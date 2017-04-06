Государство, дай миллиардик! На поиск экстремизма

В своем докладе на недавней коллегии ФАДН России, руководитель ведомства Игорь Баринов сообщил о том, что к концу прошлого года доступ к системе мониторинга состояния межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций в пилотном режиме предоставлен 84 регионам:

«Эта система ориентирована в первую очередь на выявление противоправной деятельности в Интернете. В настоящее время объектами мониторинга являются свыше 25 миллионов информационных ресурсов, что позволяет выявлять на ранних стадиях организацию мероприятия с этноконфессиональной составляющей от 1,5 тысяч человек и более».

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Он добавил, что за прошлый год его ведомством было выявлено около 200 интернет-ресурсов экстремистской направленности. На этих сайтах, по его словам, публиковались материалы с признаками экстремизма, тем самым были допущены нарушения федерального законодательства. Обо всех фактах выявления «конфликтных ситуаций ФАДН России информировало ФСБ России, МВД России и глав субъектов для принятия мер оперативного реагирования». Также были направлены материалы для принятия решений о временной блокировке информационных ресурсов, которые использовались для разжигания межнациональной розни, в Роскомнадзор и Генпрокуратуру.

В общей сложности, по словам Игоря Баринова, специалистами ФАДН с 2016 года ведется системный «мониторинг состояния межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций по всей стране», ориентированный в первую очередь на выявление противоправной деятельности в сети Интернет.

В администрации Президента России, между тем, не очень довольны работой ФАДН. По словам замруководителя администрации Президента РФ Магомедсалама Магомедова, «до сих пор не завершен ввод в эксплуатацию государственной системы мониторинга состояния межэтнических отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций». В своей критике Магомедов не забыл «пнуть» соцсети, по которым, согласно его предоставлению, в основном и распространяются экстремистские материалы, а также посетовал, что внедряя в пилотном режиме систему ФАДН уже более года, многие регионы заявляют, что она не стала рабочим инструментом: «В итоге, регионы используют свои программы».

Глава ФАДН, в свою очередь, сетует на недостаток финансирования своей системы. В марте Баринов говорил необходимости выделения около 1 млрд рублей для полноценного запуска и обеспечения системы:

«Системе необходимо постоянное обновление, чтобы оперативно отрабатывать те вопросы, на которые она направлена. Поэтому нужно не только продолжить её модернизацию, но и постепенно расширять территорию охвата за счет муниципальных образований».

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И вот недавно глава ФАДН снова напомнил о предстоящих издержках, которое может понести государство, поскольку его ведомство нуждается в обновлении серверов «для повышения эффективности мониторинга».

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