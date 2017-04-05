Russian State Network: Чиновники закроются в своём интернете

Система коммуникаций, закрытая от внешнего мира, получила название RSnet. Используя такую систему, государственные органы будут надежно защищены от DDoS-атак, так как окажутся «в закрытом контуре». Составной частью такого «закрытого интернета», который до конца года свяжет все российские госструктуры, станет государственный мессенджер.

Вышеупомянутый «Закрытый контур» должен защитить госорганы от DDoS-атак и возможности заразиться вирусом. По словам советника Президента РФ по вопросам интернета Германа Клименко,

«Если обычный пользователь Сети перешел по ссылке, за которой был вирус, то его компьютер заразится, а эта сеть должна ограждать от всяких угроз, и это очень важно».

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Как уточнил Клименко, в рамках RSnet будет работать и особый государственный мессенджер. При соблюдении правил безопасности, чиновники смогут подключить к защищенной среде и мобильные устройства.

Примечательно, что закрытым Интернетом уже пользуются Вооруженные силы РФ. Так компьютеры военных защищены от подключения внешних дисков или несертифицированных флешек.

На тему перехода всех госструктур в закрытый от внешнего воздействия RSnet, по словам Клименко, сейчас введутся переговоры с представителями Федеральной службы охраны (ФСО), которая по сути является оператором этой «закрытой сети».

В сентябре 2016 года был подписан Приказ ФСО РФ «Об утверждении Положения о Российском государственном сегменте информационно-коммуникационной сети «Интернет»». Согласно этому документу, сеть передачи данных, базирующаяся на интернет-технологиях и использующая каналы связи общего пользования, находящаяся в ведении ФСО, должна быть преобразована в российский государственный сегмент Интернета.

Работа через госсегмент станет обязательной для администрации президента РФ, аппарата правительства РФ, следственного комитета РФ, органов исполнительной власти РФ и органов исполнительной власти субъектов РФ. Они должны подключить свои информационные системы и сети к госсегменту до 31 декабря 2017 года.

Согласно указу президента, условия и порядок подключения к госсегменту интернета поручено определять ФСО. Также на службу возложены работы по его организации и обеспечению работоспособности.

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