Представлено решение для упрощённого создания сервисов на базе Tor

Решение основывается на открытом исходном коде Enterprise Onion Toolkit (EOTK), который упрощает процесс создания скрытых сервисов Tor.

В феврале Motherboard сообщила об инструменте, который позволяет практически любому пользователю сети быстро создавать темную версию любого веб-сайта. Теперь компания Dogsbody Technology использует ту же технологию, чтобы предлагать скрытые услуги Tor клиентам.

«Люди должны знать, что существуют такие инструменты, как Tor, и не должны бояться постоянно использовать такие технологии […] Одно из самых больших преимуществ иметь мою собственную компанию состоит в том, что я могу привести ее в соответствие с моими собственными ценностями. Я хочу сделать мир лучше и сделать это с помощью доступных мне инструментов», — заявил Дэн Бентон, глава Dogsbody Technology в интервью Motherboard.

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Британская консалтинговая компания Dogsbody Technology, предлагающая индивидуальные решения для наилучшего использования технологий, объявила о своем предложении по созданию скрытого сервиса «под ключ» в опубликованном во вторник сообщении в блоге.

Создатели нового сервиса обращают внимание, что подключение своего сайта к onion-пространству даёт вам сразу ряд преимуществ:

Дополнительная конфиденциальность для людей, которые посещают ваш сайт;

Особая уверенность в том, что сайт, к которому они подключены, принадлежит вам;

Свобода от надзора и сетевой слежки;

Доступ к вашему сайту не может быть заблокирован интернет-провайдером, компанией или государством;

Улучшенная целостность связи и защита от несанкционированного доступа;

Использование более безопасного браузера — Tor Browser.

Раньше размещение веб-сайта в сети Tor было очень сложным процессом, требующим изменений как в инфраструктуре, так и в самом сайте. Когда кто-то использует «луковичные» сети для создания «луковичной» веб-версии сайта, которую они не администрируют, у зеркала, вероятно, будут ошибки сертификата шифрования. Но так как компания делает темные веб-сайты только для своих собственных клиентов, это не станет проблемой.

«У нас есть отношения с двумя провайдерами SSL (Secure Sockets Layer), которые с удовольствием предоставляют нам луковые SSL-сертификаты», — сказал Бентон, добавив, что компания разговаривает с одним поставщиком, который может предложить один сертификат для покрытия как обычных, так и веб-сайтов в глубокой Сети.

Бентон сказал, что Dogsbody является преимущественно компанией B2B («бизнес для бизнеса»), в основном обслуживающей частные компании. Но уже есть интерес к скрытому сервису Tor из других секторов. Также Бентон заявил, что ведутся переговоры с одним сайтом .gov, который заинтересован в новой технологии. Бентон не сказал конкретно, во сколько обойдется для Dogsbody установка скрытого сервиса Tor, но подчеркнул, что это не «премиум-сервис».

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