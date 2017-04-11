Суд отклонил иск «Медиазоны» к МИД России

Издание «Медиазона» подало иск в Пресненский суд города Москвы на Министерство иностравнных дел за «незаконное бездействие» после того, как ведомство отказалось предоставить журналистам информацию по их запросу. «Медиазону» интересовали встречи посла России в США Сергея Кисляка с сенатором Джеффом Сешнсом, который сейчас занимает пост генерального прокурора, а также с советником президента Трампа Джаредом Кушнером. Издание также спросило о контактах с россиянами бывшего начальника предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта.

По данным «The Washington Post», Сешнс дважды встречался с Кисляком до вступления в должность и затем скрыл эту информацию, заявив, что не имел никаких контактов с представителями России. «The Washington Post» указывает, что одна из встреч произошла в «разгар российской хакерской кампании», призванной повлиять на предвыборную гонку.

«Медиазона» в начале марта попросила Захарову подтвердить или опровергнуть факт этих встреч, а также рассказать, «какие вопросы обсуждались во время контактов». Позже в СМИ поступил ответ, согласно которому «график и содержание подобных контактов не относятся к разряду публичной информации и, по дипломатическим нормам и обычным правилам хорошего тона, не могут предаваться огласке без согласия всех их участников». При этом в МИДе не ответили на вопрос о контактах с представителями российского дипломатического корпуса, подчеркнув, что «такая информация предоставлена не будет».

«Медиазона» сочла, что такая позиция нарушает закон о СМИ, поскольку ведомства могут отказаться предоставлять информацию только в том случае, если «она содержит сведения, составляющие государственную, коммерческую или иную специально охраняемую законом тайну». «Ответчиком нарушено право редакции «Медиазоны» на запрос и получение информации, чем ущемлена свобода массовой информации», — заметил юрист международной правозащитной группы «Агора» Дамир Гайнутдинов, который готовил иск. Он попросил суд обязать министерство ответить на запрос, а также взыскать с МИДа госпошлину в размере 300 руб.

Иск был подан в связи с тем, что органы власти слишком часто игнорируют запросы от журналистов, отметил главный редактор издания Сергей Смирнов. С ним соглашается член комиссии по свободе информации и правам журналистов Совета по правам человека журналист Николай Сванидзе. При этом он утверждает, что и Государственный департамент США раскрывает далеко не все детали своей деятельности по запросу СМИ.

Комментируя сложившуюся ситуацию, Мария Захарова предсказуемо ушла от прямого ответа, назвав претензии «Медиазоны» пиаром:

«Люди сидят и пиарятся. Пусть они расскажут, сколько раз и в каком виде МИД отправлял им ответы».

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С ее точки зрения, данное обвинение стало реакцией «Медиазоны» на то, что «им ответили, но не так, как они хотели бы услышать». Дипломат добавила, что этим вопросом будут заниматься юристы МИДа.

Обвинение Захаровой возмутило главреда «Медиазоны» Сергея Смирнова, который, в свою очередь, ответил ей в своём официальном канале Telegram:

«Расцениваем данный комментарий Захаровой как грязную инсинуацию, направленную на подрыв основополагающих ценностей в обществе, к которым относится свобода слова. Ответ Захаровой, как и многие другие ее сообщения, представляет вранье. Я, конечно, не могу знать, в каком именно кафе-шантане сфабриковано это вранье. Но как бы ни врали господа из пресс-службы МИДа, они не могут отрицать того, что а) МИД не ответил на первый запрос Медиазоны, б) после официального письма пресс-служба пыталась вести сепаратные переговоры, чтобы не дать никакого ответа, в) МИД не ответил по существу на вопросы Медиазоны».

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В своей публикации «МК» процитировал реакцию Смирнова на слова представительницы МИДа, добавив, что главред «Медиазоны» «процитировал Сталина», поскольку упоминание «вранья в кафе-шантане» взято из статьи Иосифа Сталина «Ответ редактору «Правды». Естественно, такой новостной повод соцсети оставить без внимания не могли:

@sssmirnov Теперь то всё ясно.

МедиаЗона — оплот сталинизма.

Ловко замаскировались,но Московский Комсомолец в "глубь глядит" — HELO (@AgriDilan) April 11, 2017

МИД, кстати, вот что ответил Медиазоне. Без инсинуаций не обошлось pic.twitter.com/8NSaDoLiGf — Pavel Chikov (@pchikov) April 11, 2017

+++ Захарова поставила на место зарвавшуюся Медиазону pic.twitter.com/xhqhDzw6mo — марвин химтрэйл (@niemalsnoch) April 11, 2017

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Суд, между тем, иск «Медиазоны» в МИД России отклонил. Как пояснила пресс-секретарь суда Анастасия Пылина, главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов подал в суд административный иск, тогда как по нормам закона надо было подавать гражданский иск.

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