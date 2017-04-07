Прокуратура нанесла удар по русским ниндзя

«Прокуратура Варгашинского района в судебном порядке добилась запрета доступа к интернет-ресурсу, на котором были организованы публичные оферты о продаже запрещённого к обороту на территории Российской Федерации холодного оружия – сурикенов», — говорится на сайте прокуратуры Курганской области.

Сюрикэн (яп. 手裏剣) (дословный перевод: «лезвие, скрытое в руке») — японское метательное оружие скрытого ношения (хотя иногда использовалось и для ударов). Представляет собою небольшие клинки, изготовленные по типу повседневных вещей: звёздочек, игл, гвоздей, ножей, монет и так далее. Сюрикэны прочно ассоциируются с образом японских воинов-ниндзя, однако аналоги под иными названиями существовали и в других странах.

«В соответствии с ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 13.12.1996 № 150-ФЗ «Об оружии»», — отмечает прокуратура, — «на территории Российской Федерации в качестве гражданского и служебного оружия оборот сурикенов запрещается».

Согласно требованиям Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» запрещается распространение информации, которая «направлена на пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды, а также иной информации, за распространение которой предусмотрена уголовная или административная ответственность».

…Пропаганда войны? Ну o.k.

Прокурор Варгашинского района обратился в суд с заявлением о признании размещенной на сайте информации запрещенной к распространению в Российской Федерации. В настоящее время исковое заявление рассмотрено, требования прокурора удовлетворены.

Интересно, чем ответят русские ниндзя?

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