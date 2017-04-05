Создатель World Wide Web получил «компьютерную Нобелевскую премию»

Престижная награда — премия Тьюринга, которую часто называют «Нобелевской премией в области цифровой индустрии», была недавно вручена Ассоциацией вычислительной техники британскому учёному Тиму Бернерсу-Ли «за изобретение системы World Wide Web, первого веб-браузера и основополагающих протоколов и алгоритмов, повлиявших на распространение интернета». Эта награда, носящая имя одного из основоположников компьютерной науки, английского ученого Алана Мэтисона Тьюринга (1912−1954), ежегодно присуждается Ассоциацией с 1966 года. Спонсором премии является корпорация Google, ее денежное содержание составляет $1 млн.

61-летний Бернерс-Ли заявил, что признателен Ассоциации за премию, которую он назвал поистине «королевской наградой». «Я считаю, что это награда в первую очередь самому проекту по созданию Всемирной паутины, а также глобальному международному духу сотрудничества и всем тем, кто присоединился, чтобы помочь мне», — отметил он.

Бернерс-Ли является изобретателем ряда ключевых интернет-протоколов и языков, включая HTTP, HTML и URL. Совместно с бельгийским ученым Робертом Кайо он создал систему World Wide Web, которая предоставляет доступ к связанным между собой файлам, расположенным на разных компьютерах. В 2004 году королева Великобритании Елизавета II произвела Бернерса-Ли в рыцари-командоры, американский журнал Time включил его в список 100 самых выдающихся людей ХХ века.

Недавно создатель Всемирной сети высказал свою обеспокоенность относительно будущего интернета, находясь под впечатлением от выложенных в общий доступ документов WikiLeaks о слежке ЦРУ за пользователями «умных» вещей, факте взлома WhatsApp и других откровений международной некоммерческой организации, занимающейся разоблачениями незаконных действий американской разведки. Спустя 28 лет после разработки первого проекта всемирной паутины, Тим Бернерс-Ли опубликовал открытое письмо с описанием трёх проблем, которые необходимо решить для безопасного будущего интернета.

Летом прошлого года Бернерс-Ли вместе с коллегами обратился к гражданам ЕС с предупреждением об опасности исчезновения свободного интернета в Европе. По их мнению, на сегодня сетевая нейтральность пока доступна для сотен миллионов европейцев, и именно сохранение открытого интернета способно дальше двигать социальный прогресс и обеспечивать экономический рост. Однако общественности необходимо именно сейчас оказать влияние на регулирующие органы, чтоб всем пользователям интернета в Европе была гарантирована независимость от телекоммуникационных операторов и их манипуляций с законодательством Европейского союза.

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