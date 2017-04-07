На МИД РФ пожаловались в Роскомнадзор за использование флага запрещённой в России ИГИЛ

МИД России, сотрудники которого в последнее время демонстрируют своеобразное чувство юмора и навыки «экстремальной» дипломатии, вчера поздно вечером в официальном твиттере разразился серией фотожаб, которые являются пародией на акцию протеста «Открытой России» «Надоел», направленную против российских властей. В оригинале на фотографиях изображены российские политики, от Президента РФ Владимира Путина до Натальи Поклонской, рот которых заклеен жёлтым скотчем с надписью «Надоел» и датой проведения непосредственно самой акции. В варианте российского МИДа в первом твитте были изображены Grumpy Cat («Грустный кот»), бывший госсекретарь США времён президентства Джорджа Буша-младшего Колин Пауэлл, фотография сильного снегопада, а также террористы запрещённой в России террористической организации ИГИЛ на фоне своего флага.

После этого последовала ещё серия твиттов с фотографиями Джейн Псаки, Хиллари Клинтон, Джона Маккейна, Арсения Яценюка, Михаила Сакашвили, Майдана Ненадежности и так далее. Но пользователей Twitter привлёк именно первый твитт с изображёнными на нём террористами, и пользователи озадачились вопросом: «А что на это дело скажет Роскомнадзор?»:

А теперь внимание. МИД России опубликовал флаг ИГИЛ. Любой другой блогер в стране за это сел бы в тюрьму pic.twitter.com/yqaXCauLUg — I.K. (@Vorewig) April 6, 2017

@OraclePigFuntik @Vorewig КоАП 20.3, это как свастан на аву поставить — Боевая фурфура (@dm_e) April 6, 2017

После чего один из твиттерян всё же решил отправить в ведомство официальный запрос:

Стоит заметить, тема ИГИЛ, видимо, несёт для российских дипломатов какой-то особый, сакральный смысл, поскольку это уже не первая апелляция к террористической организации от работников МИД.

Напомним, в России уже не раз карались штрафами и привлекались к ответственности пользователи, размещавшие в своих лентах запрещённые на территории РФ символы. Также получают штрафы и предупреждения средства массовой информации, если не упомянут, что та или иная организация запрещена на территории нашей страны. Причём суды и следственные органы, как правило, не учитывают контекст поста или статьи, и в большинстве случаев вердикт всегда обвинительный.

Но до сих пор в российском законодательстве встречается ряд коллизий, когда надзорные ведомства оказываются в тупике и не знают, какое же им решение принять. В ноябре прошлого года Роскомнадзор выступил с инициативой обязать СМИ писать о террористических организациях, что их деятельность запрещена в РФ. В данный момент закон «О СМИ» требует упоминать о запрете деятельности экстремистких организаций (соответствующий список ведет Минюст РФ), но не террористических (список ведёт ФСБ). «Исламское государство» признано в РФ террористической организацией. По словам пресс-секретаря Роскомнадзора Вадима Ампелонского, его ведомством была направлена соответствующая записка в Администрацию Президента (АП), поскольку у РКН нет права вносить законы в парламент. Глава Роскомнадзора Александр Жаров неоднократно заявлял, что СМИ должны писать о признанном в РФ террористической организацией «Исламском государстве», что его деятельность запрещена в РФ.

По словам Вадима Ампелонского, ведомство призывает СМИ так делать, но не может в противном случае их наказать. В августе 2016 года на запрос читателя «Медузы», который пожаловался на отсутствие упоминания о запрете ИГ на сайте «Вести.ру», Роскомнадзор ответил, что оснований наказывать издание нет. Что это — двойные стандарты в использовании «карающего меча цензуры» или просто официальные журналисты знают чуть больше (ну, например, ставят запятую в определенном месте, нужное слово берут в кавычки, или накануне репортажа проводят необходимый ритуал в РКН), чем простые пользователи и независимые СМИ? Возможно, ответ Роскомнадзора относительно «выплеска юморизма» МИД РФ прольёт свет на этот вопрос.

А пока мы наблюдаем такую вот крайне странную российскую цифровую дипломатию:

В МИД РФ точно все норм? Или их хакнули? Ну потому что это как минимум несколько странно выглядит для дипломатического ведомства: pic.twitter.com/uxGMamBYZX — VASILY MAXIMOV (@vasilymaximov) April 6, 2017

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