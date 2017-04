Google вводит глобальную систему проверки фактов

Поскольку мир сейчас живёт в эпоху быстро распространяющихся поддельных новостей, а пользователь вряд ли сам догадается обратиться в уже существующие организации, занимающиеся проверкой фактов (фактчекингом), Google решил включить ссылки на сообщения таких фактчекинговых групп в тематических кластерах Google News, а также в своём поисковике.

В новостях Google статьи, содержащие проверку фактов, помечены меткой «проверка фактов». На практике это означает, что если вы ищете какие-то сведения в поиске Google (возможно, чтобы убедиться, что это не подделка, не фейк), теперь вы будете регулярно видеть информацию с фактчекинг-сайтов — таких как PolitiFact и Snopes.

Поначалу это была относительно ограниченная программа, доступная только в США и Великобритании. Начиная же с сегодняшнего дня, компания собирается ввести её по всему миру. Теперь поисковик Google будет отображать под результатами поиска и новостями более подробную информацию с ресурсов, специализирующихся на проверке достоверности информации. В частности, в специальном окне будет отображаться информация об уровне доверия организаций к той или иной информации.

Данное нововведение позволит привлечь внимание интернет-пользователей к организациям, специализирующимся на проверке достоверности информации; тем не менее оно не является стопроцентно надёжным инструментом прямой борьбы с появлением и распространением фейковых и провокационных материалов. Поскольку разные фактчекинг-группы могут прийти к разным выводам относительно той или иной новости, некоторые из таких утверждений могут оказаться немного нечёткими. Поэтому Google заявляет, что представит своим пользователям разные мнения. «Несмотря на то, что [вашему вниманию] могут быть представлены разные выводы, мы считаем, что людям по-прежнему будет полезно видеть и понимать степень консенсуса по конкретным претензиям [в достоверности], чтоб выстраивать самим понимание о том, с какими источниками они согласны», — заявляет интернет-гигант. — «Делая проверку фактов более заметной для пользователей в результатах поиска, мы предоставляем людям возможность достаточно легко анализировать и оценивать такой фактчекинг, приходя в итоге к своему собственному, обоснованному мнению».

Интернет-корпорация отмечает также, что если пользователь не согласен с трактовкой того или иного факта, он имеет возможность обратиться к владельцу сайта, высказавшегося о достоверности этого сообщения. Организации же, которые хотели бы добавить свои результаты проверки фактов в Google Search, должны следовать относительно строгим правилам Google, поскольку единственное, чего хочет избежать всемирно известный поисковик — это фальшивых новостей, которые маскируются под проверку фактов. В конце концов, это просто алгоритм, который решает, является ди источник проверки фактов надёжным, и компания допускает тот факт, что рано или поздно найдётся тот, кто найдёт способ его обхода.

Следуя примеру Facebook, компания Google призывает организации, занимающиеся фактчекингом, помочь им в борьбе с фейковыми новостями. Если раньше основные претензии как к распространителю фейков сыпались на Facebook, то сейчас пользователи замечают, что в Google появляется всё больше и больше неверных или неуместных историй, такие как отрицание Холокоста или расистские сообщения. Ради того, чтоб подобных претензий было как можно меньше, Google создал свою группу модерирования, которая будет сотрудничать с фактчекинговыми организациями. Компания замечает, что «только издатели, которые алгоритмически определены как авторитетный источник информации, могут претендовать на включение [в поисковой индекс]». Как конкретно будет работать этот алгоритм, компания пока не комментирует.

Об опасности фейков недавно говорил один из создателей Всемирной паутины Тим Бернерс-Ли. По его мнению, «посредством использования современных технологий, основываясь на определённых алгоритмах и привлекая армии ботов, люди с плохими намерениями могут легко распространять ложную информацию в финансовых или политических целях». А в конце января этого года глава цифрового отдела Еврокомиссии Андрус Ансип пригрозил Facebook и другим соцсетям штрафами, если они не усилят меры борьбы с фальшивыми новостями. Поэтому, кроме потери деловой репутации, социальные сети, поисковики и другие интернет-компании рискуют ещё и финансово. Видимо, поэтому тема борьбы с фальшивыми новостями в последнее время не сходит со страниц интернет-изданий, а владельцы крупных интернет-компаний чуть ли не еженедельно отчитываются о своих успехах в этой области.

В ноябре прошлого года выяснилось, что фейковые новости в соцсети Facebook оказались популярнее реальных, и это реальная проблема для общества. Вымышленные новостные материалы об американских выборах вызвали больше интереса, чем топ-сообщения крупных СМИ, среди которых The New York Times, The Washington Post, The Huffington Post и NBC News. По данным проведённых исследований, в критические месяцы президентской кампании 20 самых популярных фейковых новостей о выборах набрали 8,71 млн репостов, реакций и комментариев в Facebook. Аналогичный показатель за этот же период 20 наиболее популярных реальных новостей на ту же тему составил 7,4 млн. До указанного периода топ-контент о выборах из крупных СМИ легко опережал фейковые новости в Facebook. После этого Google, а затем и Facebook пришлось запретить свой рекламный сервис сайтам, пойманным на публикации фейков.

Одним из самых свежих примеров фейковых вбросов под видом истины в последней инстанции в нашей стране стали недавние спекуляции вокруг так называемых «групп смерти». РосКомСвобода в своей мартовской публикации проследила «путь» перерастания внушающей беспокойство статистики в настоящую истерию, причём не без помощи официальных СМИ и высокопоставленных политиков. Поэтому для нашей страны проблема фальшь-новостей столь же актуальна.

