Администрацией;

То есть если вы будете пиарить Путина, ОНФ и «Единую Россию», то это в порядке вещей, а вот если напишете пост в поддержку Навального или будете агитировать прийти на митинг оппозиции, то это сочтут «политической агитацией» и вас забанят.

Размещать рекламу, зарабатывая тем самым на блоге, теперь тоже запрещено. Возможно, это немного и очистит топ ЖЖ от мусора, но убьет к нему интерес у тех немногих, кто вообще пытался в последнее время работать на этой площадке.

10.5. Администрация вправе ограничить доступ Пользователя к любой из функций Сервиса, а также ограничивать или запрещать использование API, размещение ссылок на сторонние ресурсы, и предпринимать иные действия, направленные на защиту Сервиса от воздействия факторов, представляющих, реально или потенциально, угрозу для Пользователей, нормальной работы Сервиса и политике Администрации. Администрация реализует указанные меры по собственному усмотрению и не несет ответственности за возможные негативные последствия таких мер для Пользователя или третьих лиц.

10.6. Администрация вправе по своему усмотрению и без предварительного уведомления Пользователя дополнять, сокращать или иным образом изменять функциональность Сервиса и порядок его предоставления.

Ссылки на сторонние сайты теперь тоже размещать нельзя?! А любую функцию вам смогут ограничить без предупреждения, каких-либо объяснений и просто когда сочтут нужным.

12. Реклама.

12.1. Если иное специально не установлено отдельным соглашением между Пользователем и Администрацией, Администрация может без дополнительного уведомления и без какой-либо компенсации Пользователю размещать рекламу на Сервисе, включая страницы Блогов/Сообществ.

12.2. Администрация вправе в любое время изменять способ, вид и количество рекламы, размещаемой на Сервисе.

12.3. Участие Пользователя в рекламируемых на Сервисе акциях и мероприятиях, а также приобретение Пользователем рекламируемых на Сервисе товаров, работ или услуг порождает права и обязательства исключительно между Пользователем и лицом, реализующим соответствующий товар, работу, услуг или проводящим акцию или мероприятие.

12.4. Размещение Пользователем на Сервисе Контента рекламного характера (обещание осуществить такое размещение) не влечет никаких обязательств для Администрации.

12.5. Администрация вправе отправлять Пользователю по указанным им адресам электронной почты информацию, касающуюся Сервиса, а также рекламу третьих лиц.

То есть вы будете вести блог, а вас будут засыпать рекламой и спамом какого угодно качества и объема, которые будет везде, включая ваш почтовый ящик».

Прибавить к выводам популярного блогера, собственно, практически нечего. Все пользователи ЖЖ перестали находиться в относительной безопасности, и это касается не только личных данных, но и публикаций, которые они когда-либо размещали на его страничках. А поскольку российский закон всё-таки имеет обратную силу, свидетельством чему являются приговоры вынесенные по «экстремистским» статьям за посты в ВКонтакте, размещённые задолго до их принятия, выводы из происходящих событий можно сделать только самые негативные.

Спасибо, ЖЖ. Ты был неплох… когда-то.

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