Дональд Трамп окончательно лишил американцев конфиденциальности

Подписанная на днях Президентом США Дональдом Трапом резолюция отменяет правило конфиденциальности «эпохи Обамы», которое ограничивало возможности интернет-провайдеров по отношению к данным своих клиентов. Ранее правило конфиденциальности не позволяло провайдерам использовать, делиться или продавать историю просмотра веб-страниц своих клиентов без получения от них явного разрешения. Правило также требовало от интернет-провайдеров принятия «разумных» мер для защиты данных от хакеров и для уведомления клиентов в случае нарушения их прав.

Такие меры были одобрены в последние месяцы президентства Барака Обамы, но еще не вступили в силу. По резолюции Трампа, подписанной на днях, в силу они так и не вступят. Интернет-провайдеры утверждали, что правила «эпохи Обамы» поставили бы их в невыгодное положение, и Белый дом согласился с их доводами.

Новый закон сохраняет двойную систему регулирования, которая касается поставщиков интернет-услуг. Компании, которые предоставляют вам доступ в Интернет, контролируются FCC (Federal Communications Commission — Федеральная комиссия по связи США), в отличие от таких веб-компаний, как Google и Facebook, которые регулируются Федеральной торговой Комиссией.

Республиканцы заявили, что не имеет смысла, чтобы правила не распространялись на такие веб-компании, как Facebook и Google. Интернет-провайдеры предоставляют данные, в то время как Facebook и Google ведут бизнес в Интернете — две совершенно разные задачи. Но это не помешало им принять резолюцию об отмене распоряжения о конфиденциальности как в Палате представителей, так и в Сенате.

Активисты в области конфиденциальности, в том числе Информационный центр электронной конфиденциальности и Американский союз гражданских свобод, предприняли последнюю попытку переубедить Трампа, однако Белый дом уже заявил на прошлой неделе, что президент полностью поддерживает новые правила.

Выступая перед прессой на прошлой неделе, представитель Белого дома Шон Спайсер заявил, что отмена правил «позволит справедливо относиться к поставщикам услуг, а защита потребителей и соображения конфиденциальности будут пересмотрены на равных условиях».

В 2011 году исследователь безопасности Тревор Экхарт обнаружил, что AT & T, Sprint и T-Mobile продали смартфоны с предустановленным программным обеспечением для отслеживания. Carrier IQ может отслеживать все, от сайтов, которые посетили клиенты до поисковых терминов Google, — якобы для поиска неисправностей, а не для рекламы.

Исследование FCC позднее поймало компанию Verizon, тайно связавшую телефоны пользователей со своими собственными файлами отслеживания, известными в просторечии как «зомби-куки». В конечном итоге перевозчики уничтожили эти программы.

Между тем широкополосные провайдеры заявили, что у потребителей нет причин для беспокойства. «Мы не продаем историю посещений веб-сайтов наших широкополосных клиентов», — говорится в заявлении Comcast. «Мы не делали этого до того, как были приняты правила FCC, и не планируем это делать в будущем».

Вопрос регулирования «больших данных» актуален не только для США. В России, например, бизнес и государство уже начали спор о том, кому должны принадлежать метаданные пользователей, можно ли их продавать или передавать партнёрам. Поддерживающая жёсткое регулирование Рунета глава InfoWatch Наталья Касперская предложила отдать Big Data россиян в собственность государства, бизнес же сделал недавно свой ход, объявив о создании Саморегулируемой организации (СРО), которая займётся «большими данными» российских пользователей, пока это не сделало за них государство.

Принятый в прошлом году в Евросоюзе закон, защищающий пользовательские данные, дал толчок для введения новых норм, касающихся в том числе и Big Data. В данный момент страны ЕС ужесточают требования к известным мессенджерам, социальным сетям, почтовым сервисам, разрабатывая новый законопроект о ePrivacy. Кроме обеспечения конфиденциальности общения своих клиентов, интернет-компании должны будут запрашивать разрешения на использование персональных данных для показа таргетированной рекламы. Помимо прочего, законопроект предусматривает возможность использования компаниями такой личной информации, как, например, длительность разговоров или местоположение для предоставления пользователям дополнительных сервисов, — еврочиновники считают, что эти данные также относятся к личным, на передачу которых компании обязаны спрашивать у пользователей разрешения.

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