Любая организация с формой обратной связи может получить штраф. Даже сам Роскомнадзор

Директор по продуктам Notamedia Алексей Бородкин обратил внимание на новый потенциальный риск для компаний, владеющих сайтом, даже если речь идет об элементарной открытке из пары страниц, в связи с чем вспомнил несколько случаев, которые могут стать опасными прецедентами:

1. Летом прошлого года территориальное подразделение Роскомнадзора наложило штраф на «Тамбовскую Городскую Юридическую Компанию» (ТГЮК) за то, что та разместила на сайте форму обратной связи. При этом документ о политике конфиденциальности в отношении обработки персональных данных на сайте отсутствовал. Компанию оштрафовали на 1 тыс. руб. (ст. 13.11 КоАП РФ), и она обратилась в суд. По её мнению, идентифицировать человека невозможно, поскольку форма содержала всего три элемента: имя, тема и текст сообщения. Причем графа «имя» для заполнения необязательна. Однако эти доводы суд, прошедший в октябре 2016 года, не убедили, и штраф отменить не удалось.

2. В начале этого года астраханские журналисты заметили, что прокуратура штрафует сайты фирм за ту же самую «провинность», причём жертв выбирает строго по алфавиту.

Как разъясняет этот юридический казус партнёр, руководитель коммерческой практики казанской компании «АНП Зенит» Ильдар Багаутдинов,

«Размещение формы обратной связи на сайте расценивается как работа с персональными данными — сбор информации о гражданах. Значит, компания должна выполнить обязанности оператора персональных данных. А именно: уведомить Роскомнадзор о намерении собирать и обрабатывать персональные данные, получить согласие субъекта, разработать политику конфиденциальности и обеспечить неограниченный доступ к ней. С 1 июля 2017 года отсутствие такой политики обойдется компании в 30 тыс. руб. При разработке формы обратной связи реализуйте функцию получения согласия на обработку персональных данных: поставить соответствующую отметку до отправки анкеты».

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Обратив внимание на эти факты, Алексей Бородкин предположил, что теперь на все формы обратной связи придётся «вешать соглашения о конфиденциальности и галочку о согласии с обработкой перс.данных; кроме того, выходит, что сообщения с формы обратной связи надо хранить как перс.данные — а это тоже отдельный цирк с конями».

Также, по мнению Бородкина, под этот прецедент теперь подпадает любая форма для заполнения — в том числе поисковая строка. Но возникший из юридических казусов Дамоклов меч завис теперь не только над российскими компаниями, но и многими западными, которые используют подобную форму обратной связи, и даже более того — сам сайт Роскомнадзора содержит такую «без каких бы то ни было галок»:

Нюанс ещё в том, как справедливо замечает Бородкин, что закон о персональных данных размыто характеризует сами личные данные — как данные, позволяющие прямо или косвенно идентифицировать гражданина: «И в этом «косвенно» содержится дикое пространство для трактования». По мнению некоторых пользователей, прокомментировавших в Facebook его публикацию, власти применяют столь размытые формулировки, чтоб было легко маневрировать в судебных разбирательствах.

Прецедент ещё опасен тем, считают пользователи, что если у вас есть беспринципный конкурент, то он может отравлять вашу жизнь, составляя на вас подобные заявления в Роскомнадзор, отчего часть вашей жизни потом будет проходить исключительно в судах, а не на рабочем месте.

Может, региональные представители надзорных ведомств всё-таки будут руководствоваться принципами разумности и адекватности, а не накручивать себе статистику выявленных сайтов-нарушителей? Если, это не «палочки» к себе в отчёты, то, простите, что?

Вопрос: оштрафует ли сам себя Роскомнадзор, что нарушает правила обработки перс.данных на своём же сайте? https://t.co/xaFCxE0s2Y — РосКомСвобода (@RuBlackListNET) April 6, 2017

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