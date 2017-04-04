IT-бизнес раскритиковал новое предложение Минкульта о внесудебной блокировке «пиратских» сайтов

Стремление защитить российское кино, предоставив правообладателю возможность добиваться блокировки без обращения в суд, не нашло понимания у участников рынка, — следует из официального письма РАЭК Вячеславу Володину. При этом, как отмечают в Ассоциации,

«РАЭК и входящие в Ассоциацию игроки российской интернет-отрасли поддерживают борьбу с пиратством в сети «Интернет», более того, мы проводим значительную отраслевую работу в этом направлении. Тем не менее, РАЭК уже не в первый раз выражает свою озабоченность в отношении подобных инициатив, содержащихся в обращении, упомянутом выше».

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В связи с чем РАЭК представила официальную позицию по тем предложениям, которые, согласно СМИ, содержатся в обращении:

«Внесудебный порядок опасен тем, что решение принимается административным органом, который в отличие от суда не является независимым, без участия лица, к которому предъявляется соответствующее заявление и возможности реализации своего конституционного права на защиту. Соответствующее лицо оказывается перед фактом принятого административным органом решения и заблокированным на основании данного решения сайтом.

Указанная инициатива создает опасный прецедент. Внесудебный порядок предлагается применить для решения по существу экономических вопросов, а не для защиты прав и свобод человека и гражданина, либо обеспечения безопасности государства. В случае поддержки поправок другие субъекты экономической жизни, ссылаясь на конституционный принцип равенства всех перед законом, также могут требовать для защиты своих прав введения внесудебных процедур.

Полагаем, что введение административного порядка для защиты прав правообладателей нарушит фундаментальные конституционные права лиц, к которым будут предъявляться соответствующие претензии.

Исходя из пункта 1 статьи 11 Гражданского кодекса Российской Федерации, защиту нарушенных или оспоренных гражданских прав осуществляет суд. Согласно пункту 2 указанной статьи защита гражданских прав в административном порядке осуществляется лишь в случаях, предусмотренных законом.

Полагаем, что в данном случае нет никаких оснований для исключения и установления защиты нарушенных авторских и (или) смежных прав в административном порядке, поскольку подобный порядок нарушит баланс прав и законных интересов лиц, к которым правообладатели предъявляют свои претензии, а также принцип равенства.

Кроме того, специфика самого административного порядка может повлечь за собой значительные убытки для указанных лиц, особенно учитывая трансграничную природу сети “Интернет”.

В настоящее время основная категория дел, связанная с защитой авторских и (или) смежных прав уже рассматривается по особой «льготной» процедуре с принятием в кратчайшие сроки предварительных обеспечительных мер.

Соответствующий закон принимался длительное время, в том числе при активном участии представителей bнтернет-отрасли. Действующим порядком гарантируются права ответчика, который после предъявления иска в открытом судебном заседании на основе состязательности и равноправия сторон имеет возможность защищаться. Правообладатель в целях защиты своих прав обращается в Мосгорсуд с заявлением о принятии предварительных обеспечительных мер, после принятия которых Роскомнадзор ограничивает доступ к сайту. Т.е. буквально в течение считанных дней правообладатель может добиться блокировки предполагаемого ресурса-нарушителя.

Причем предполагается дальнейшее совершенствование этой процедуры и других антипиратских мер. Так упомянутым законопроектом № 107145-7 предлагается установление возможности применения оперативных мер реагирования в отношении производных сайтов (так называемых «зеркал»), исключение индексации поисковыми системами сайтов в сети «Интернет», доступ к которым ограничен на постоянной основе. Также внесенный Правительством Российской Федерации и принятый в I чтении законопроект № 107145-7 отражает ранее достигнутый компромисс между кинематографистами, другими правообладателями и Интернет-отраслью. РАЭК представлены замечания и предложения к указанному законопроекту.

Интернет-отрасль и РАЭК активно участвуем в процессах легализации медиапотребления в Сети, и считаем сформировавшийся интерфейс отрасли и власти в этом направлении сбалансированным и эффективным. Все стороны могут быть услышаны, все предложения могут быть обсуждены в экспертной плоскости, Госдума и профильные ассоциации активно вовлечены в процесс такого диалога.

Это стало возможным благодаря усилиям профильных ассоциаций, экспертного сообщества и возможности вести диалог в том числе на площадке профильного Комитета ГосДумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, особые надежды отрасль возлагает на созданный недавно Совет при Председателе Государственной Думы по законодательному обеспечению Цифровой Экономики.

Теперь же, по сути, предлагается перечеркнуть всю ранее проделанную работу. Полагаем, что дальнейшее совершенствование механизмов защиты прав правообладателей возможна, но без изменения основных подходов и с учетом прав и законных интересов всех сторон, в том числе интернет-отрасли.

В связи с изложенным заявляем об отрицательной оценке нашей Ассоциацией предлагаемых Минкультуры и кинематографистами мер, описанных в СМИ и будем добиваться того, чтобы мнение интернет-отрасли учитывалось при рассмотрении указанных законопроектов».

Напомним, Министерством культуры РФ готовится законопроект «о защите национальных фильмов в интернете», ужесточающий механизм блокировки пиратских сайтов. Согласно идее, поддержанной отечественными кинематографистами, доступ к интернет-страницам с российскими фильмами, размещенными там без ведома правообладателя, будут ограничивать без суда за пару дней. Предложение может быть внесено в Госдуму в виде поправок к законопроекту о блокировке «зеркал» пиратских сайтов. Ведомство предлагает вариант, при котором правообладатель, обнаружив свой незаконно размещенный фильм в интернете, может написать письмо в Минкультуры. Министерство, подтвердив авторство, в течение дня выносит требование об ограничении доступа к странице с фильмом и направляет запрос в Роскомнадзор. Он «незамедлительно» и без суда направляет уведомление операторам связи о блокировке страницы сайта с фильмом и запрещает поисковикам давать ссылки на эти страницы. Если правообладатель заметит повторное нарушение на сайте, он сможет в течение десяти дней подать иск в суд на постоянную блокировку сайта. Суд рассмотрит его «в упрощенном порядке». В течение 10 дней сайт может оспорить решение Роскомнадзора. Ранее министр культуры Владимир Мединский выступал за ужесточение антипиратского законодательства, вплоть до введения штрафов для пользователей, которые качают «пиратски» контент.

Чуть раньше РАЭК предложение Министерства культуры о внесудебной блокировке сайтов с пиратским контентом подверг критике Яндекс, который не входит в вышеупомянутую Ассоциацию. Как сказала представитель Яндекса Ася Мелкумова, «определять факт нарушения авторских прав может только суд. Минкульт, как орган исполнительной власти, таким полномочием не наделен». По мнению компании, недопустимо также «переносить принципы публичного права в сферу гражданских правоотношений, наделяя Минкульт, по сути, полномочиями суда». В настоящий момент блокировка реализуется Роскомнадзором по решению Мосгорсуда, напомнила представитель компании, отметив также, что предложенная схема «противоречит международным нормам и обязательствам России, поскольку схему предлагается применять исключительно в отношении российских фильмов».

Это попытка полностью изменит сложившиеся правила игры, говорит близкий к Госдуме источник: без суда сейчас блокируются только сайты, несущие угрозу здоровью и жизни людей или безопасности страны. Суд может обязать блокировать пиратский сайт на две недели, пока владелец прав не подаст иск по существу, а по двум судебным решениям ресурс может быть закрыт навсегда. Проект блокировки зеркал совершенствует этот механизм, а поправки Минкультуры меняют принцип этого регулирования. По его словам, Минкультуры уже пыталось внести эти поправки через правительство, но их не одобрили.

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