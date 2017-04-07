Крымские власти хотят фильтровать входящий на полуостров интернет-трафик

С инициативой по фильтрации интернет-трафика на территории Крымского полуострова планируют выступить местные власти, сообщает заместитель министра внутренней политики, информации и связи республики Крым Максим Яковлев. По его мнению, с помощью этой меры можно было бы полностью искоренить деятельность, связанную со склонением детей к суициду в соцестях или продажей наркотиков через интернет:

«Мы повторно выйдем с инициативой внедрения точки фильтрации трафика в республике. Безусловно, доступ к информации нужно открывать, но также нужно жёстко и своевременно реагировать на противоправный контент, которого на просторах и рунета, и всего интернета, к сожалению, достаточно.

Если сделать точку фильтрации трафика, с помощью которой в рамках правового поля ненужный контент просто отфильтровывался бы, то у нас не возникали бы проблемы с «синими китами» или продажей наркотиков через Интернет».

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Подобная схема в Российской Федерации пока не реализована, но у Крыма, по словам Яковлева, «есть проработанное технологическое решение, и для такого проекта программно-аппаратный комплекс будет полностью российским, хотя и будет построен на компонентной базе иностранного производства». Что это за «решение», а также почему собранный из иностранных компонентов комплекс вдруг стал «полностью российским», чиновник не уточнил.

Напомним, Крым — один из наиболее подверженных интернет-цензуре регионов. Кроме блокировки независимых интернет-СМИ в нарушение российского законодательства, там происходит давление на журналистов, многие из которых сейчас находятся под следствием:

Журналиста Николая Семену обвиняют в сепаратизме, то есть «публичных призывах к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации», за статью на сайте «Крым. Реалии», в которой поставлен под вопрос правовой статус Крыма. Портал «Крым. Реалии», несмотря на то, что он не внесён в Реестр запрещённых на территории России сайтов, заблокирован на территории полуострова, а над самим журналистом в данный момент проходит судебный процесс;

Крымско-татарского стримера Ремзи Бекирова обвинили в распространении экстремистских материалов по ст. 20.29 Кодекса об административных правонарушениях. Судья «Симферопольского райсуда» Светлана Белик вынесла постановление об административном аресте на трое суток (в данный момент стример уже вышел на свободу). Поводом послужила публикация в соцсети видео о «приморских партизанах», которая была сделана 7 лет назад;

Пост в Facebook осенью 2016 года стал поводом для крымской прокуратуры, чтобы возбудить дело против бывшего адвоката Pussy Riot, а сейчас — защитника крымскотатарского активиста Ахтема Чийгоза Николая Полозова. Прокуратуре не понравился тон высказываний Полозова, которые тот адресовал гособвинителю;

Житель Севастополя был прошлым летом привлечён к ответственности за разжигание ненависти к фанатам футбольной команды «Спартак». Севастополец с ноября 2014 по май 2015 года писал в соцсети ВКонтакте сообщения «агрессивного характера с текстом, содержащим ненормативную лексику», за что и был обвинён в «разжигании» по ч. 1 ст. 282 УК РФ.

Подобных дел в Крыму достаточно большое количество, и многие из них возбуждены по весьма надуманным поводам. Очевидно, властям полуострова кажется ещё не достаточно сильным уровень закрутки гаек, поэтому и появляются подобные прожекты, ранее раскритикованные политиками и экспертами на «большой земле» за техническую сложность и дороговизну. О том же, что никакие блокировки не снижают количество наркозависимых и не влияют на подростковый суицид, мы писали уже неоднократно — для нынешних политиков, делающих себе имя на спекуляциях и популизме, это всего лишь «вкусные» темы, на которых можно сделать себе дополнительный пиар.

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