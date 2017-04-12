Минфин хочет легализовать криптовалюты, чтобы начать контролировать их оборот

Минфин допускает признание биткоина финпродуктом в 2018 году, что повлечёт за собой усиление контроля за криптовалютами. Об этом иностранным журналистам сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев. По его словам, признание криптовалюты приведет к тому, что на операции с ней будут распространяться нормы, принятые для борьбы с нелегальными транзакциями:

«Государство должно знать, кто в каждый момент времени выступает по обе стороны финансовых цепи. Если это сделка, то принимающим в ней участие лицам нужно знать, у кого они покупают и кому продают, по аналогии с банковскими операциями».

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В планах Минфина доработать уже существующие схемы по регулированию незаконного вывода денежных средств из России.

Весной 2016 года сообщалось о разработке Минфином поправок в законодательство, предусматривающих за выпуск криптовалют наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Однако уже в августе 2016 года стало известно, что правительство готово отказаться от столь жёсткой меры регулирования. Немногим позже Моисеев сообщил, что законопроект, предусматривающий «лобовой запрет» биткоина, будет скорректирован. И вот новый шаг — замглавы Минфина признает необходимость легализации биткоина, хотя и не верит в то, что после выхода из тени тот станет широко используемым средством платежа.

«Мы не верим, что люди перестанут рассчитываться рублями или долларами, а перейдут рассчитываться биткоинами повсеместно. Скорее всего, сформируется некий продукт, который займет свою нишу», — пояснил Моисеев.

В 2016 году Моисеев говорил о том, что биткоины планируют приравнять к иностранной валюте, чтобы их можно было покупать и использовать за границей. Однако он отмечал, что эмиссия криптовалюты должна остаться вне закона: «Наша цель — исключить обращение криптовалют на территории России. По Конституции единственной валютой в стране является рубль. Единственным его эмитентом является Банк России».

В декабре 2016 года директор департамента финансовых технологий, проектов и организации процессов Банка России Вадим Калухов также указал на возможность негативных последствий от чрезмерного «закручивания гаек» на рынке криптовалют. По его словам, принятие слишком жестких мер отпугнет людей от тех площадок, происходящее на которых финансовые власти России имеют возможность отслеживать. В то же время глава департамента ЦБ подчеркнул, что совокупная стоимость всех выпущенных в мире криптовалют сейчас не превышает $15 млрд, что слишком мало для того, чтобы представлять угрозу финансовой стабильности.

Биткоины неподконтрольны ни одному государству или банку. Их контролирует только автоматическая система в сети. Некоторые страны по старинке запрещают биткоины — Эквадор, например, Вьетнам или Таиланд. Страны, где вопрос любой децентрализации всегда был для властей болезненным, но не критическим, криптовалюты пытаются взять под контроль. К их числу теперь относится и Россия.

В мире же биткоин популярен по нескольким причинам. Во-первых, переводить деньги, скажем, за границу можно без комиссии и без соответственно налогов. Удобна система и для незарегистрированных предпринимателей, которые могут получать в интернет-валюте не подлежащие налогообложению и неконтролируемые переводы. Во-вторых, это хорошая инвестиция — курс криптовалюты стремительно растет, еще в сентябре за один биткоин давали 750 долларов, сейчас — уже 1200. Перевести в рубли и обратно интернет-монету можно на специальных сайтах-обменниках. Хранятся виртуальные деньги в виртуальном кошельке наподобие сейфа, у него есть адрес и есть цифровой ключ для открытия. Заплатить биткоинами можно не только онлайн, но и оффлайн — распечатав ключ от кошелька и передав его другому человеку для снятия денег.

В Госдуме, между тем, готовится законопроект, легализующий криптовалюты, а также предусматривающий создание правовых основ для биржевых торгов биткоином (Bitcoin), дэшем (Dash), эфириумом (Ethereum), монеро (Monero) и другими электронными платежными средствами. Соответствующий законопроект готовится рабочей группой при Госдуме с участием ключевых финансовых институтов России. Об этом рассказала руководитель рабочей группы по вопросам криптовалюты Элина Сидоренко.

По словам Элины Сидоренко, у ЦБ, Минфина, Минэкономразвития, Росфинмониторинга и силовых структур нет сомнений в необходимости легализации криптовалют в России. Как рассказала Элина Сидоренко, прежде государство стремилось запретить криптовалюты, но сейчас чиновники уверены: этой сфере надо помочь развиваться.

Она рассказала также, что рабочая группа уже подготовила несколько законопроектов. Но ее участники не договорились об определениях — например, нет единого мнения о том, что такое криптовалюта. По ее словам, представители государства хотят услышать мнение экспертного сообщества. На днях в Москве пройдет конференция, посвященная внедрению криптовалют. Главы крупнейших российских компаний смогут высказать мнение о том, что такое криптовалюта, рассказать, для каких целей они ее используют. На конференцию приедет глава шведско-немецкой компании PLC Group AG. Он расскажет о своей криптовалюте, которая обеспечена активами международных компаний.

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев уверен, что криптовалюты нужно легализовать и активно начать их внедрять, так как это устойчивый международный тренд, который позволит России перейти в новую экономическую модель — экономику совместного потребления.

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