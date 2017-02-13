Белорусский портал KYKY выполнил требование Роскомнадзора и удалил статью о магазинных кражах

Решением Заводоуковского районного суда Тюменской области №2-239/2017 в конце февраля текущего года статья белорусского портала KYKY.org «Люди, которые воруют одежду в магазинах», опубликованная ещё в 2014 году, была признана запрещённой на территории РФ. Речь в статье шла о четырёх гражданах Беларуси, которые рассказали порталу, зачем подворовывают в магазинах: у одних просто нет денег на одежду, а другие – идейные, и таким сомнительным образом сражаются с обществом потребления. В финале статьи указаны сроки, которые «светят» магазинным ворам в соответствии с законодательством Республики Беларусь (РБ). Но поскольку российское правосудие, требующее «палок», не дремлет, статья попала в поле зрения заводоуковского межрайонного прокурора С.А. Малышева, который в середине февраля обратился с иском в местный суд. В результате Заводоуковский районный суд Тюменской области отнёс опубликованную на KYKY.org информацию в разряд запрещённой, скорее всего по причине того, что статья по их мнению пропагандирует кражи из магазинов — точно таких же типовых решений суд уже вынес достаточное количество, и все они сделаны по иску вышеупомянутого прокурора Малышева.

На днях в редакцию KYKY пришло письмо от Роскомнадзора, в котором российское надзорное ведомство требует у беларусского портала удалить статью о воровстве одежды в магазинах:

Поскольку в случае блокировки сайта на территории России он потеряет 15% трафика, администрации пришлось выполнить требования Роскомнадзора. В данный момент статья действительно удалена с сайта, но её ещё можно прочитать в архиве интернета.

В самой Беларуси сайт KYKY.org уже попадал под блокировку «ввиду размещения информации, распространение которой способно нанести вред национальным интересам Республики Беларусь». Претензии местных властей тогда вызвали четыре статьи: это текст редактора Павла Свердлова «Парад победы над собой» и три колонки бизнесмена Александра Кныровича: «Пост дня. Подвиг одного — всегда преступление другого», «Почему не надо ходить в церковь», «Мы ещё будем делать тракторы, но это всё уже будет без эрекции».

Относительно нынешней блокировки уже на территории России эксперты высказывают разные версии.

«Суды и прокуратуры Тюменской области просто штампуют эти решения», — говорит белорусский эксперт Алексей Козлюк, юрист в сфере цифровых свобод и сооснователь правозащитной организации Human Constanta. И он полностью прав — стоит только пробежаться по сайту Заводоуковского суда, чтобы убедиться в этом.

«Система блокировок применяется во многих странах – в том числе и в Беларуси, — продолжает Алексей Козлюк. — Но в России это стали делать раньше и намного масштабнее. Сейчас у них в реестре не меньше двух миллионов записей о блокировках (туда входят и сайты, и конкретные страницы, и IP-адреса). В Беларуси, для сравнения, от 70 до 80 записей, по данным на начало 2017 года. У нас заблокирован минимум один российский медиа-сайт – «Спутник и погром», где информация подается с позиции российского национализма».

Вообще, в ситуации с KYKY проявляются юридические тонкости, замечает Козлюк, которые, как правило, не затрагивают обычных граждан:

«Интернет нельзя регулировать на национальном уровне – это глобальная сеть. Государство не может полностью регулировать национальный сегмент интернета: например, байнет или рунет. Заставить всех исполнять эти правила невозможно, а как побочный эффект это еще затрагивает и другие страны. И получается ваш пример – беларускому изданию зачем-то приходится исполнять российское законодательство. Здесь много юридических вопросов: может ли распространяться юрисдикция одного государства на сайты, которые принадлежат юрисдикции другой страны? Этим история и интересна – блокируется не сайт, а только доступ к нему российским пользователям. Еще вопрос: беларуский сайт публикует информацию в соответствии с законодательством Беларуси, так? Почему он еще должен соотносить ее с законами России? По идее, не должен. Как узнать, за что именно заблокировали и как отменить блокировку? Тогда, получается, вам прямая дорога к юристам, переписке с госорганами РФ. В Беларуси блокировки делаются в административном порядке, в России – в судебном. Но представьте: суд, который вынес вам решение, находится в Тюменской области. Вы понимаете, сколько усилий нужно предпринять, чтобы обжаловать это решение? Ладно, это еще Беларусь. А если, например, заблокирован испанский сайт – как они могут подать жалобу в какой-то суд в Тюмени?».

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«Многие решения (если не большинство), — также отмечает белорусский эксперт, — проходят через Тюменские суды, которые пачками принимают списки ресурсов, которые должны быть заблокированы. В Тюмень никто не поедет на судебное заседание или чтобы обжаловать решение. Поэтому там появился целый конвейер по блокировке сайтов».

Юрист РосКомСвободы и глава Центра защиты цифровых прав Саркис Дарбинян называет два пути, которыми бы редакция KYKY могла защитить свою публикацию от претензий российских властей:

«В вашем случае есть два варианта решения вопроса. Первый – простой и дешевый. Вы делаете геоблокировку для российских IP или удаляете ту статью. Затем уведомляете Роскомнадзор о том, что противоправная информация удалена, и просите исключить сайт из реестра. Правда, реагировать могут 30 дней. Второй вариант более долгий и дорогостоящий – обжаловать решение суда. Идти в суд, писать апелляционную жалобу, восстанавливать сроки, заявлять, что решение нарушает ваши процессуальные и материальные права, так как не были привлечены к процессу, и что суд сделал абсолютно безграмотные выводы. Для этого понадобится сначала восстановить срок для подачи апелляционной жалобы, подождать, пока дело назначат в апелляциии в Тюменском областном суде, и ехать туда на заседание для представления интересов, требуя отказать прокурору в удовлетворении иска. Второй вариант, как правило, интересен тем, кому нужен прецедент. Если владелец сайта хочет, чтобы подобных решений больше не было, или если они когда-нибудь еще появятся, чтобы было преюдициальное решение в виде отмененного акта. Или если есть репутационные издержки и владелец сайта хочет восстановить себя в правах – понятно, что не обойтись без обжалования решения суда в первой инстанции».

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Тюменские суды, по мнению Дарбиняна, мало чем отличаются от остальных судов. Может, у них повышенное количество таких решений, но в целом блокировка сайтов – это системная проблема. Судов, которые выносят такие решения, полно по всей стране. Это суды в Санкт-Петербурге, в Анапе, в Казани, в Калуге – решений немало. Так суд Ямало-Ненецкого автономного округа вынес решение о блокировке нескольких статей Википедии.

«Они пишут в прокуратуру, что тут или там обнаружена противоправная информация, и просят заблокировать её, — отмечает российский эксперт. — Прокурору проще всего в теплом кабинете написать иск, подать в суд – и жалоба заявителя удовлетворена. Еще одна причина – торговые войны, кто-то пишет подобного рода жалобы, чтобы заблокировать сайт конкурента. Узнать точное обоснование невозможно: прокурор никогда не говорит, что явилось причиной проверки сайта и обращения в суд. И суды, к сожалению, быстро (в течение месяца) удовлетворяют иск. Потом еще долгое время решение из районных судов путешествует до Роскомнадзора, который должен отреагировать на решение суда и подтвердить противоправность контента. Конкретно в вашем случае понять причину сложно. Либо профессиональный жалобщик на вас «накатал», либо конкурент, либо сам прокурор нашел эту информацию. Обычно приходит заявление с какой-то стороны – прокурор начинает заниматься делом».

«Российская власть давно руководствуется принципом цифрового суверенитета. Это значит, что если информация распространяется на територии РФ, она должна соответствовать её правилам и законам. Если вы не хотите это делать, власти считают, что они вправе ограничить вам доступ в России. Мол, в российском цифровом пространстве наводят порядок», — подытоживает юрист РосКомСвободы.

Очень жаль, что заграничным изданиям приходится выполнять абсурдные требования российских властей — чтоб не лишать пользователей из нашей страны возможности читать все публикации издания, им приходится жертвовать малым, а не идти на принцип. Но стоит заметить, что это не первый случай, когда иностранное издание пошло навстречу Роскомнадзору. Так, старейший аукционный дом Bonhams выполнил требование российского надомного ведомства и удалил фотографию известного американского фотохудожника Джока Стёрджеса, которую российские власти посчитали детской порнографией, после чего сайт аукционного дома был вынесен из Реестра запрещённых на территории России сайтов. Что же касается портала KYKY, то в данный момент в Реестре он отсутствует.

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