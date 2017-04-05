Защищённый почтовый сервис ProtonMail рассказал, как обезопасить свои данные от внимания провайдеров

Процесс продажи и распространения истории действий пользователей рекламодателям значительно упростился после подписания Президентом США резолюции 3 апреля, отменяющей правила конфиденциальности в Интернете. Теперь провайдеры интернет-услуг, такие как Verizon, Comcast и AT & T могут продавать и делиться историей просмотров клиентов в рекламных целях. Это серьезное нарушение конфиденциальности в истории просмотров браузера.

Protonmail проанализировали новый законопроект и предлагают шаги, которые следует предпринять для защиты своей конфиденциальности.

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Как к такому пришли?

Интернет сегодня в значительной степени обусловлен рекламой, а топливо которое обеспечивает эту многомиллиардная индустрию — это личные данные, которые позволяют рекламе становиться все более и более целенаправленной. Вместе такие компании, как Google и Facebook, зарабатывают более ста миллиардов долларов в год, продавая доступ к информации, полученной из личных данных, таких как история поиска и личные сообщения электронной почты.

Ранее правила конфиденциальности, установленные Федеральной комиссией по связи США (FCC), не позволяли интернет-провайдерам нарушать конфиденциальность клиентов и продавать историю просмотров рекламодателям без явного согласия клиента. Чтобы обойти эти правила, американская телекоммуникационная отрасль лоббировала 24 сенаторов США, в том числе внесла более 2,2 млн. долларов в их кампании по переизбранию. В результате была введена Совместная резолюция 34 Сената (S.J.Res.34).

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Что это означает для конфиденциальности в Интернете?

Поставщик услуг Интернета (ISP) — это компания, которая предоставляет вам доступ в Интернет. Интернет-провайдеры могут видеть все, что вы делаете, и каждый посещаемый вами веб-сайт, поскольку они владеют используемой вами инфраструктурой Интернета. Это означает, что количество данных, которые интернет-провайдеры имеют на пользователей, намного больше, чем собирают поисковые системы или социальные сети, такие как Google и Facebook. Будь то Facebook, New York Times или веб-сайт, который вы посещаете в секрете, ваш интернет-провайдер имеет запись всей вашей истории посещений.

Это значит, что очень личные и интимные данные могут быть проданы по самой высокой цене, и, предположительно, могут быть использованы для показа агрессивной рекламы, которая будет врываться в частную жизнь как никогда. Что еще хуже, для этого не требуется согласие клиента, поэтому ваши данные могут быть проданы без вашего разрешения.

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Как защитить конфиденциальность истории просмотров?

Поскольку законодательство не требует, чтобы интернет-провайдеры получали ваше согласие до предоставления вашей истории просмотров рекламодателям, вы ничего не можете сделать, чтобы отказаться от этого нарушения конфиденциальности. Отказ от услуг интернет-провайдера не является реалистичным предложением, поскольку это эквивалентно отсутствию интернета. Однако есть несколько вещей, которые помогут сохранить конфиденциальность истории браузера.

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Использовать VPN

Вы можете использовать виртуальную частную сеть (VPN), чтобы оградить историю просмотров от любопытных глаз вашего провайдера. VPN шифрует и направляет ваш интернет-трафик через частную сеть, что делает невозможным для вашего интернет-провайдера просматривать вашу активность в браузере.

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Не используйте электронную почту, предоставленную вашим провайдером

Возможно, ваш интернет-провайдер предоставляет вам бесплатный адрес электронной почты (например, rr.com или comcast.net). Предоставление вашему интернет-провайдеру вашей истории просмотров уже достаточно плохо, не передавайте еще и личные данные электронной почты. Переход к почтовому провайдеру, например Gmail, также не является решением, поскольку Google может быть еще хуже, когда дело касается вашей конфиденциальности. Однако есть альтернативы Gmail, среди них — защищенный почтовый сервис ProtonMail.

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ProtonMail также рекомендовал гражданам США обратиться к своим конгрессменам и сенаторам, чтобы высказать свое возражение такой новой политике по использованию данных пользователей: «Сейчас, как никогда, важно противостоять усилиям, которые пытаются поставить коммерческие интересы выше прав на неприкосновенность частной жизни».

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