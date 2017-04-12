В Общественной палате предложили передать «блокировки и ликвидацию» сайтов ФСБ, МВД и Генпрокуратуре

О том, что предложение передать ФСБ функции Роскомнадзора «по блокировке групп в социальных сетях, вербующих террористов», будет включено в рекомендации властям, сообщил член координационного совета по противодействию терроризму при Общественной палате (ОП РФ) Султан Хамзаев:

«Мы, безусловно, изучим произошедшие в Санкт-Петербурге события и роль социальных сетей. После этого мы отправим ответственным органам рекомендации Общественной палаты. В частности, необходимо сократить время блокировки соответствующих аккаунтов, чтобы не Роскомнадзор, а ФСБ, Генпрокуратура и МВД занимались их мониторингом, блокировкой и ликвидацией. Лучше эти группы блокировать сразу, без согласований, а пусть уже потом их собственники объясняют, что они действуют в рамках закона».

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Хамзаев уточнил, что ФСБ таким образом должно работать с веб-ресурсами, несущими террористическую угрозу, МВД — с порталами, продающими наркотики, а Генпрокутура — с «группами смерти». «Общественник» допустил, что Роскомнадзор в принципе будет уже не нужен. На подготовку рекомендаций, в перечень которых после голосования в ОП РФ планируется включить данные положения, уйдет около двух недель.

Пойти на такой шаг «общественников» заставил теракт в Санкт-Петергубрге, когда от взрыва бомбы в вагоне метро погибло по уточнённым данным 15 человек. К сожалению, перекраивание законодательства в сторону ужесточения, а также использование политиками этой трагедии в качестве пиара было предсказуемо. Вышеупомянутый Султан Хамзаев, который входит также в организацию «Трезвая Россия», ранее привлекал к себе внимание, пытаясь играть на теме закрытия московской кальянной, попытке введения запрета энергетических напитков, а также заочной полемике с известным ведущим Владимиром Познером, который предложил легализовать в России лёгкие наркотики, как это сделано в некоторых штатах США. Хамзаев назвал предложение Познера «чванливой либеральной выходкой», посоветовав «начать со своих детей». Стоит заметить, к теме подрастающего поколения господин Хамзаев обращается достаточно часто, даже если его об этом никто не просит.

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