Популярный сервис аренды жилья Airbnb ликвидировал российский филиал

Международный сервис по бронированию жилья Airbnb ликвидировал свою дочернюю компанию ООО «Эйрбиэнби Раша» в России. Это следует из базы Kartoteka.ru:

Представитель Airbnb Екатерина Кукуреко подтвердила ликвидацию «Эйрбиэнби Раша», пояснив, что такое решение было принято в рамках оптимизации операционной структуры сервиса. Все операции на российском рынке переведены в Берлин, Дублин и Лондон, сообщила она.

По словам Кукуреко, закрытие российского подразделения не привело к сокращению персонала. В 2017 году, утверждает она, компания наняла еще нескольких специалистов, которые занимаются продвижением сервиса в России. Представители рынка предполагают, что Airbnb могла закрыть представительство в России из-за местного законодательства, например из-за закона о хранении персональных данных в РФ или новых требований к онлайн-кассам. Естественно, российские официальные СМИ видят в этом желание администраторов сервиса помочь российским клиентам уйти от налогов.

Но можно предположить что отказ Airbnb от «российской прописки» связан с получением предписания российских властей зарегистрироваться в качестве организатора распространения информации. Это наложило бы на сервис обязательства по раскрытию данных российских пользователей и требование хранить базы на территории РФ. Несколько известных компаний уже попали в этот список, и среди организаторов недавно оказалась как раз таки связанная с отдыхом и путешествиями компания — сервис бронирования детских лагерей отдыха incamp.ru. Так что если кто-то решит воспользоваться этим сервисом, знайте — данные о вас и ваших отпрысках по закону об организаторах распространения информации попадут в руки российских спецслужб.

В то же время, норма о хранении и обработке персональных данных сама по себе не требует наличия российской «дочки» или представительства у иностранной компании, говорит партнер юридической компании Conner & Company Алексей Кокорин, и РосКомСвобода может подтвердить его слова — в Реестре организаторов распространения информации есть и иностранные компании. Кроме того, многие зарубежные сервисы уже давали своё согласие на перенос серверов в Россию (последний пример — служба онлайн-такси Uber).

«Airbnb, к примеру, может нанять российскую компанию, которая будет заниматься обслуживанием серверов с персональными данными российских пользователей. Поэтому я не думаю, что закрытие российской компании Airbnb может как-то отразиться на исполнении законодательства о персональных данных. Тут все вполне законно»,— полагает Кокорин. По мнению юриста, закрытие может быть связано с организационными причинами: содержание российского юридического лица связано с дополнительными административными расходами, арендой и зарплатами.

Airbnb работает с 2008 года и предлагает снять жилье на короткий срок в 65 тысячах городов в 191 стране. Компания получила около 3,4 миллиарда долларов инвестиций в том числе от фонда DST Global Юрия Мильнера. С владельцев квартир сервис снимает три процента от суммы бронирования, с арендатора — от 6 до 12 процентов.

Осенью прошлого года Airbnb опубликовала отчёт о правительственных запросах из разных стран относительно пользовательских данных. В течение первого полугодия 2016 года сервис получил от правительств со всего мира 188 запросов о данных пользователей, из которых был дан ответ на 82 из них.

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