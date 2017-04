13 апреля — «Национальный день VPN» в Австралии

В марте 2015 года парламент Австралии принял закон, который требует, чтобы все интернет-провайдеры и телекоммуникационные компании хранили метаданные своих клиентов. Несмотря на критику со стороны общественности, закон вовлекается в массы практически беспрепятственно. 12 апреля закон вступил в силу и от провайдеров телекоммуникационных услуг ожидают, что они будут сохранять метаданные об использовании Интернета своими пользователями. В ответ на это конфиденциальная группа организации Digital Rights Watch объявила о “Национальном дне VPN” в Австралии, пообещав предоставить гражданам необходимые инструменты, чтобы избежать слежки.

На протяжении многих лет граждане считали, что то, что они делают в Интернете, в значительной степени является их личным делом. Некоторые продолжают слепо в это верить, поскольку считают, что онлайн-события несколько кратковременны. Но сейчас во многих отношениях Интернет становится сетью, которая никогда не забудется.

Поправки в отношении телекоммуникаций (перехват, доступ и хранение данных) на 2015 год охватывают большие объемы данных. Когда абонент пользуется Интернетом, например, telcos обязаны записывать имя своей учетной записи, дату, время и продолжительность соединения с доступной им услугой.

Компании также должны регистрировать данные о местоположении, в том числе, где начинаются какие-либо сообщения и где они заканчиваются. Фиксированная линия, Wi-Fi и сотовые телефоны — все попадает под законодательство, которое собирает данные обо всем: от социальных сетей до посещений сайтов обмена файлами.

Учитывая масштабы проекта, провайдерам и другим телекоммуникационным компаниям был дан год, чтобы установить системы для обработки огромного количества данных, связанных с шпионажем за миллионами австралийцев. Этот срок закончился сегодня, а это означает, что для человека на улице онлайн-конфиденциальность теперь ушла в прошлое. Так ли это?

Австралийская правозащитная организация Digital Rights Watch (DRW) считает, что они могут изменить ситуацию. Они призвали граждан бороться с массовым наблюдением, заявив, что 13 апреля становится “Национальным днем VPN” («National Get a VPN Day»).

«Очень важно, чтобы мы отметили эту дату и остановились, чтобы напомнить, что подробные данные о частной жизни австралийских граждан собираются телекоммуникационными компаниями от имени правительства. Многие взаимодействия, которые мы имеем в цифровом мире, собираются и хранятся нашими провайдерами связи, и все они не имеют надлежащих гарантий », — говорит председатель Digital Rights Watch Тим Синглтон Нортон.

DRW отмечает, что растущее распространение услуг VPN среди австралийцев является признаком того, что общественность не ценит, что за ней следят. Хотя, вполне вероятно, что австралийцы имеют долгую историю использования VPN для других целей.

В течение многих лет, пока Netflix не был доступен в Австралии, австралийцы покупали обслуживание от имени граждан заморских стран, таких как Соединенные Штаты. Затем, когда Netflix наконец обустроился в Австралии, люди использовали VPN для доступа к лучшим вариантам контента, доступным на Netflix в других странах.

В прошлом году, после массивного давления со стороны владельцев авторских прав, услуги VPN получили еще один толчок к своей популярности, когда Федеральный суд вынес инструкции для интернет-провайдеров по блокировке The Pirate Bay и нескольких других пиратских сайтов.

Таким образом, наряду с борьбой с гео-ограничением и веб-блокировками, ISP-наблюдение теперь дает австралийцам еще одну причину, чтобы установить VPN, если его у них еще нет.

«Вот почему мы объявили сегодня национальным днем действий — мы призываем граждан Австралии рассказать о масштабах этого наблюдения и принять соответствующие меры предосторожности», — говорят DRW. — «Если правительство хочет контролировать своих граждан, то мы сделаем все, что в наших силах, чтобы вооружить людей средствами обхода этого наблюдения. Если каждый австралиец должен вести свою цифровую жизнь через VPN, чтобы правительство могло это понять, пусть будет так».

В дополнение к запуску кампании в Twitter (#GetaVPN), у DRW есть страница рекомендаций со ссылками на сайты и ресурсы, предоставляющие информацию о VPN и его использовании.

Mandatory data retention scheme begins this week. It’s time to protect yourself. It’s time to #GetaVPN. https://t.co/K73q3m2Iwi — Digital Rights Watch (@DRWaus) 12 квітня 2017 р.

Today is National #GetaVPN Day. Learn more about how a VPN can protect you from surveillance: https://t.co/ItJknCHosd pic.twitter.com/B5ORq1MXRZ — EFA (@efa_oz) 13 квітня 2017 р.

Individual privacy + security, free speech, and free press are core to democracy. It’s National #GetaVPN Day today https://t.co/C2W1ktAIAs — OpenAustralia (@OpenAustralia) April 13, 2017

По случаю празднования в Австралии дня VPN, хотим напомнить вам о проекте SAFE, где собраны инструкции и инструменты для защиты своих данных в интернете.

