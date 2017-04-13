Ресурсы онлайн-рации Zello внесены в реестр запрещенных сайтов

Популярный среди водителей и волонтёров ресурс Zello теперь уже официально запрещён на территории Российской Федерации. В соответствующий Реестр вчера вечером были внесены шесть его сайтов:

https://reestr.rublacklist.net/search/?q=zello

Надзорное ведомство выполнило свою угрозу заблокировать ресурс Zello, который оно определило организатором распространения информации с обязанностью слежки за пользователями. В случае неисполнения сервисом своего предписания ведомство пообещало заблокировать все интернет-ресурсы Zello. Получив отказ, Роскомнадзор сообщил на своём официальном сайте об инициировании процедуры ограничения доступа к информационным системам компании Zello Inc:

«…Компания в установленный законом срок не предоставила сведения для включения в реестр организаторов распространения информации, проигнорировав требования надзорного органа. Требование предоставить сведения для включения в реестр организаторов распространия информации направляется на основании обращения, поступившего в Роскомнадзор из федерального органа исполнительной власти, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность или обеспечение безопасности Российской Федерации. Обязанности организатора распространения информации возникают в силу закона и не зависят от факта внесения в реестр».

Как пояснил глава пресс-службы ведомства Вадим Ампелонский, проверка в отношении сервиса началась по обращению Федеральной службы безопасности.

Zello, в свою очередь, дал понять в официальном блоге компании, что он не намерен идти на поводу у российского надзорного ведомства, перед этим подтвердив получение уведомления Роскомнадзора о том, что в случае невыполнения Zello требований статьи 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» доступ к сайту zello.com и сервису Zello на территории России будет закрыт. По мнению компании,

«Требования статьи 10.1 закона 149-ФЗ не только абсурдны с технической точки зрения, но и противоречат принципам Zello, поэтому мы не будем их выполнять».

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Также Zello обратился к своим пользователям с просьбой поддержать компанию, отправив жалобу в Роскомнадзор и распространив эту информацию. Кроме того, компания надеется, что блокировка не состоится, либо окажется неэффективной, и тогда пользователи смогут продолжить использовать интернет-рацию в обычном режиме. Тем не менее, компания рекомендовала всем пользователям подготовиться к неблагоприятному варианту развития событий:

1. Установить самую новую версию Zello из App Store или Google Play и скачайте клиентское приложение для ПК;

2. Убедиться, что у вас есть контакты вне Zello всех людей с кем вам важно поддерживать связь;

3. Установить и попробовать на вашем телефоне одно из приложений для создания VPN. Ранее Zello успешно протестировала со своей программой Opera Free VPN для Android и iPhone;

4. Администраторам каналов в Zello рекомендуется создать зеркало их Zello-канала в Telegram или Discord и пригласить туда своих пользователей.

Американская компания Zello основана в 2011 году нашим бывшим соотечественником Алексеем Гавриловым в Остине, штат Техас (США), где сейчас и располагается её штаб-квартира. Zello является бесплатным приложением, которое можно скачать для iPhone, Android, Windows Phone, BlackBerry и ПК в качестве мобильной рации, позволяющей подключаться до 2500 человек одновременно. По оценке создателей сервиса Zello, им пользуются более 400 000 человек в России, в основном таксисты и дальнобойщики. Кроме того, онлайн-рация Zello используется тысячами российских волонтёров, в том числе занимающимися поисковым отрядом «Лиза Алерт» и «Службой спасения 0911».

Операторы и провайдеры уже начали блокировать сервисы Zello на территории России.

UPD1. После того, как ресурсы Zello были внесены в Реестр, гендиректор компании Билл Мур (Bill Moore) написал в официальном блоге:

«Этим вечером Россия заблокировала Zello. По мнению Роскомнадзора, Zello не соблюдает закон, регулирующий организаторов распространения информации. Закон требует, чтоб все подобные сервисы хранили все сообщения приложений и пользовательские данные на территории России. В нашу обязанность входило бы предоставление этих данных правоохранителям по их требованию. Нам также пришлось обеспечивать правоохранительные органы средствами наблюдения за разговорами Zello по всему миру, а также поделиться ключами шифрования с ФСБ. Эти требования мы и не можем, и не готовы выполнять — даже если бы это было в наших силах. Нашими услугами пользуются более 400 000 россиян. Приложение помогает пользователями общаться с членами семьи и друзьями, а также позволяет участвовать в социальных, политических и гуманитарных дискуссиях и мероприятиях. Кроме этого, Zello пользуются поисково-спасательные службы, таксисты, и даже правоохранительные органы, а также нуждающиеся в помощи водители. Ни одна другая глобальная служба не сможет и не захочет выполнить требования Роскомнадзора. Поэтому мы не можем понять, почему российские власти блокируют общение своих граждан через Zello. Помимо Zello, единственным крупным ресурсом, которые был заблокирован в России из-за невыполнения предписаний Роскомнадзора, стала деловая соцсеть LinkedIn. Каналы Zello — это мощная площадка, позволяющая легко создавать группы для публичных или частных разговоров. Большое количество пользователей приложения в Украине, Гонконге, Венесуэле, Турции и Египте полагаются на Zello для организации демократических политических движений в своих странах. Отныне россиянам, которые рассчитывают на Zello, придётся прибегнуть к помощи VPN для продолжения использования нашего приложения. В данный момент Zello работает над развёртыванием технологии, позволяющей обойти блок».

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UPD2. Zello создал в Telegram канал, куда можно сообщать о перебоях в работе приложения. Интернет-ресурс просит пользователей сообщать провайдера, который блокирует приложение, город и, по-возможности, приложить скриншот.

Сообщайте о перебоях в работе Zello через Телеграм https://t.co/GU8yfM0Et5 https://t.co/kOyaDj8hLo — Zello Inc (@Zello) April 13, 2017

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UPD3. Пользователи приложения Zello канал «Мурманск51 — дорожный канал» пишут обращения на имя руководителя Роскомнадзора Александра Жарова с просьбой не закрывать приложение: «Мы, граждане и пользователи приложения Zelloканал «Мурманск51 — дорожный канал», проживая на территории разных городов обращаемся к Вам с просьбой не закрывать приложение ZELLO на территории Российской Федерации».

В обращении на имя главы Роскомнадзора мурманчане отмечают, что с помощью программы обмениваются информацией о состоянии дорог, об авариях, пробках. «С помощью этой программы оказывается экстренная помощь людям, находящимся в сложных ситуациях», — отмечают они. «Мы, пользователи программы ZELLO понимаем, что этим приложением могут воспользоваться экстремисты для своих целей направленных против человечества, и мы осуждаем все действия направленные на подрыв мирных отношений во всем мире но, закрытие этого приложения не решит эту проблему», — отмечают мурманчане, отмечая, что руководствуясь такой целью можно вообще запретить телефонную связь.

«Мурманск51 — дорожный канал» создан в приложении Zello в 2012 году, сейчас на него подписаны более 15 тыс. человек.

Новость будет дополняться.

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